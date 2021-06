Pabeigts memoriāls padomju okupācijas upuru piemiņai Strēlnieku laukumā

Jūnija sākumā pabeigts un ekspluatācijā pieņemts vides objekts – memoriāls padomju okupācijas upuru piemiņai "Vēstures taktīla", kas ir daļa no Okupācijas muzeja kompleksa Strēlnieku laukumā 1.

Kā "Delfi" informē VAS "Valsts nekustamie īpašumi" valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs, memoriāls plašākai sabiedrībai tiks atklāts 14. jūnijā, pieminot 80. gadadienu kopš traģiskā notikuma Latvijas vēsturē, kad 1941. gadā padomju režīms izsūtīja vairāk kā 15 tūkstošus Latvijas pilsoņu.

Vērienīgais vides objekts – padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāls "Vēstures taktīla" 10 metru augstumā un 18 metru platumā ir kā simbolisks apliecinājums saiknei starp šodienu un mūsu tautas traģēdiju. Atceroties šo noziegumu, 14. jūnijā visā Latvijā notiks Valsts prezidenta kancelejas, Kultūras ministrijas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un visu Latvijas pašvaldību organizēts virtuāls atceres pasākums "Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām", kurā no pulksten 11 vienlaikus visā valstī lasīs izsūtīto iedzīvotāju vārdus. Pie memoriāla atradīsies viena no četrām lasījumu vietām Rīgā, no kuras deportēto vārdu lasījumi tiks straumēti sabiedrisko mediju portālā un Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājas lapā, kā arī atradīsies vides objekts, kura šķautnēs tiks parādīti visu Latvijas izsūtīto iedzīvotāju vārdi.

"Bez pagātnes kvalitatīvas apzināšanas nav nākotnes: ekspluatācijā nodotā taktīla ir pirmais solis uz drīzu parāda – pilnībā atjaunotā memoriāla kompleksa - atdošanu represētajiem un viņu ģimenēm, nodrošinot pienācīgu vietu un veidolu to piemiņas saglabāšanai. Kopā ar Okupācijas muzeju Rīgas centrā pilnvērtīgi sāks funkcionēt mums tik nepieciešamā vēsturisko atmiņu institūcija mūsdienīgās telpās, kas ir viena no Rīgas vēsturiska centra dominantēm," norāda kultūras ministrs Nauris Puntulis.

"Šobrīd aktīvi turpinās Okupācijas muzeja pārbūve iekštelpās, pabeigti ap 95% iekšdarbu. Atjaunoto Okupācijas kompleksu plānots nodot ekspluatācijā un muzeja ekspozīcijas iekārtošanai jūnijā, ja darbu izpildes procesā izmaiņas neradīsies Covid-19 pandēmijas un tās radīto ierobežojumu dēļ. Memoriāls aprīkots ar īpašām audiovizuālām iekārtām, kas veido skaņas, vibrācijas un gaismas efektus, kas iekļausies Rīgas pilsētas vidē un pēc kompleksa atvēršanas būs pieejami sabiedrībai. Nama priekšpagalmā uz Daugavas pusi sastādīti bērzi, tādejādi atspoguļot ideju par bērzu birzi, kas raksturo latvisko ainavu, kā arī tas aprīkots ar īpašu apgaismojumu, " informē VNĪ valdes priekšsēdētājs.

Vērienīgie Okupācijas muzeja kompleksa būvniecības darbi nonākuši finiša taisnē. Esošajai ēkai saglabāta oriģinālā apdare tumšos toņos, simbolizējot pagātni, bet jaunā piebūve "Nākotnes nams" veidota gaiša, simbolizējot tagadni, kas Grēcinieku ielas pusē noslēdzas ar stikla sienu un stikla piramīdu uz jumta, vēstot par apskaidrotu nākotni. Kompleksa atklāšanu plānots organizēt jūlijā, ja to ļaus esošā situācija saistībā ar Covid-19 pandēmijas izplatības ierobežošanu valstī.

Daļa Latviešu Strēlnieku laukuma pieder valstij, daļa pašvaldībai. Līdz ar Okupācijas muzeja kompleksa atjaunošanu VNĪ uzņēmies iniciatīvu organizēt seguma atjaunošanu topošajam kompleksam līdzās esošajai Rīgas pašvaldības teritorijai, kas ir viens no pirmajiem piemēriem, kur valsts un pašvaldība sadarbojas kopējam mērķim. VNĪ un Rīgas domes panāktā vienošanās paredz kopā atjaunot pusi laukuma, ko plānots paveikt šā gada rudenī, otras laukuma daļas atjaunošanu Rīgas Tehniskās universitātes pusē pašvaldība plāno veikt pati tuvāko gadu laikā.

Līdz ar vērienīgā kompleksa pabeigšanu, Okupācijas muzejs iegūs mūsdienīgas ekspozīciju telpas, kas ļaus akcentēt okupācijas periodu Latvijas vēsturē, represētie un viņu piederīgie ieguvuši vietu okupācijas režīmā cietušo piemiņa, Rīgas iedzīvotāji un pilsētas viesi – atjaunotu un sakārtotu teritoriju pilsētas centrā. Kopumā Latvijas Okupācijas muzeja pārbūvē, Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveidē ieguldīti 10 434 869 eiro: Kultūras ministrija piesaistījusi valsts budžeta finansējumu 9 405 196 eiro, Latvijas Okupācijas muzejs līdzfinansējis 160 000 eiro, savukārt Eiropas Savienības fondu, valsts budžeta un Rīgas domes līdzfinansējums sastāda 869 673 eiro.