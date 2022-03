Pagarina Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves pabeigšanas termiņu

Valdība otrdien, 1. martā, pagarināja Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves darbu pabeigšanas termiņu, kā arī precizēja Kultūras ministrijas budžetā paredzēto finansējumu ilgtermiņa saistībām nekustamā īpašuma Mārstaļu ielā 6, Rīgā, nomas maksas un papildu maksājumu segšanai VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) no 2023. līdz 2043. gadam.

Valdība precizēja nekustamā īpašuma Mārstaļu ielā 6 pārbūves darbu pabeigšanas termiņu, nosakot to 2023. gada 31. maijā. Iepriekš 2018. gada rīkojumā bija noteikts, ka pārbūves darbi jāpabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim.

VNĪ būvdarbu līgums ar AS "UPB" 2021. gada 9. augustā. Atbilstoši iepirkuma nosacījumiem, būvdarbu veikšanas termiņš ir 12 kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas, līdz ar to šobrīd noteiktais būvdarbu pabeigšanas termiņš ir 2022. gada 9. augusts. Taču, ņemot vērā pašreizējo būvdarbu norises progresu, prognozējams, ka būvdarbi netiks pabeigti būvdarbu līgumā noteiktajā termiņā.

Paralēli būvdarbiem tiks veikts ekspozīcijas un aprīkojuma iepirkums. Šobrīd noris darbs pie iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas. Plānots, ka ekspozīcijas un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana tiks pabeigta līdz 2023. gada 31. decembrim.

Iepriekš ar valdības rīkojumu iepriekš paredzēts finansējums Kultūras ministrijai daļas nomas maksas un papildu maksājumu segšanai VNĪ no 2022. gada līdz 2041. gadam katru gadu 327 582 eiro apmērā.

Ievērojot projekta pabeigšanas termiņa nobīdi, 2022. gadā netiks izlietots finansējums 327 582 eiro apmērā nomas maksas un papildu maksājumu segšanai VNĪ.

Ievērojot Kultūras ministrijas priekšlikumu un ņemot vērā, ka iepriekš valdības noteiktais finansējums 2022. gadā 327 582 eiro apmērā netiks izmantots, to paredzēts novirzīt, lai segtu nekustamā īpašuma Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā, kompleksa uzturēšanas izdevumus VNĪ 2022. gadā.

VNĪ aktualizētās nomas maksas apmērs ir 364 827,24 eiro ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN) gadā. Salīdzinot aktualizēto nomas maksas apmēru ar iepriekš noteikto nomas maksu 327 582 eiro, gada nomas maksas apmērs palielinājies par 37 245 eiro gadā.

Līdz ar to valdība nolēma precizēt Kultūras ministrijas budžetā finansējumu ilgtermiņa saistībām daļas nomas maksas un papildu maksājumu segšanai VNĪ 2023. gadā 212 816 eiro apmērā un no 2024. gada līdz 2043. gadam katru gadu 364 827 eiro apmērā.

Jau ziņots, ka 2021. gada jūlijā VNĪ iepirkumā Rakstniecības un mūzikas muzeja (RMM) topošās ekspozīcijas mājvietas - vēsturiskā nama Rīgā, Mārstaļu ielā 6, atjaunošanai starp sešiem pretendentiem par saimnieciski izdevīgāko atzīts AS "UPB" piedāvājums ar līguma cenu 2,98 miljoni eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Plānots, ka 2022. gada nogalē ēka Mārstaļu ielā 6, Rīgā, kļūs par RMM pārstāvētajām abām radošajām nozarēm - latviešu rakstniecībai un mūzikai - veltītas ekspozīcijas mājvietu. Atjaunošanas gaitā muzejs iegūs mūsdienīgas telpas, kas pielāgotas ekspozīcijas vajadzībām un atjaunotu nama fasādi.