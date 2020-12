Pandēmijas gads kultūrā - nozīmīgākie procesi un lasītākie raksti

Teikt, ka šis ir bijis neparasts gads kultūras nozarē, nozīmētu nepateikt neko. Milzu svira, kas šā gada martā apturēja līdz šim pazīstamo dienaskārtību un lika atcelt vairāk nekā no jauna radīt, ir bijis liels pārbaudījums. Tagad mēs zinām, ko nozīmē ilgoties pēc tā mazā, satraucošā mirkļa īsi pirms teātra priekškara atvēršanās vai diriģenta iznākšanas orķestra priekšā. Zinām, cik ļoti pietrūkst kopīgi piedzīvot koncertu kādā festivālā ar vēl simtiem citu tādu pašu klausītāju, pietrūkst pat tā mazā nīgruma, ja kāds klepo kino seansa vai teātra izrādes laikā. Toties tagad zinām tiešsaistes priekšnesumus un "Zoom" sarunas, bet patvērumu meklējam grāmatās, kas par laimi šogad iznākušas labu labās.

Gada nogalē piedāvājam atskatu uz nozīmīgākajiem procesiem kultūras jomā, kā arī tēmām un publikācijām, kas "Delfi Kultūra" lasītājiem šķitušas vissaistošākās.

Kino lielo pārmaiņu laikā

Kādas filmas skatīties mājās? Vai kinoteātri būs atvērti? Gada labākās filmas, gada gaidītākās filmas un kas saņēmis "Oskara" balvu? Vai pienācis Holividas kases grāvēju gals? Pašmāju filmu pirmizrades tikai tiešsaistē un dažas laimīgās klātienē. Rīgas starptautiskais kinofestivāls un "Lielais Kristaps" pandēmijas apstakļos. Latviešu kino par laimi turpina tapt, un kā liecina Nacionālā kino centra apkopotā informācija – 2020. gada nogalē dažādās ražošanas vai gatavības stadijās ir vairāk nekā 60 jaunu filmu. Ārkārtējā situācija un liegums klātienes skatītājiem spēlēt izrādes bija iemesls kino režijas jomā debitēt Alvim Hermanim un Jaunā Rīgas teātra aktieriem, radot seriālu "Aģentūra".

Jā, tieši kino bija nozare, kas "Delfi Kultūra" lasītāju interesēja visvairāk – sākot no reportāžām no filmēšanas laukumiem līdz dažādu balvu ceremoniju rezultātiem un mūsējo panākumiem pasaulē, no recenzijām par filmām un seriāliem līdz faktam, ka Rīgā ārkārtējās situācijas dēļ iestrēdzis Holivudas aktieris Mikijs Rurks.

Ko darīt mājās?

Šis jautājums strauji kļuva aktuāls jau kopš šā gada marta vidus un pēc neliela atslābuma vasarā ar jaunu sparu atjaunojās rudenī. Un kultūras ļaudīm bija ko piedāvāt – pat brīdī, kad šķita, ka viss ir apstājies. Tiešsaistē tika lasīts "Dekamerons" pat vairākās interpretācijās, tapa dažādi jauni teātra iestudējumi digitālajā vidē, bez maksas piedāvāti leģendāru izrāžu ieraksti, rīkoti koncerti, bet ar "Zoom" palīdzību saspēlējās orķestri un sadziedājās kori. Kultūras ministrija uzsāka īpašu kampaņu "ē-kultūra", mudinot kultūru baudīt mājās. Un, kur nu vēl mājās lasāmo grāmatu saraksti, obligāti noskatāmās filmas un aizraujošākie seriāli, iedvesmojošākie mūzikas ieraksti. Par emocionāli satriecošu mirkli kļuva Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra uzstāšanās tukšai Lielai ģildes zālei 13. marta vakara, bet visu pasauli šā gada Lieldienās saviļņoja tenora Andrea Bočelli uzstāšanās tukšā Milānas katedrālē.

Koncertzāle un citas kultūrbūves

Šogad esam pietuvojušies iespējai, ka Rīgā taps sava Nacionālā koncertzāle, iespējams, tuvāk, nekā pēdējo 10 gadu laikā. Šā gada 15. jūnijā koalīcija vienojās, ka koncertzāle tiks celta Elizabetes ielā 2 – bijušās LPSR Komunistiskās partijas Centrālās komitejas ēkas vietā. Tomēr vietas izvēle raisīja vairāku arhitektu iebildumus, ka topošās ēkas dēļ Rīga zaudēs 70. gadu modernisma paraugu, turklāt lēmums par šo vietu ticis pieņems, to pienācīgi neizdiskutējot profesionāļu starpā. Turpmākā notikumu gaita jau pieļāva kompromisus, vismaz attiecībā uz esošās ēkas Kronvalda parkā saglabāšanu. Arhitektu savienība priekšlikumu par Nacionālās koncertzāles būvniecības novietni sola sniegt 2021. sniegt janvārī.

Tomēr, neskatoties uz ārkārtējās situācijas apstākļiem, šogad tika pabeigts Mežaparka lielā estrādes kupols – Sidraba birzs, atsākās reknstrukcijas darbi Jaunā Rīgas teātra ēkā Lāčplēša ielā, durvis vēra mākslas centrs "Zuzeum" kādreizējās "Sapņu fabrikas" vietā, Ulbrokā tika atklāts moderns kultūras centrs ar divām koncertzālēm, bet pašā gada sākumā jaunajā, 2019. gada nogalē atklātajā Muzeju krātuvē ievācās četru iemītnieki – Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Rīgas kino muzejs, kā arī Rakstniecības un mūzikas muzejs.



Dīkstāves pabalsti, biļešu kompensācijas un nodokļu reforma

Slēgti teātri, koncertzāles un muzeji, nenotikuši festivāli un pārcelti pasākumi – tā kļuva par 2020. gada ikdienu, māksliniekus, organizatorus, gaismas un skaņas tehniķus, muzeju darbiniekus, teātra trupas un citus kultūras jomā strādājošos nostādot neapskaužamā situācijā. Pandēmija radīja vajadzību pēc dīkstāves pabalstiem un nenotikušo pasākumu jau izpārdoto biļešu kompensēšanas, radot ne mazumu apjukuma. Nozīmīgi, ka kultūras nozares atbalstam un stabilizācijai tika panākts 32 miljonu eiro liels atbalsts, no tiem 20,7 miljoni nozarē tika ieguldīti jau šogad. Savukārt vislielāko sašutumu šogad nozarē izraisīja jaunā nodokļu reforma, konkrētāk – tieši būtiskās izmaiņas autoratlīdzību saņemšanas kārtībā.

Kas notiek Dailes teātrī?

Šogad savu simto jubileju svinēja Dailes teātris – tiesa, svinības pandēmijas dēļ netika rīkotas tik vērienīgas kā bija iecerēts un svinību galvenais notikums – iestudējuma "Smiļģis" pirmizrāde notika bez skatītājiem. Tikmēr īpašais svētku notikums, ko varēja un var joprojām izbaudīt portālā "Delfi", bija teātra simtgadei veltīts īpašs vizuālās stāstniecības projekts.

Gada sākumā Dailes teātris arī tika pie jaunas vadības – direktora Jura Žagara un mākslinieciskā direktora Viestura Kairiša. Abi jaunie vadītāji darbu sāka pandēmijas apstākļos, vienlaikos realizējot dažādas pārmaiņas teātra trupā. Pamatīgu lasītāju interesi izraisīja fakts, ka jaunā teātra vadība bija izlēmusi šķirties no vairākiem līdzšinējiem štata aktieriem, bet darbam Rīgā uzrunājusi divus Valmieras teātra aktierus – Imantu Stradu un Elīnu Vāni. Tiesa, jāvārdu deva tikai viena no viņiem – Imants Strads.

Tik tiešām, vēl 2020. gada sākumā Latvijā paspēja notikt vairāki vērienīgi koncerti ar pamatīgu ļaužu masu pulcēšanos. Arēnā Rīga uzstājās repmetāla grupa "Limp Bizkit", Valentīndienā savus atbalstītājus pulcēja mūziķis Mesa, īsi pirms ārkārtējās situācijas izziņošanas savu līdz šim lielāko koncertu koncertzālē "Palladium" sarīkoja Artūrs Skutelis, bet februārī pat notika leģendārais Mākslas akadēmijas karnevāls.

Podkāsts 'Dzirdi kultūru'

Šogad "Delfi Kultūra" uzsāka jaunu podkāstu sēriju "Dzirdi kultūru", mudinot ieklausīties sarunās ar dažādiem radošiem cilvēkiem. Podkāsta raidījumos viesojās 16 dažādi savu jomu profesionāļi un pazīstami viedokļu līderi – režisors Uģis Olte, kino pētniece Agnese Logina, dzejnieki un literatūrzinātnieki Kārlis Vērdiņš un Anna Auziņa, performances mākslas pētniece Laine Kristberga, māksliniece Anda Lāce, džeza izdevējs Mareks Ameriks, mūziķis un pedagogs Mikus Solovejs, animācijas pētnieces Ieva Viese-Vigula un Anna Zača, laikmetīgās dejas pētniece un kritiķe Inta Balode, horeogrāfe un dejotāja Elīna Gediņa, laikmetīgās mākslas producents Jānis Laucenieks, cirka pētniece Māra Pāvula, kinorežisori Marta Elīna Martinsone un Pēteris Krilovs.

Kas tad īsti esi – čiuļs vai latgalīts?

