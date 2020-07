Par 3,2 miljoniem eiro Valmierā būvēs pils kultūrvides centru

Pašvaldība noslēgusi 3 198 259 eiro vērto līgumu ar SIA "R.K.C.F.Renesanse" par Valmieras pils kultūrvides centra Bruņinieku ielā 1 būvniecību, informēja pilsētas pašvaldības pārstāve Līga Bieziņa.

Būvdarbu laikā tiks veikta esošo pils ziemeļrietumu mūru restaurācija un konservācija, jauna objekta – Valmieras pils kultūrvides centra – būvniecība, kā arī vecās aptiekas ēku ansambļa pārbūve.

Atbilstoši atklāta konkursa rezultātiem būvdarbu līgumsumma ir 3 198 259 eiro. Darbu izpildes termiņš ir 14 mēneši. Darbu būvuzraudzību objektā atbilstoši iepirkuma rezultātiem nodrošinās SIA "Būvēlogs projekti" par kopējo līgumsummu 23 474 eiro. Savukārt būvdarbu autoruzraudzību atbilstoši iepirkuma rezultātiem veiks pilnsabiedrība "zgt" par 32 670 eiro.

Bieziņa skaidroja, ka ideja par Valmieras pils kultūrvides centra būvniecību aizsākās 2015. gada septembrī, kad pašvaldības dome lēma par atbalstu projekta īstenošanai, paredzot metu konkursa organizēšanu un piedāvājumu nozares speciālistiem izstrādāt arhitektonisko risinājumu idejas ēkas būvniecībai.

No visiem metu konkursā saņemtajiem piedāvājumiem arhitektu-projektētāju Viktora Zarakovska, Antona Gondas un Andra Tomsona piedāvātais risinājums bija pašvaldības metu konkursu žūrijas un pieaicināto ekspertu visvairāk atbalstītais risinājums. To atbalstīja arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (pašlaik Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde). Piedāvātais risinājums paredz saglabāt, aizsargāt un attīstīt kultūrvēsturisko mantojumu un vienlaikus to papildināt ar mūsdienīgām un līdzdalību rosinošām senās mūra pils norišu izzināšanas iespējām.

Ar Zarakovska, Gondas un Tomsona veidoto pilnsabiedrību "zgt" sekmīgi noritēja arī pašvaldības organizētā sarunu procedūra par kultūrvides centra izbūves, Valmieras mūra pils ziemeļrietumu sienas un pagrabu konservācijas un restaurācijas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. Projektēšanas gaitā kā eksperts-konsultants tika piesaistīts arī arhitekts Andris Kronbergs. Savukārt Valmieras pils kultūrvides centra ekspozīcijas dizaina projekta autors ir SIA "H2E".

Valmieras pils kultūrvides centra celtniecību plānots īstenot projektu "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos" un "Valmieras Vēsturiskā centra attīstība" īstenošanas gaitā.

Projektā "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos" plānota Valmieras pils Ziemeļu aizsargmūra un ziemeļrietumu daļas pagrabu atsegto mūru konservācija, jaunā Valmieras pils kultūrvides centra būvniecība, pils vides un virtuālās ekspozīcijas izveide. Projektā paredzēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 1 032 900 eiro apjomā, papildus ieguldot finansējumu no valsts 38 823 eiro un līdzfinansējumu no pašvaldības 155 294 eiro.

Savukārt projektā "Valmieras Vēsturiskā centra attīstība" paredzēta Valmieras vecās aptiekas ēku ansambļa un ar to saistītās infrastruktūras pārbūve, atjaunošana un restaurācija, vecās aptiekas kompleksa ekspozīcijas un virtuālās ekspozīcijas izveide, arheoloģiskā izpēte vasaras estrādes būvniecības laukumā, kā arī Ziloņu ielas pārbūve. Arī šī projekta ieviešanai paredzēts piesaistīt ERAF līdzfinansējumu līdz 2 000 000 eiro un valsts budžeta dotāciju līdz 70 588 eiro.