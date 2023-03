'Pareizi dara, ka atceļ!' Režisors Kačanovs par sava tēva radīto Pekausi

Latvijas Leļļu teātris no repertuāra izņēmis izrādi "Krokodils Gena un Pekausis", jo viens no tās varoņiem – mīlīgais Pekausis – tiek aktīvi izmantots agresorvalsts Krievijas propagandā. Tikmēr Igaunijā kinoteātros nonākusi pilnmetrāžas filma "Pekausis", kurā vienu no galvenajām lomām atveido aktieris Sergejs Garmašs, kurš ir diktatora Putina atbalstītājs. "Delfi" uzrunāja savulaik populārās animācijas filmas autora dēlu, režisoru Romānu Kačanovu jaunāko. Viņš esot arī animācijas filmiņas Pekauša vizuālais prototips. Viņš sarunā pauž viedokli par sirsnīgā animācijas tēla likteni.

Kačanovu ģimenes leģenda vēsta, ka tētis, animācijas mākslinieks un režisors Romāns Kačanovs vecākais, uzzīmēja vēlāk slaveno tēlu Pekausi, iedvesmojoties no sava tolaik mazā dēlēna – Romāna jaunākā. Toreiz, 60. gadu beigās, "Sojuzmuļtfiļm" redkolēģija uzskatīja, ka stāstiņš par Krokodilu Genu un Pekausi ir "liela neveiksme", tomēr skatītājiem bija atšķirīgs viedoklis un viņi abus varoņus iemīļoja. Turklāt vairākās paaudzēs.

Šobrīd Pekausis Krievijā atkal ir kļuvis par zvaigzni. Tiesa, pavisam citā rakursā. Viņš kļuvis par okupantu armijas karavīru simbolu. Pekausis parādījies uz uzšuvēm, viņa tēlu izmanto algotņu vienība "Vagner", tāpat no viņa vārda tiek atvasināti militāri saukļi. Plīša pekaušus kā talismanus šuj provinces šuvējas, rūpnieciskos apjomos tiek cepti cepumi ar milzu ausīm, bet Pekauša rotaļlietas vairs neredzēt bez armijas formastērpa un Z burta, atsevišķos gadījumos viņam piešķirts arī automāts.

Vai taisnība, ka jūs bērnībā esat Pekauša prototips?

Ja atradīsiet sociālajos medijos manu bērnības foto, jums vairāk nebūs jautājumu. Līdzības ir acīmredzamas. Esmu tā saucamais vēlais bērniņš – tētim bija jau 46 gadi, kad es piedzimu. Varat iztēloties viņa sajūtas. Savā animācijas filmā caur Pekausi viņš ir iemūžinājis maza bērna dvēseli