Pārsteidzoši foto: TDA 'Dancis' dejotāji sarīko fotosesiju zem ūdens

Ar jaunu, pārsteidzošu ideju gada sākumā klajā nācis LU Tautas deju ansamblis "Dancis" sadarbībā ar fotogrāfu Jurģi Rikveili. Kā ik gadu, dejotāji un fotogrāfs kopīgi sagatavo kalendāru un dažādās neparastās fotosesijās no jauna atklāj dejošanas prieku, kolektīva dalībnieku izdomu un tautastērpu daudzveidību. Šogad tradicionālā "Danča" fotosesija notikusi zem ūdens – Siguldas Sporta centra baseinā.

"Kad aiz muguras ir tik daudz nobildētu mirkļu, kalendāru un piedzīvojumu, tad mērķis vairs nav pārsteigt citus, bet pārsteigt un izaicināt pašam sevi un ideja par bildēšanu zem ūdens manī dzīvo jau sen, iespējams tieši tik pat ilgi cik ilgi dzīvoju es kā fotogrāfs," saka Jurģis Rikveilis.

Viņš arī neslēpj, ka fotosesija baseinā bijis milzīgs izaicinājums: "Ūdenī nestrādā ierastie sauzemes likumi - gaisma atstarojas atšķirīgi, nestrādā raidītāji, no trīs izdomātajām idejām kā realizēt kameras atrašanos zem ūdens, nostrādā tikai pēdējā. Modeļi mani nedzird un neredz, mēs nespējam ietekmēt ne to kā svārku malas peldēs pa ūdeni, ne to kā josta pīsies ap ķermeni."

Foto: Jurģis Rikveilis

"Ūdens mūsu fotosesijā bija tas, kas izdomāja horeogrāfiju un mums atlika tikai ļauties tam, ko tas bija iecerējis," secina fotogrāfs.

Grūtības sagādājis nevis atrast dejotājus, kas būtu gatavi fotografēties zem ūdens, bet gan vietu, kura vadība būtu gatavi ielaist savā baseinā pāris vilnas tautastērpu, aksesuārus un fototehniku. Tāpēc Rikveilis un dejotāju komanda saka paldies Siguldas Sporta centram par uzdrīkstēšanos, ļaušanos un būšanu ar viņiem visas nakts garumā, lai nodrošinātu visu nepieciešamo.

Jāpiezīmē, ka fotosesijā nav izmantoti TDA "Dancis" skatuves tērpi, bet vairs nelietojami brunči, blūzes, krekli un bikses no dejo kolektīva krājumiem.

Foto: Jurģis Rikveilis

Jurģis Rikvelis iepriekš ir veidojis interesantas fotosesijas arī tādiem deju kolektīviem kā "Rotaļa", "Zelta sietiņš", "Vizbulīte", "Vektors" un citiem.

Latvijas Universitātes Tautas deju ansamblis "Dancis" ir viens no senākajiem deju ansambļiem Latvijā, kas dibināts 1946. gadā. Kopš 1987. gada kolektīva vadītājs ir Rolands Juraševskis.