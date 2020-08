Pasaulslavenais diriģents Spivakovs atteicies no Lukašenko piešķirtā ordeņa

Pasaulē slavenais krievu diriģents un vijolnieks Vladimirs Spivakovs attiecies no Franciska Skorinas vārdā nosauktā ordeņa, ko viņam 2014. pasniedza Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko.

Par savu lēmumu Spivakovs paziņojis atklātā vēstulē, ko nopublicējusi "Novaja gazeta".

Spivakova lēmums ir saistīts ar šajās dienās Baltkrievijā notiekošajiem protestiem un to vardarbīgu apspiešanu. "Šodien jūsu "svētkos" valda tumsonība, tirānija, vardarbība un nebeidzami nežēlības piemēri, ar ko varas aparāts visā valstī apspiež pilsoņu vairākuma brīvo gribu. Šodien mana sirds sitas unisonā ar baltkrievu tautu, kas taisnīgi pieprasa elementāru tiesību un brīvību ievērošanu, tai skaitā tiesības uz miermīlīgu protestu. Tāpēc šajā situācijā esmu spiests atteikties no ordeņa, ar kuru Jūs mani reiz esat apbalvojis. Jūsu "melnais" spēks ir Jūsu milzu vājums. Cilvēki ir dzimuši, lai viņus mīlētu, nevis pazemotu, vai vēl trakāk, izkropļotu," teikts Spivakova vēstulē.

Savukārt altists un diriģents Jurijs Bašmets, kuram arī savulaik Lukašenko pasniedzis Franciska Skorinas ordeni, no tā nav atteicies, vēstot, ka tā ir daļa no viņa dzīves, un atteikšanās nozīmētu dzīves veseluma izjaukšanu. Kā vēsta Latvijā bāzētais krievvalodīgais medijs "Meduza", no Baltkrievijas ordeņa neatteiksies arī krievu popmūzikas spīdeklis Filips Kirkorovs un estrādes mūzikas izpildītājs Jurijs Antonovs.

Vladimirs Spivakovs (1944) ir pasaulē slavens krievu vijolnieks un diriģents, kolektīva "Maskavas virtuozi" dibinātājs un vadītājs, kā arī Krievijas Nacionālā filharmonijas orķestra vadītājs.

Diriģenta meistarību maestro Spivakovs savulaik apguvis pie profesora Izraila Gusmana Krievijā un Lorina Māzela ASV, kā arī pie paša Leonarda Bernsteina, kurš viņam pat uzdāvinājis savu diriģenta zizli.

Tiesa, Spivakovs, savulaik, 2014. gadā, bija viens no 85 Krievijas kultūras darbiniekiem un māksliniekiem, kuri bija parakstījuši publisku vēstuli, paužot atbalstu Vladimira Putina politikai Krimā un Ukrainā.

Jau ziņots, ka spontāni protesti Baltkrievijas pilsētās sakās svētdien, 9. augustā, kad kļuva zināms, ka Lukašenko jau kārtējo reizi paliks prezidenta krēslā. Tie turpinājās ar pirmdien un otrdien vakaros par spīti tam, ka valstī ierobežots internets un sakari.

Saskaņā ar oficiālajiem balsu skaitīšanas rezultātiem 9. augusta vēlēšanās ar 80% balsu uzvarējis jau 26 gadus valdījušais Aleksandrs Lukašenko. Šo vēlēšanu demokrātiskums un godīgums, tāpat kā četrās iepriekšējās prezidenta vēlēšanās, tiek apšaubīts.