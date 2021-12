Pirmdien, 13. decembrī tiks noskaidroti šī gada Izcilības balvas kultūrā laureāti. Ceremonija notiks tiešraidē un to varēs skatīties Kultūras ministrijas (KM) tīmekļvietnē un DELFI tiešraidē. Šogad īpašais apbalvojums par izciliem starptautiskiem sasniegumiem tiks pasniegts jau astoto reizi.

"Izcilības balvas kultūrā piešķiršanas mērķis ir izteikt Latvijas valsts atzinību par izciliem starptautiska mēroga sasniegumiem kultūrā, kas devuši būtisku ieguldījumu Latvijas kultūras vērtību popularizēšanā, veicinājuši pozitīvu Latvijas tēlu, cēluši Latvijas prestižu pasaulē un kultūras vērtību mūsu sabiedrībā," norāda kultūras ministrs Nauris Puntulis, uzsverot, ka pandēmijas apstākļos strādāt un gūt starptautisku atzinību bijis jo īpaši sarežģīts izaicinājums. Tāpat ministrs atgādina, ka katrs no trim laureātiem saņems arī finansiālu apbalvojumu - 7 000 eiro pēc nodokļu nomaksas.

Turpinot tradīciju katru gadu uzticēt šī notikuma organizēšanu vienai no mākslu augstskolām, Izcilības balvas kultūrā ceremoniju šogad izveidojusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija. Apbalvojuma pasniegšanas videoceremonijas režisore ir Ināra Slucka, galvenais operators - Aleksandrs Grebņevs. Katra laureāta sveikšanas videoepizodi caurvij sirsnīgi pārsteigumi, jaukas satikšanās un emocionāls pacilājums. Katrs no balvas ieguvējiem savā nozarē ir spožs Latvijas kultūras vēstnesis pasaulē un iedvesmas avots gan tuviem, gan tāliem mākslas cienītājiem un interesentiem.

Kultūras ministrijas apbalvojums īsā laikā iemantojis popularitāti, tomēr arī to, tāpat kā kultūras nozari kopumā, skārusi pandēmijas ietekme: Covid-19 izplatības ierobežošanas apstākļos pērn nācās izvēlēties no 13, savukārt šogad no 6 sevi starptautiski izcili pieteikušiem pretendentiem, kas pārstāv šādas nozares – mūziku, literatūru un grāmatniecību, muzeju nozari un kultūras mantojumu, teātri.

Kandidātu pieteikumus apbalvojumam izvirzīja KM pārraudzībā esošās institūcijas, nozaru konsultatīvās padomes, nevalstiskās organizācijas un pašvaldības. Iesniegtos pieteikumus, atbilstoši apbalvojuma nolikumā noteiktajam, izvērtēja Latvijas Nacionālā kultūras padome, un apstiprināja kultūras ministrs Nauris Puntulis.

Uz Izcilības balvu kultūrā var pretendēt, ja iegūts apbalvojums starptautiskos un profesionāli prestižos konkursos, festivālos un citos profesionāla novērtējuma pasākumos kultūras jomā; ja Latvijas mākslinieku vai kolektīvu veikums, piemēram, koncerti, viesizrādes, izstādes un citi pasākumi, guvis plašu rezonansi ārzemēs, veicinājis Latvijas prestižu pasaulē un kultūras vērtības apziņu Latvijas sabiedrībā, kā arī tad, ja veikums piesaistījis plašu starptautisku uzmanību un radījis rezonansi pasaulē, veicinot Latvijas un ārvalstu kultūras telpu sadarbību un mijiedarbību.

Kultūras ministrijas apbalvojums - Izcilības balva kultūrā - tika iedibināta 2014. gadā.

Līdz šim pagodinošo apbalvojumu saņēmuši: Aleksandrs Antoņenko, Jānis Nords, Žaņa Lipkes memoriāls, Signe Baumane, Iveta Apkalna, Andris Freibergs, Turaidas muzejrezervāts, Rasa un Raitis Šmiti, Andris Nelsons, dizaina birojs H2E, Gidons Krēmers un kamerorķestris Kremerata Baltica, režisors Alvis Hermanis, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rolands Kalniņš un Nora Ikstena, Imants Lancmanis, Elīna Garanča un Anna Laudere, Marina Rebeka, Gundega Laiviņa, kā arī platforma "Latvian Literature".