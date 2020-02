Pasniegs sabiedrisko mediju balvu 'Kilograms kultūras 2019'

Latvijas Televīzijā 15. februārī notiks sabiedrisko mediju balvas "Kilograms kultūras 2019" pasniegšanas ceremonija.

Kā informē LTV pārstāvji, ceremoniju vadīs LTV Kultūras ziņu moderatori Eva Johansone un Jānis Holšteins-Upmanis, kā arī LTV laika ziņu redaktors Toms Bricis. Skatītājus un klausītājus gan ar īpaši ceremonijai gatavotiem, gan atpazīstamiem muzikāliem priekšnesumiem pārsteigs grupa "Instrumenti", viens no izcilākajiem Latvijas orķestriem – "Sinfonietta Rīga", dziedātāja Linda Leen un arī kāds no Dailes teātra aktieriem.

Sabiedrisko mediju balva "Kilograms kultūras" kā uzticama Latvijas kultūras ainavas prognoze, kas ļauj paredzēt notikumu attīstību un kultūras "temperatūru" – tas ir šī gada balvu pasniegšanas ceremonijas vadmotīvs. 15. februārī tiks pasniegtas balvas deviņās kategorijās – literatūra, teātris, vizuālā māksla, mūzika, kino, mantojums, pārsteigums, notikums un – jau otro reizi – kultūrvieta. Lai noskaidrotu finālistus, Latvijas Radio, Latvijas Televīzijas un "lsm.lv" žūrija trim sabiedrības balsojumiem – pavasarī, rudenī un ziemā – izvirzīja savā redzējumā oriģinālākos un kvalitatīvākos aizvadītā gada Latvijas kultūras notikumus, savukārt kultūrvietas kategorijā savus favorītus izvirzīja un par tiem arī balsoja paši skatītāji un klausītāji. Finālistus un uzvarētājus gan vienmēr nosaka skatītāju balsojums. Šogad ceremonijā tiks uzsvērta tieši sabiedrisko mediju loma – LTV, LR un portāla "lsm.lv" žurnālisti būs tie, kuri pasniegs zeltītos atsvarus balvas laureātiem.

Šī gada ceremonijas akcents ir futūristiski meteoroloģiskā ievirze, kuras dēļ piesaistīts sabiedrisko mediju vadošais laika ziņu eksperts Toms Bricis. Toms par savu debiju "Kilograms kultūras" pasniegšanas pasākuma vadītāja ampluā atzīst: "Šis laikam ir egoistiski, bet, pirmkārt, tas patiesi man ir izaicinājums un jaunas pieredzes gūšana. Otrkārt, es ceru, ka mana klātbūtne ļaus uz aizvadītā gada kultūras notikumiem palūkoties ar kultūras skatītāja un baudītāja acīm."

Arī iepriekšējā gada ceremonijas vadītājam Jānim Holšteinam-Upmanim jeb mūziķim Goran Gora šis gads savā ziņā ir debija. Viņš pasākuma aizskatuvē pavadīs un sagatavos nominantus ceļā uz uzvarētāja noskaidrošanu, ļaujot skatītājiem iepazīt ne vien laureātus, bet visus finālistus. "Vadīt "Kilogramu kultūras" nozīmē iespēju būt tiltam starp sabiedrību un kultūras pasauli, kurā nereti rodas sabiedrībai ne uzreiz izprotami notikumi un objekti. Bet "Kilograma" vadītājs var palīdzēt sabiedrībai, dodot vadlīnijas labākai izpratnei par kultūras neprognozējamo un interesanto dabu," uzskata Jānis.

Savukārt Evai Johansonei, kurai pēc ilgāka laika šī ir atgriešanās lielu ceremoniju vadītājas lomā, "Kilograms kultūras" pirmkārt ir svētki: "Man šis ir viens no gada priekiem un notikumiem, kas sniedz vislielāko gandarījumu! Šogad atkal strādāju "Kilograma" žūrijā. Ceremonija ir svētki, kur satikt visus darītājus un izcilības klātienē!"

Žūrijā, kā ierasts, darbojas LTV, LR un LSM kultūras jomas profesionāļi – LTV Kultūras raidījumu redakcijas vadītāja Ieva Rozentāle, žurnālistes Lilita Eglīte, Anete Lesīte, Daira Āboliņa un Henrieta Verhoustinska, kā arī "LR3 – Klasika" direktore Gunda Vaivode un žurnālisti Orests Silabriedis, Liene Jakovļeva, Justīne Savitska, Ilze Jansone un Toms Treibergs.

"Kilograms kultūras" ir sabiedrisko mediju apbalvojums kultūras jomā, kas apliecina sabiedrisko mediju aktīvu līdzdarbību Latvijas kultūras dzīves procesos. Balvu piešķir Latvijas Televīzija, Latvijas Radio un Latvijas sabiedrisko mediju portāls LSM.lv. Tradīcija aizsākta 2012. gadā, kad balvas tika pasniegtas par spilgtākajiem 2011. gada kultūras notikumiem.

"Kilograms kultūras 2019" no plkst. 21.25 ceremonija būs vērojama LTV1 un "replay.lv", kā arī dzirdama Latvijas Radio 1 un Latvijas Radio 3 – "Klasika" ēterā. No pulksten 20.30 "lsm.lv" būs vērojama tiešraide no ceremonijas sarkanā paklāja. Tur žurnāliste Zane Brikmane sarunāsies ar nominantiem, žūrijas locekļiem un ceremonijas viesiem.