Pēc pandēmijas pārtraukuma atkal notiks leģendārais Mākslas akadēmijas karnevāls

Pēc Covid-19 pandēmijas radītā pārtraukuma šogad atkal notiks leģendārais Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) karnevāls. Šogad tas notiks 83. reize un tā tēma ir "Rītausmas fortūna", portālu "Delfi" informē LMA pārstāvji.

Karnevāls notiks 17. februārī no pulksten 21 līdz 6 no rīta.

"Pēc trīs gadu miega Latvijas Mākslas akadēmijas karnevālā ir uzaususi rītausma. Mūs apņem veiksmes un laimes iemiesotāja Fortūna, no kuras pārpilnības raga izslāpušie var atveldzēties, iedvesmoties un baudīt. Ir atnākusi jauna diena un svaiga gaisa elpa! Ir laiks svinēt dzīvi un pašiem celt pasauli!" šādi karnevāla tēmu piesaka rīkotāji.

Karnevāla apmeklētāji varēs baudīt mūziku uz deviņām skatuvēm, darbosies performanču kabinets un "2Annas" kino stūris, būs "Satori" dzejnieku diskotēkā, tāpat varēs piedalīties dažādās aktivitātēs un novērtēt jauno mākslinieku veidotas dekorācijas.

Šogad karnevālā uzstāsies Ainārs Mielavs, rolands če, "alejas", "Tesa", "Bel Tempo", "Podruga" un daudzi citi mākslinieki. Pulksten 21.30 karnevāla gaiteņus ierībinās bundzinieku grupa "Samba de Riga". Būs arī ievērojami mūziķi, kuru vārdus rīkotāji pagaidām patur noslēpumā, uzsverot - tos uzzinās tikai tie, kuri uz pasākumu ieradīsies savlaicīgi.

Biļešu cenas: LMA studentiem – 15 eiro; LMA absolventiem, LMA studentu draugiem, citu augstskolu studentiem, kultūras darbiniekiem – 30 eiro; visiem citiem – 40 eiro.

Biļetes iegādāties varēs no 18. janvāra LMA pirmajā stāvā ik darbdienu no pulksten 13.30 līdz 14.40 un no 16.30 līdz 19, kā arī mākslas preču veikalā "Vilhelms" Kr. Valdemāra ielā 9 (pretī Mākslas akadēmijai). Sākot no 23. janvāra biļetes varēs iegādāties arī kultūrtelpā "M/Darbnīca" Aristīda Briāna ielā 9. Katrs akadēmijas students vai absolvents, uzrādot studenta apliecību vai diplomu, varēs iegādāties vairākas biļetes sev un draugiem. Norēķini tikai skaidrā naudā, un biļešu skaits ir ierobežots.

Ieeja karnevālā no 18 gadu vecuma – pie ieejas tiks pārbaudīti personu apliecinoši dokumenti.