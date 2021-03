Pie VEF Kultūras pils atklās 'Kultūras gaidīšanas pieturu'

Pie VEF Kultūras pils trešdien, 17. martā, pulksten 15 tiks atklāts scenogrāfisks objekts "Kultūras gaidīšanas pietura", savukārt piektdien, 19. martā pulksten 19 koncerta tiešraidē pianiste Agnese Egliņa un sitaminstrumentālists Guntars Freibergs atskaņos īpaši koncertciklam "Come Prima" veidotu programmu "Gars un deja".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Kultūras gaidīšanas pietura" uz VEF Kultūras pils kāpņu platformas atradīsies no 17. marta līdz 6. aprīlim. Metāla konstrukcija – kubs izmērā 2.2m x 2.2m, ko veidojusi scenogrāfe Kristīne Jurjāne un kas skatītājiem jau pazīstams no 2020. gada Mūsdienu kultūras foruma "Baltā nakts" notikuma VEF Kultūras pilī ar nosaukumu "2 x 2 kubā". Tas šobrīd pārtapis simboliskā pieturvietā, kur ikvienam būs iespēja uz brīdi apstāties ikdienas skrējienā, ieklausīties mūzikas skaņās un iemīļoto mūziķu balsīs no laika, kad koncertdzīve pilī sita augstu vilni, lai ar pieturā radītajām domformām un sajūtām arvien pietuvinātu iespēju jau drīz atkal tikties ar mūziķiem un baudīt dzīvu mūziku.

Pieturā skanēs mūzika no VEF Kultūras pils rīkoto koncertciklu "Come Prima" un "VEF Jazz Club" iepriekš notikušajiem un ieskaņotajiem koncertiem. "Kultūras gaidīšanas pieturas" atklāšanā piedalīsies mūziķi Agnese Egliņa un Guntars Freibergs.

Bet piektdien, 19. martā, pulksten 19 no VEF Kultūras pils Lielās zāles tiešraides koncertierakstā izskanēs Kamermūzikas koncertu un sarunu cikla "Come Prima" programma "Gars un deja", ko mūziķi veidojuši īpaši šim ciklam. Latvijas izcilo solistu – pianistes Agneses Egliņas un sitaminstrumentālista Guntara Freiberga sniegumā varēs dzirdēt 20. un 21. gadsimtā sarakstītu Arvo Perta, Alverto Hinasteras, Mičio Kitazumes un Imanta Zemzara mūziku. Koncerta noslēgumā ar "Lielo tango" marimbai un klavierēm mūziķi svinēs izcilā argentīniešu komponista Astora Pjacollas 100. jubileju, kas apritēja šī gada 11. martā.