Piešķir vēl trīs miljonus eiro Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju atbalstam

Valdība ceturtdien, 14. janvārī, nolēma no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Valsts Kultūrkapitāla (VKKF) fondam piešķirt vēl trīs miljonus eiro mērķprogrammai Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju atbalstam.

Paredzēts, ka programma tiks īstenota no 1. janvāra līdz 30. jūnijam, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz kultūras nozari. Kultūras ministrijā (KM) norādīja, ka Covid-19 pandēmijas izraisītās ārkārtējās situācijas valstī, kā arī Covid-19 izplatības ierobežošanai noteiktie pasākumi ir radījuši smagu ietekmi uz kultūras nozari.

KM skaidroja, ka tajā strādājošo valsts iestāžu, nevalstisko organizāciju (NVO), kultūras nozares privātā sektora uzņēmumu un pašnodarbināto personu darbība tika faktiski pilnībā apturēta, liedzot iespējas īstenot plānotos kultūras pasākumus un daudzos gadījumos arī radošo darbību, spēkā esot gan pulcēšanās, gan ceļošanas ierobežojumiem. Publiskās pulcēšanās ierobežojumi ietekmējuši kultūras pasākumu organizēšanu un norisi.

Ministrija atzīmēja, ka arī pēc ārkārtējās situācijas beigām kultūras nozarē strādājošajiem 2021. gadā nebūs iespējams pilnvērtīgi atjaunot radošo un saimniecisko darbību, tādējādi atstājot būtisku ietekmi uz kultūras nozares dzīvotspēju.

KM uzsvēra, ka kultūras nozari ir tieši skārusi Covid-19 pandēmijas ietekme, piemēram, saskaņā ar Valsts ieņēmuma dienesta (VID) datiem atbilstoši NACE klasifikācijas kodam 90 reģistrēto uzņēmumu pievienotās vērtības nodokļa samaksātais apmērs 2020. gadā līdz novembrim, salīdzinot ar attiecīgo laika periodu 2019. gadā, krities par 53%.

Pēc KM paustā, ņemot vērā, ka Covid-19 pandēmija turpinās un saslimstības rādītāji nekrītas, ir secināms, ka tik ātri netiks atsāka kultūras pasākumu darbība, līdz ar to 2021. gadā ir nepieciešams turpināt 2020. gadā iesākto kultūras nozares atbalsta pasākumu, veidojot jaunu mērķprogrammu un paredzot, ka mērķprogrammas ietvaros atbalsts tiek sniegts organizācijām, kuru apgrozījuma kritums 2020. gadā pret 2019. gadu bijis vidēji 30% un kuras nav nonākušas grūtībās atbilstoši piemērojamam komercdarbības regulējumam un tām nav nodokļu parādu.

Paredzēts, ka tiks atbalstītas tās organizācijas, kurās atbalsta intensitāte regulārajiem ikmēneša maksājumiem par telpu un zemes nomu, komunālajiem pakalpojumiem, obligātajiem apsaimniekošanas pakalpojumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem, apdrošināšanai un citiem tiek sniegti 90% apmērā no veiktajiem izdevumiem. Tāpat ir jābūt samaksātām darba algām un to nodokļiem, ja nav pieprasīts atbalsts VID atbalsta programmās, tādā pašā apjomā un apmērā, kā to sniedz VID. Tāpat KM norādīja, ka atbalsta apmērs vienai organizācijai mēnesī nepārsniegs 30 000 eiro. KM uzsvēra, ka mērķprogrammas ietvaros sniegto atbalsta apmēru par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nevar apvienot ar citu valsts atbalstu, kas piešķirts Covid-19 ietekmes mazināšanai.

KM akcentēja, ka, ņemot vērā, ka VKKF ekspertiem un darbiniekiem nav pietiekamas kompetences, lai mērķprogrammas ietvaros nodrošinātu saimnieciskās darbības un grāmatvedības dokumentu izvērtējumu, lai pilnvērtīgi izvērtētu iesniegtos pieteikumus, plānots, ka no mērķprogrammas līdzekļiem VKKF veiks iepirkumu, lai neatkarīgs vērtētājs veiktu iesniegto pieteikumu pārbaudi atbilstoši konkursa nolikumam, izdevumu apmaksu veicot no mērķprogrammas finansējuma.