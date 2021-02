Plāno piešķirt Latvijas pilsonību 'Dvēseļu puteņa' scenāristam Fruminam

Tiek vērtēta iespēja par īpašiem nopelniem valsts labā piešķirt Latvijas pilsonību filmas "Dvēseļu putenis" scenārija autoram Borisam Fruminam, informēja Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Kultūras ministrijas (KM) parlamentārais sekretārs Ritvars Jansons (NA).

Viņš teica, ka pilsonības piešķiršanu Fruminam atbalsta KM un to ir rosinājis kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA), kurš ar attiecīgu lūgumu vērsies komisijā.

Pilsonības komisija šo jautājumu vēl nav skatījusi pēc būtības, bet atbilstoši likuma nosacījumiem trešdien nolēma dokumentus par kino režisoru, scenāristu un režijas profesoru Ņujorkas universitātes Tiša skolā Fruminu nosūtīt izvērtēšanai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Kā pastāstīja Jansons, Frumins ir dzimis Rīgā 1948. gadā, kur arī sācis kinomatogrāfista gaitas. Viņa lielākais pienesums Latvijai ir scenārista darbs pie filmas "Dvēseļu putenis", kas ļāvis pasaulē miljoniem cilvēku uzzināt par Latvijas vēsturi, uzsver politiķis.

KM parlamentārais sekretārs norāda uz "Dvēseļu puteņa" nomināciju ASV Kinoakadēmijas balvai "Oskars" labākās ārzemju filmu kategorijā. Jansons arī pauž, ka filma esot guvusi lielu skatītāju atsaucību Ziemeļamerikā, kā arī Eiropas filmu nozarē, tāpat saņēmusi arī recenzijas no "Los Angeles Times" un "The New York Times".

1978. gadā Frumins emigrējis uz ASV, kur sniedzis rekomendācijas, lai vairāki Latvijas iedzīvotāji varētu stažēties vai izglītoties augsta līmeņa filmu jomas izglītības iestādē, norādīja deputāts. Viņš arī minēja pilsonības pretendenta 2016. gadā Jaunajā Rīgas teātrī iestudēto izrādi "Provinces anekdotes".