Protestu dēļ atkāpusies Andersena balvas žūrijas priekšsēdētāja - Krievijas pārstāve Arhipova

Daudzo protestu dēļ no amata atkāpusies starptautiskās Hansa Kristiana Andersena balvas žūrijas komisijas priekšsēdētāja, Krievijas ilustratore un mākslas profesore Anastasija Arhipova, liecina 10. decembrī Starptautiskās Bērnu un jaunatnes literatūras padomes (The International Board on Books for Young People - IBBY) izplatītais paziņojums.

"Arhipova jūtīgi redz pasaulē notiekošu, tomēr saprotot IBBY darba nozīmi un starptautisko vērienu, viņa iesniegusi atteikšanos no 2024. gada Andersena balvas žūrijas priekšsēdētājas amata," teikts oficiālajā paziņojumā. IBBY atkāpšanās vēstuli pieņēmusi un tā vadība vēlreiz uzsver, ka stingri un nelokāmi nosoda Krievijas militāro agresiju Ukrainā. Organizācija atbalsta IBBY Ukrainas nacionālo nodaļu. Tāpat atbalstu saņem un turpinās saņemt projekti Polijā, kas ir domāti Ukrainas bēgļiem.

Andersena balva ir augstākais starptautiskais apbalvojums, ko piešķir bērnu grāmatu autoriem un ilustratoriem. Balvas pretendentus izvēlas starptautiska literatūras ekspertu žūrija, ko vada žūrijas priekšsēdētājs. Šajā amatā pretendentus izvirza IBBY nacionālās nodaļas, bet par tiem balso IBBY biedri Ģenerālaja asamblejā.

Krievijas pārstāve Anastasija Arhipova 2022. gada rudenī tika ievēlēta kā 2024. gada Andersena balvas žūrijas priekšsēdētāja. Vēlēšanas notika pagājušā gada septembrī, IBBY Ģenerālajā asamblejā Malaizijā. Klātienē vēlēšanās piedalījās 42 IBBY nacionālo nodaļu pārstāvji. Kā norāda IBBY, tobrīd nevienam nav bijuši iebildumi pret viņas kandidatūru. Jāpiebilst, ka Latvijas pārstāvji šajās vēlēšanās nevarēja piedalīties.

Tomēr Arhipovas ievēlēšana izraisīja vairāku IBBY dalībvalstu pārstāvju protestus. Valstu vidū, kas mēģināja panākt, ka Arhipova no amata aiziet, ir Ukraina, Moldova, Beļģija, Baltijas valstis un Ziemeļvalstis. Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome (LBJLP) arī atsauca savu nomināciju Andersena balvai.

Kā iepriekš norādīja to valstu dalīborganizācijas, kas nevēlas Arhipovas atrašanos žūrijas prezidenta amatā, krievu māksliniece joprojām ir Maskavas Mākslinieku apvienības valdē un ka šī organizācija aktīvi nodarbojas ar kara propagandu. Piemēram, nesen noslēdzies šīs organizācijas konkurss, kurā Krievijas mākslinieki varēja iesniegt plakātus, video un sociālo mediju mēmes izmantošanai kara un mobilizācijas popularizēšanas kampaņā. Iesniegtajiem darbiem cita starpā jāpopularizē "krievu vēsturisko zemju atkalapvienošana".

Jau ziņots, ka gada sākumā, reaģējot uz šiem iebildumiem, Dānijas karaliene Margrēte II atteicās turpmāk būt par Andersena balvas patronesi.

IBBY 10. janvāra paziņojumā arī vēlreiz uzsvērts, ka tā ir bezpeļņas organizācija, kas veido starptautisku profesionāļu tīklu, kas darbojas, lai savestu kopā bērnus un grāmatas. Tai ir 80 nacionālās nodaļas. "Mūsu biedri strādā visdažādākajos apstākļos, lai sasniegtu mūsu kopējos mērķus. Mēs esam domāti bērniem, kuri bieži ir kara, apspiešanas vai sociālās netaisnības upuri," raksta IBBY.

"IBBY ir balstīts uz biedru savstarpējo uzticēšanos un pārliecību, ka nevienu nedrīkstētu nosodīt viņa tautības vai viņa valsts valdības rīcības dēļ. Jau 70 gadu IBBY biedri no visas pasaules strādā vienoti kopēju mērķu vārdā, neskatoties ne uz kādiem politiskajiem apstākļiem, finanšu krīzēm vai dabas kataklizmām. Mēs turpināsim ievērot šos principus un esam apņēmības pilni rūpēties par to, lai grāmatas sasniegtu bērnus," vēsta IBBY prezidente Silvija Vardela.