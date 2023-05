Pulicera balvas saņem raksti par Ukrainas karu un aborta tiesībām ASV

Laikraksti "The Washington Post" un "New York Times" un ziņu aģentūra "Associated Press" (AP) pirmdien, 8. maijā, apbalvoti ar prestižo Pulicera balvu par Ukrainas kara atspoguļojumu un rakstiem par aborta tiesību ierobežošanu ASV.

"The Washington Post" žurnāliste Karolīne Kičenere saņēma Pulicera balvu par rakstiem, kuros atspoguļotas sekas, kādas ASV bijušas Augstākās tiesas lēmumam atcelt spriedumu vēsturiskajā lietā "Rou pret Veidu", ar ko bija nostiprinātas tiesības uz abortu. Tai skaitā viņa rakstīja par sievietēm, kurām liegtas tiesības pārtraukt negribētu grūtniecību.

"New York Times" saņēma Pulicera balvu starptautisko reportāžu kategorijā par Ukrainas kara atspoguļojumu, tai skaitā astoņus mēnešus ilgo izmeklēšanu par ukraiņu civiliedzīvotāju slepkavībām Bučā.

AP tika apbalvota visprestižākajā nominācijā "Par kalpošanu sabiedrībai" par foto reportāžām un ziņām no krievu aplenktās Mariupoles pēc tam, kad citi mediji jau bija pametuši šo izpostīto pilsētu.

AP fotogrāfija ar ievainotu grūtnieci, kas tiek evakuēta no krievu sabombardētā Mariupoles dzemdību nama, pagājušajā mēnesī ieguva arī prestižo balvu "The World Press Photo of the Year", ko pasniedz nīderlandiešu bezpeļņas organizācija "World Press Photo Foundation". Sieviete un viņas nedzimušais bērns neizdzīvoja.

Pulicera prēmija, kas nosaukta ungāru izcelsmes amerikāņu žurnālista un izdevēja Jozefa Pulicera vārdā, tiek piešķir kopš 1917. gada. Uzvarētājus izraugās Ņujorkas Kolumbijas universitātē bāzēta žūrija.

15 no 23 Pulicera balvas kategorijām ir rezervētas žurnālistikai, sākot no pētnieciskās žurnālistikas un beidzot ar fotogrāfijām un karikatūrām.

Pulicera balvas tiek piešķirtas arī literatūrā, mūzikā un teātra mākslā.

Daiļliteratūras kategorijā Pulicera balvu saņēma Barbaras Kingsolveras romāns "Demon Copperhead" un Ernana Diaza romāns "Trust". Pulicera balvu mūzikā saņēma opera "Omar".