Puntulis aicina kultūras pasākumu apmeklētājus lietot mutes un deguna aizsegus

Ņemot vērā saslimstības ar Covid-19 pieaugumu, kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA) rekomendē iedzīvotājiem, kas apmeklē kultūras un izklaides pasākumus tā sauktajā "zaļajā režīmā", izvēlēties lietot mutes un deguna aizsegus, šodien Latvijas raidījumā "Krustpunktā" pauda ministrs.

"Lietot mutes un deguna aizsegus ir mana rekomendācija, un aicinu izvēlēties atbilstošus mutes un deguna aizsegus, kā to dara Eiropā, un neskatīties uz šo ieteikumu vieglprātīgi. Tas būtu labās gribas žests, kur mēs kā kultūras nozare varētu rādīt priekšzīmi. Esmu pārliecināts, ka tas zināmā mērā varētu samazināt straujo saslimstības pieaugumu," sacīja kultūras ministrs.

Jau vēstīts, ka pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 1203 jauni Covid-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par sešiem Covid-19 pacientu nāves gadījumiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Saslimstības divu nedēļu kumulatīvais rādītājs pēdējās diennakts laikā ir pieaudzis no 427,4 līdz 454,1 gadījumam uz 100 000 iedzīvotāju.

No visiem reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem 985 bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 218 - vakcinēti.

Aizvadītajā diennaktī reģistrēti seši mirušie, no kuriem divi cilvēki bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, divi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl viens - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 28 400 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 4,2%.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 157 083 cilvēkiem, bet miruši 2706 ar šo slimību sasirgušie.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās saslimušo kopskaits sasniedzis 8598 personas. Pēdējo reizi 14 dienās saslimušo kopskaits pārsniedza 8000 robežu 20.maijā.

Pēdējo reizi diennaktī atklāto Covid-19 gadījumu skaits pārsniedza 1000 robežu 7.maijā, kad konstatēti 1036 gadījumi, bet lielāks saslimušo skaits par šodienu iepriekš fiksēts 3.februārī, kad šis rādītājs bija 1231.