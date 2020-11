Puntulis: 'Ierobežojumiem kultūras nozarē jānāk ciešā sazobē ar atbalsta mehānismiem'

Valdības diskusijā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu un jaunu ierobežojumu ieviešanu kultūras ministrijas taktika būs – jebkuriem lielākiem ierobežojumiem kultūras nozarē jānāk ciešā sazobē ar atbalsta mehānismiem, tā savā "Facebook" profilā paudis kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA).

Ministrs uzsver - nozare pēc apturēšanas pavasarī visu šo laiku ir strādājusi lielāku vai mazāku ierobežojumu apstākļos. Viņš sola uzstāt uz to, lai netiktu slēgtas grāmatnīcas, bibliotēkās būtu iespējama grāmatu apmaiņa, pēc iespējas strādātu muzeji.

"Šķiet, tie ir pēdējie kultūras bastioni, kuri šajos apstākļos savas specifikas dēļ ir visdrošākie apmeklētājiem," raksta Puntulis.

"No otras puses - emocionālā atmosfēra paliek aizvien saspringtāka, to jūtam katrs savā ikdienā. Mums jānotur racionālā vektors, jāpieņem jaunie apstākļi un atbildīgi jārīkojas, nezaudējot cieņu vienam pret otru, prioritāri domājot par visas sabiedrības drošību. Uzdevums ir ļoti sarežģīts, bet mēs to varam!" vēsta ministrs.

Jau ziņots, ka Ministru kabinets 6. novembrī lemj par ārkārtējās situācijas atkārtotu izsludināšanu, lai ierobežotu Covid-19 izplatību. Valdības un Krīzes vadības padomes attālinātā kopsēde ir slēgta.

Sēdes dienaskārtība paredz, ka ministri uzklausīs informāciju par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi. Tāpat tiks uzklausīts ziņojums par Slimību profilakses un kontroles centra kapacitāti. Dienaskārtībā arī iekļauts rīkojuma projekts "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".