Puntulis: kultūras nozarei kompensējamās summas apmērs varētu sasniegt 30 miljonus eiro

Kultūras nozarei kompensējamās summas apmērs, ja pieņemam, ka situācija ar Covid-19 varētu būt nestabila līdz pat gada beigām, varētu būt līdzīgs kā Igaunijai – tuvu pie 30 miljoniem eiro, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" otrdien, 28. aprīlī, sacīja kultūras ministrs Nauris Puntulis (VL-TB/LNNK).

Atgādinām, ka 27. aprīlī notikušajā preses konferencē, Kultūras ministrija ir nolēmusi vērsties valdībā un prasīt zaudējumu kompensāciju par izdevumiem, kas saistīti ar visa veida pārcelto un atcelto pasākumu organizēšanu

Par kritērijiem runājot, kuri pasākumi varētu tikt kompensēti un kuri nē, ministrs sacīja, vēl nav līdz galam skaidrs, kuri un cik pasākumi tiek pārcelti un kuri atcelti. "Mēs varam kompensēt tikai tos, kas tiek pārcelti. Ja koncerts vai izrāde tiek pārcelti uz, piemēram, septembri, mums nav pamata kompensēt tā izdevumus," sacīja Puntulis.

"Šobrīd ir divas lietas, kas traucē uzstādīt precīza finansējuma nepieciešamību. Pirmkārt, šobrīd nevar prognozēt, cik no pasākumiem tiks atcelti un cik tiks pārcelti – tas liedz nonākt pie konkrētiem skaitļiem. Tieši tāpat nav iespējams prognozēt, kurā datumā pandēmija beigsies. Arī Veselības ministrija izvairās nosaukt konkrētu datumu, kurā pulcēšanās ierobežojumi varētu tikt atcelti pavisam. Pieļauju, ka Kultūras ministrija būs tā, kurai nāksies uzņemties atbildību. Tomēr mums, protams, konsultējoties ar epidemologiem, līdz kuram datumam konkrēti nevarēs notikt nekādi publiskie pasākumi. Šādu lēmumu no mums izmisīgi gaida visa nozare, jo tieši neziņa ir tā, kas visvairāk rada stresu," intervijā "Rīta panorāmai" sacīja Kultūras ministrs.

"Mums ir svarīgi radošajiem cilvēkiem ne vien ļaut izdzīvot, bet arī nodrošināt ar darbu, un ļaut viņiem darīt to, ko viņi prot vislabāk – radīt. Tāpēc lielākais uzsvars būs uz to, ka mēs atbalstīsim radošo procesu, runāsim par konkrētu valsts pasūtījumu visās nozarēs un stimulēsim to, lai dīkstāve nepāraugtu radošā krīzē. Tas ir mūsu galvenais uzdevums un valsts pasūtījums ir tikai viens no instrumentiem," LTV apliecināja ministrs.

Jau ziņots, ka Covid-19 pandēmijas dēļ Latvijā no 12. marta līdz 13. maijam ir izziņota ārkārtējā situācija, kā rezultātā ir slēgtas visas publiskās pulcēšanās vietas, tai skaitā kultūras institūcijas – teātri, koncertzāles, muzeji, utt.