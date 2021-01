Radošās pašnodarbinātās personas dīkstāves laikā varēs saņemt 500 – 1 000 eiro atbalstu

Vadības grupa uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam ceturtdien, 28. janvārī, lēma atbalstīt Kultūras ministrijas (KM) virzīto priekšlikumu par atbalstu dīkstāvē esošajām radošajām pašnodarbinātajām personām – 500–1 000 eiro/mēnesī, atkarībā no līdzšinējiem ienākumiem.

Divus miljonus eiro vērto atbalsta programmu pēc tās nosacījumu apstiprināšanas valdībā administrēs Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF).

"Analizējot datus par to, kā pašnodarbinātās radošās personas kvalificējas universālajiem atbalsta mehānismiem, ir skaidrs, ka tie kultūras nozarē nesasniedz savus mērķus. Uz to norāda gan VID sniegtā informācija, gan pašnodarbināto radošo personu organizāciju sniegtie dati. Ja pieprasījumu skaits pārsniegs iezīmēto finansējuma apjomu, vērsīsimies ar atkārtotu finanšu pieprasījumu," norāda kultūras ministrs Nauris Puntulis.

Pēc Pašnodarbināto mūziķu biedrības sniegtajiem datiem tikai 2% ir saņēmuši atbalstu pašnodarbinātajiem paredzētajās VID administrētajās otrās kārtas programmās. 35% respondentu no pašnodarbinātajiem, pašnodarbinātajiem uz autoratlīdzību līguma pamata, saimnieciskā darba veicējiem, patentmaksas maksātājiem, individuālajiem komersantiem, SIA vai mikrouzņēmuma īpašniekiem nemaz nav pieteikušies un nepretendē uz kādu no atbalsta instrumentiem kā biežāko iemeslu minot nespēju izpildīt noteiktos kvalifikācijas kritērijus - neatbilstība MK noteikumu prasībām, zems dīkstāves apmērs, jo 2020. gada 3 ceturkšņa ienākumi, no kuriem aprēķina atbalstu, ir minimāli (vasaras periodā sektora darbībai tika saglabāti ierobežojumi), dīkstāve tiek aprēķināta tikai no viena personas ienākuma veida (saimnieciskā darbība vai mikrouzņēmums).

Pēc KM veiktajiem aprēķiniem VKKF atbalsta programmai "Radošo personu nodarbinātības programma" šā gada pirmajā pusgadā varētu pretendēt 1 622 radošās personas, kuru darbība ir kultūras jomā noteikto Covid-19 ierobežošanas pasākumu dēļ ir apturēta.