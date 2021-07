Radošās personas sašutušas par VKKF atbalsta kavēšanos, Puntulis atvainojas

21. jūlijā Valsts kultūrkapitāla fonds paziņoja tās radošās personas, kas saņēmušas atbalstu mērķprogrammas "Radošo personu nodarbinātības programma" 2. konkursā par dīkstāves periodu no 2021. gada 1. marta līdz 30. jūnijam. Kopā atbalsts šajā konkursā tika piešķirts 1271 radošajai personai no visdažādākajām jomām – kino, literatūra, teātris, mūzika, māksla u.c. Taču 27. jūlijā lielākā daļa stipendiātu saņēma e-pasta vēstuli no VKKF ar informāciju, ka līdzekļu izmaksa būs iespējama tikai augusta beigās.

E-pastā izsūtītajā paziņojumā VKKF norāda, ka “finansējums, kas tika piešķirts Radošo personu nodarbinātības programmās 2. konkursā, joprojām nav izmaksāts no Valsts kultūrkapitāla fonda neatkarīgu iemeslu dēļ.” Fonda pārstāvji informē, ka VKKF joprojām nav saņēmis izmaksājamos naudas līdzekļus, jo Ministru Kabinets nav pieņēmis lēmumu par šīs naudas nodošanu fonda rīcībā. MK lēmums tiks pieņemts tikai 10. augusta sēdē, tāpēc pabalsti varētu tikt izmaksāti augusta beigās.

Par šādu situāciju sociālajos tīklos sašutumu jau paudušas vairākas radošās personas. Latvijas Nacionālā teātra aktieris Egils Melbārdis savā komentārā piesauc gan Kultūras ministriju, gan Finanšu ministriju un atzīmē, ka uz VKKF atbalstu nevarēja pieteikties tie kultūras darbinieki, kas jau bija pieteikušies uz dīkstāves pabalstu. Tikmēr horeogrāfs Artūrs Fatjkins situāciju komentē ar ironiju: “Tā nu mēs mākslinieki dzīvojam bez naudas, ar smaidu uz sejas. Mēs jau visu saprotam. Mēs jau horeogrāfijas uz ielas varam domāt.”

Vēstules beigās VKKF informē, ka atbalsta līdzekļi šobrīd pārskaitīti vien pirmo 200 atbalstīto pieteikumu iesniedzējiem, izmantojot no gada 1. konkursa pāri palikušos naudas līdzekļus.

Kultūras ministrs Nauris Puntulis, komentējot radušos situāciju portālam "Delfi", informēja: "Konstatējot problēmu, esmu izdevis rīkojumu nekavējoties sagatavot nepieciešamo dokumentāciju iesniegšanai tuvākajā Ministru Kabineta sēdē, kas notiks 10. augustā. Kultūras Ministrijas vārdā atvainojos par radušos situāciju un aicinu radošās personas, kas ir pieteikušās uz šo atbalsta mehānismu, uz izpratni. Radošās personas atbalstu savos kontos ieraudzīs augusta vidū."