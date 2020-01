Rainis – joprojām meklētākais vārds internetā valsts lielākajās bibliotēkās

Lielo valsts nozīmes bibliotēku lietotāju visvairāk internetā meklētais vārds aizvien ir Rainis, liecina Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) gadskārtējā apkopotā statistika.

Kā informēja centra pārstāve Ilma Elsberga, statistika liecina, ka arī 2019. gadā bijusi vērojama augsta lietotāju interese par valsts nozīmes bibliotēkās uzkrātajiem un abonētajiem resursiem. Bibliotēku lietotāju kopkatalogu apmeklējuši 116 738 lietotāji, kuri kopumā veikuši vairāk nekā divarpus miljonu lapu skatījumus, savukārt akadēmisko resursu interneta meklētājā "Primo" reģistrētas 137 181 pieslēguma sesijas, kurās izpildīti 943 708 meklēšanas pieprasījumi.

Izmantojot meklētāju "Primo", aktīvi meklēti gan dažādu profesiju virzieni, gan tautsaimniecības nozares, ievērojami cilvēki, literāri darbi un vietu nosaukumi. Meklētākās darbības jomas bijušas "politika kā profesija" – 314, "bizness" – 293, "psiholoģija" – 220 un "mārketings" – 212, savukārt visvairāk skatītās tautsaimniecības nozares ir "ekonomika" – 448 un "veselības aprūpes sistēma" – 358.

Toties ievērojamo personību vidū joprojām popularitāti saglabā Rainis – 764, kuram seko Jānis Misiņš – 481, Eduards Veidenbaums – 206 un Raimonds Pauls – 200.

Vienlaikus salīdzinoši daudz skatīti vārdu savienojumi, kas saistīti ar kultūru, piemēram, "ielu māksla" – 259, "latviešu rakstu zīmes" – 191, "muižas Latvijā" – 166, "Dziesmu svētki" – 154 un citi.

Elsberga atklāja, ka gan meklētāju "Primo", gan Kopkatalogu izmantojuši arī lietotāji no citām valstīm. Visbiežākie "Primo" lietotāji bijuši no Krievijas, Vācijas, Igaunijas un Lietuvas. Kopkatalogu tradicionāli visaktīvāk izmanto lietotāji no kaimiņvalsts Lietuvas, 2019. gadā veicot 2579 informācijas meklējumus, no Vācijas Kopkatalogs izmantots 1787 sesijās, no ASV – 1513, no Igaunijas – 974, no Somijas – 810 sesijās.

Integrēto bibliotēku informācijas sistēmu lieto un valsts nozīmes bibliotēku Kopkatalogu veido Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka, Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka, Latvijas Universitātes bibliotēka, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka, Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēka, Latvijas Jūras akadēmijas bibliotēka, Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas bibliotēka, Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēka, Latvijas Kultūras koledžas bibliotēka un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja bibliotēka.