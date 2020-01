RIBOCA izziņo radošas darbnīcas bērniem un jauniešiem

Gatavojoties Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennālei (RIBOCA), kas norisināsies no 16. maija līdz 11. oktobrim, tiek izziņots biennāli iesildošs pasākumu cikls "RIBOCA darbnīca" Kalnciema kvartālā, kas turpmāko 5 mēnešu laikā tiks organizēts, iedvesmojoties no RIBOCA2 tēmām un procesiem, ko aktualizē biennāle un tās dalībnieki, portālu "Delfi" informē biennāles organizētāji.

Kopā ar privāto sākumskolu “Domdaris” katru sestdienu no pulksten 11 līdz 14 Kalnciema kvartāla galerijā tiks gaidīti visi interesenti un jo īpaši bērni un jaunieši uz bezmaksas darbnīcām, kuru saturu neparastās un izzinošās nodarbēs veidos paši bērni. Vairākas no darbnīcām tiks veidotas kā tieša līdzdalība mākslas darbu tapšanā.

11. janvāra darbnīcu tēma ir sniegavīri. Sniegavīru veidošanas darbnīca tematiski tiks radīta, iedvesmojoties no Augustas Serapinas (Lietuva) darbiem un reizē Sāras Ortmaijeres (Sarah Ortmeyer, Vācija) objektu piepildītajām telpām. Ja pirmā janvāra nogale nesīs sniegu, tad darbnīcas dalībniekiem būs iespēja velt un veidot sniegavīrus (arī iekštelpās, vērojot to izzušanas procesu). Ja sniega nebūs, tad sniegavīri tiks veidoti, izmantojot izlietotu biroja papīru, žurnālus un avīzes. Darbnīcā izmantotajiem materiāliem tiks dota iespēja dzīvot otro dzīvi un pārtapt mākslas darbā, vienlaikus atgādinot par resursu pārstrādi un to efektīvu izmantošanu. Sniegu, protams, neaizstāsim, bet uzmanību pievērsīsim ar to, ka koku izciršanas dēļ un pārmērīga produktu patēriņa rezultātā sniegavīri nu mums jāveido no papīra. Globālā sasilšana ir kā rezultāts dažādām cilvēces nepārdomātām rīcībām un viena no sekām ir laikapstākļu izmaiņas – sniega neesamība. Paralēli ikmēneša tematiskajām darbnīcām līdz maijam notiks arī grafiti/ stencila darbnīca, kurā tās vecākie dalībnieki ar maketēšanas nažiem veidos un griezīs siluetus – stencilus, iedvesmojoties no dotajiem atslēgas vārdiem un RIBOCA2 māksliniekiem. Mazākie interesenti darbosies ar šķērēm un krāsu flakoniņiem veidojot jau konkrētu tēlu aprises un krāsainos siluetus uz sienām.

Janvāra darbnīcas notiks “Domdara” bērnu vadībā, kas padara šīs norises atšķirīgas un ļauj ieraudzīt tēmu aktualitāti no jaunās paaudzes perspektīvas, taču darbības plāns un saturs izveidots kopīgi ar pedagoģi, tēlnieci un teātra scenogrāfi Līvu Puļķi.