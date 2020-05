RIBOCA2 aizsāk tiešsaistes lekciju un sarunu cikla programmu

Otrā Rīgas Starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle (RIBOCA2) "viss reizē zied" (and suddenly it all blossoms), kuratore Rebeka Lamarša-Vadela (Rebecca Lamarche-Vadel) aicina tiešsaistē apmeklēt lekciju un sarunu ciklu, kas tapis sadarbībā ar publisko programmu asociēto kuratori Sofiju Lemosu.

Kā "Delfi" informēja rīkotāji, 21. maijā RIBOCA2 tīmekļa vietnē www.rigabiennial.com aizsāksies transformētajai izstādei veltītu iknedēļas tiešsaistes pasāakumu programmu, pievēršoties jēdzieniem, kas bijuši īpaši svarīgi, veidojot otrās biennāles koncepciju.

Iknedēļas tiešsaistes lekciju un sarunu, darbnīcu un citu pasākumu programma turpināsies visu biennāles norises laiku, tuvāk pievēršoties RIBOCA2 atslēgas jēdzieniem: beigas, daba, mīlestība, drupas, dziedēšana, maģija, kosmoss, pagrīde, rūpes, sapņi, deja, iztēle, cilvēks, mežonība, rēgi, pārvērtības, balsis, fikcijas un ākotnes. Katrs no vārdiem atklāj nedēļas pasākumu tēmu un vienlaikus kalpo arī kā instruments, ar ko veidot alternatīvu sociālu un ekoloģisku iztēlojumu konstruēšanā, apliecinot daudzveidīgus eksistences, domāšanas un rīcības modeļus.

Lekciju un sarunu cikls pulcinās ievērojamus domātājus, teorētiķus, pētniekus un autorus no visdažādākajām jomām. Dalībnieku vidū ir fiziķe un kvīru teorētiķe Kārena Barada (Karen Barad), antropoloģe Marisola de la Kadena Marisol de la Cadena), filozofi Federiko Kampanja (Federico Campagna) un Emanuele Koča (Emanuele Coccia), dzejnieks/-ce CAConrad, sociologs Boaventura de Souza Santušs (Boaventura de Sousa Santos), filozofe Vensjāna Deprē (Vinciane Despret), anstropoloģe Anna Lovenhaupta Tsinga (Anna Lowenhaupt Tsing), socioloģe un rakstniece Eiverija F. Gordone (Avery F. Gordon), mākslas vēsturnieks Boriss Groiss (Boris Groys), kvīru teorētiķis Džeks Halberstāms (Jack Halberstam), pētniece Marina Simakova, mākslinieki Antons Vidokle un Arsenijs Žiļajevs no Kosmosa institūta, performances pētnieks Andrē Lepecki (André Lepecki), rakstniece, feministe un ģeogrāfe Sofija Luisa (Sophie Lewis), filozofs Maikls Marders (Michael Marder), ekoloģisko humanitāro zinātņu un feminisma domātāja Astrīda Neimanis, antropologs Tobiass Rīzs (Tobias Rees), mākslinieks Nikolajs Smirnovs ar zinātnieci Birgitu Menceli (Birgit Menzel) un cietumu abolicioniste un dzejniece Džekija Vanga (Jackie Wang) ar matemātiķi Aleksandru Mollu (Alexander Moll).

Pirmā lekcija tiks atklāta 21. maijā pulksten 19.00. Tās tēma būs "beigas". Šī tēma izvēlēta, lai domātu par pašreizējo brīdi, šo būtiski svarīgo ideju, sistēmu un eksistences veidu nomaiņas laiku. Iztēlojoties dažādas elastīgas pielāgošanās un pārveidošanās formas, Beigas ir iespēja arī pārskatīt plēsonīgas, patērējošas un postošas sabiedrības vērtību sistēmu. Sarunu ciklu atklās CAConrad ar dzejas lasījumu "(Soma)tiskie dzejas rituāli" un to rezultātā tapušos dzejoļus, kaut kas starp fabulu un grēksūdzi, ir tagadnei veltīti uzmanības un pielūgsmes akti ‒ atbilde uz mokošiem vardarbības apstākļiem, vērstiem pret personu un pasaules ekosistēmu. Pēc lekcijas būs arī izdevība dalīties ar saviem komentāriem un pārdomām.

Pilns pasākumu cikls un datumu saraksts, kā arī dalībnieku biogrāfijas un sīkāki tematiski apraksti būs atrodami RIBOCA tīmekļa vietnē sadaļā "Publiskās programmas". Visas lekcijas un sarunas tiks tiešraidītas un publicētas RIBOCA mājas lapā un RIBOCA "Youtube" kanālā.