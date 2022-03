Rietumu popmūziķi masveidā atceļ Krievijā ieplānotos koncertus un nosoda karu

Saistībā ar noziedzīgo Krievijas iebrukumu Ukrainā daudzas Rietumu popmūzikas zvaigznes paziņojušas par šogad ieplānoto koncertu atcelšanu Krievijā. Viņu vidū ir tādi mākslinieki kā "Imagine Dragons", Ēriks Kleptons, Niks Keivs, "Green Day" un citi. Tikmēr daudzas pasaules mūzikas zvaigznes publiski pauž atbalstu Ukrainas tautai un asi nosoda Krievijas rīcību.

Viena no pirmajā Rietumu grupām, kas paziņoja par koncertu atcelšanu Ukrainā un Krievijā, bija amerikāņu alternatīvā roka grupa "Imagine Dragons". "Ņemot vērā pēdējos notikumus, diemžēl esam spiesti paziņot, ka mūsu Krievijas un Ukrainas koncerti ir atcelti līdz turpmākam paziņojumam. Domās esam ar Ukrainu un visiem, kas cieš no šī bezjēdzīgā kara," minēts grupas paziņojumā.

In light of recent events, we're sad to announce our Russia and Ukraine shows are cancelled until further notice. Our thoughts are with Ukraine and all others suffering from this needless war. pic.twitter.com/tKITOAbhhS — Imagine Dragons (@Imaginedragons) February 25, 2022



Arī amerikāņu rokgrupai "Green Day" bija ieplānota uzstāšanās 29. maijā Maskavas Spartaka stadionā, taču grupa "Instagram" stāstā paziņojusi, ka "ar smagām sirdīm pašreizējo notikumu kontekstā uzskatām par nepieciešamu atcelt mūsu plānoto uzstāšanos Maskavas Spartaka stadionā." Diemžēl pats ieraksts vairs nav pieejams.

Arī rokmūzikas leģenda Igijs Pops atcēlis savu uzstāšanos Maskavā šī gada 10. jūlijā, norādot, ka "savās domās esam ar ukraiņiem un visiem drosmīgajiem cilvēkiem, kuri iestājas pret šo vardarbību un vēlas mieru."

The festival appearance of Iggy Pop in Moscow on the 10th of July 2022 is canceled. In light of current events, this is necessary. Our thoughts are with the Ukrainians and all the brave people who oppose this violence and seek peace. #StandingWithUkraine — Iggy Pop (@IggyPop) March 1, 2022



Tikmēr skotu rokgrupa "Franz Ferdinand", kuriem šogad bija paredzēti divi koncerti Sanktpēterburgā un Maskavā, savā paziņojumā par koncertu atcelšanu nepārprotami vainojot Krievijas iebrukumu. "Kopš ceturtdienas rīta esam runājuši ar daudziem mūsu draugiem Krievijā sociālajos tīklos un saskārušies ar viennozīmīgu opozīciju šai vardarbībai un vienotību ar mūsu Ukrainas draugiem. Mēs zinām, ka jūs redzat savas valsts līderu neprātu. Mēs zinām, ka jūs negribat karu," minēts grupas paziņojumā.

We are cancelling our Russian shows that are scheduled for this summer. The only reason for this is the invasion of Ukraine by the Russian state. 1/4 — Franz Ferdinand (@Franz_Ferdinand) March 1, 2022

Līdzīgu reakciju paudis austrāļu mūziķis Niks Keivs ar grupu "The Bad Seeds", atceļot koncertus Ukrainā un Krievijā un paužot sajūsmu par ukraiņiem un prezidentu Volodimiru Zelenski: "Savās domās un mīlestībā esam ar Ukrainas drosmīgajiem cilvēkiem, viņu varonīgo līderi un visiem, kas cieš šajā bezjēdzīgajā karā Ukrainā. Mēs esam kopā ar jums un visiem cilvēkiem Krievijā, kas nostājas pret šo brutālo iebrukumu, un mēs lūdzamies, lai šis neprāts drīz beigtos."

pic.twitter.com/e4cRYjAWQW — Nick Cave & The Bad Seeds (@nickcave) March 1, 2022



Par koncertu atcelšanu paziņojušas arī grupas "The Killers", "Health", "Bring Me The Horizon", "AJR", mūziķi Ēriks Kleptons, "Yungblud", Luiss Tomlinsons un citi.

Vienlaikus sociālajos tīklos daudzi Rietumu mūziķi pauduši savu atbalstu Ukrainas tautai un asi nosodījuši Krievijas īstenoto iebrukumu.