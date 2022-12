Rīgā ar izrādi 'Ovo' viesosies pasaulslavenais 'Cirque du Soleil'

"Arēnā Rīga" 2023. gada jūnijā viesosies pasaulē slavenā cirka trupa no Kanādas " Cirque du Soleil". Šoreiz cirka mākslinieki uz Latviju vedīs izrādi "Ovo".

Kā vēsta viesizrāžu rīkotāju pārstāve Linda Liepiņa, "Cirque du Soleil" izrādes notiks no 15. līdz 18. jūnijam.

Izrādes "Ovo" tēma ir kukaiņi. ""Ovo" atspoguļo dienu krāsainajā kukaiņu dzīvē – nepārtrauktas enerģijas un kustības virpulī. Ar akrobātikas palīdzību, izceļot izvēlēto kukaiņu sugu unikālās īpašības un spējas, OVO atklāj bioloģiskās daudzveidības skaistumu tās kontrastos un dinamikā," raksta Liepiņa.

"Ovo" portugāļu valodā nozīmē "ola". Izrādes trupu veido 100 cilvēki no 25 dažādām valstīm, tostarp 52 mākslinieki, kuri uz skatuves piedāvā augsta līmeņa akrobātikas paraugdemonstrējumus un no jauna definē cilvēka ķermeņa robežas. Kopš šova atklāšanas Monreālā 2009. gadā, "Ovo" ir sajūsminājis vairāk nekā septiņus miljonus cilvēku 155 pilsētās, 26 dažādās valstīs.

"Cirque du Soleil" ir viena no pasaulē atpazīstamākajām un lielākajām cirka trupām. "Cirque du Soleil" izcelsme meklējama Kanādas pilsētā Kvebekā 1984. gadā, taču šodien "Saules cirks" pulcē māksliniekus no visas pasaules. Aptuveni 40 % no 1300 "Cirque du Soleil" māksliniekiem ir bijušie profesionālie sportisti, galvenokārt vingrotāji, pasaules un olimpiskie čempioni. Kopš cirka dibināšanas ir radīti vairāki brīnumaini priekšnesumi, un sniegta iespēja tos baudīt aptuveni 180 miljoniem skatītāju vairāk nekā 450 pilsētās visos sešos kontinentos. "Cirque du Soleil" ir cirks bez dzīvniekiem. "Cirque du Soleil" Latvijā viesojies iepriekš ar tādiem šoviem kā "Crystal", "Varekai", "Alegría" un "Saltimbanco".