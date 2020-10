Rīgā atklāj komponista Ulda Stabulnieka piemiņai veltītu plāksni

Ceturtdien, 8. oktobrī, Latvijas kultūras ministrs Nauris Puntulis un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Iveta Ratinīka kopā ar Ulda Stabulnieka ģimeni un talanta cienītājiem pie Aleksandra Čaka ielas 33 nama atklāja komponista piemiņai veltītu plāksni.

"Rīga šobrīd ir dāsni apdāvināta ar saules gaismu. Par Ulda Stabulnieka daiļradi var teikt līdzīgi. Komponista talanta spožums ārkārtīgi pārsteidz. Iederas arī piemiņas plāksnes atklāšana vēl nepabeigtā Čaka ielas remonta laikā. Komponists un pianists Uldis Stabulnieks dzīvoja neparastos stagnācijas apstākļos un reizē pārsteidza pasauli ar vieglām džeziskām melodijām un spilgtu individuālo kontrastu," atklāšanas pasākumā sacīja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Iveta Ratinīka.

Kultūras ministrs Nauris Puntulis, plāksni atklājot sacīja: "Uldis Stabulnieks bija spilgts un savdabīga mākslinieciska rokraksta mākslinieks, tautā ļoti mīlēts. Paldies iniciatīvas autoriem un realizētājiem par šo piemiņas zīmi, jo tāda Stabulniekam būtu uzliekama kaut vai vienas dziesmas dēļ – "Tik un tā", bet viņa mākslinieciskajā mantojumā šādu spilgtu opusu ir daudz."

Komponista Ulda Stabulnieka daiļrade ir cieši saistīta ar Rīgu – komponista melodijās Latvijas galvaspilsēta ir apdziedāta tik daudz, kā neviena cita Latvijas komponista darbos. Šajā dienā, 1945. gada 8. oktobrī, un Aleksandra Čaka ielas 33 namā arī piedzima Latvijā zināmais dziesminieks, pianists un komponists Uldis Stabulnieks.

Piemiņas plāksnes skices autore ir jaunā māksliniece Linda Oše, bet akmeņkaļa darbus un komponista portreta atveidi bronzā realizēja pieredzējušais tēlnieks, Latvijas Mākslas akadēmijas asociētais profesors Valtis Barkans.

Piemiņas plāksnes izveides idejas autors ir producents Juris Millers: "Šogad bijām iecerējuši organizēt koncertu "Stabulnieks. Čaks. Rīga", tomēr publisko pasākumu ierobežojumi valstī un pasaulē lika mainīt plānus. Esmu priecīgs un pateicīgs Rīgas domei, kas rada iespēju finansiāli atbalstīt šīs piemiņas zīmes izveidi."

Komponists Uldis Stabulnieks ir viens no izcilākajiem Latvijas 20. gadsimta komponistiem. Mācījies Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā un Latvijas Valsts konservatorijā. 1965. gadā bija viens no armijas ansambļa "Zvaigznīte" dibinātājiem, kas 1967. gadā uzvarēja festivālā "Liepājas dzintars". 1972. gadā Stabulnieks sarakstīja pirmo latviešu blūza kompozīciju "Miglas blūzs", bet no 1969. līdz 1988. gadam bija Latvijas Televīzijas un radio estrādes un vieglās mūzikas orķestra koncertmeistars, vēlāk – ansambļa "Tip Top" vadītājs, kura solisti bija Margarita Vilcāne un Ojārs Grinbergs. Komponists devās mūžībā 2012. gadā.