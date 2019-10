Rīgā būs aplūkojama Braiena Īno multimediālā instalācija '77 miljoni gleznu'

Trešdien, 30. oktobra, vakarā izstāžu zālē "Rīgas mākslas telpa" tiks atklāta leģendārā britu multimākslinieka Braiena Īno skaņas un gaismas instalācija "77 miljoni gleznu", kas ir viens no gaismas festivāla "Staro Rīga 2019" īpašajiem notikumiem un būs aplūkojama līdz novembra beigām, portālu "Delfi" informē izstādes rīkotāju pārstāvji.



Braienu Īno visupirms uzskata par elektroniskās ambientās mūzikas aizsācēju, taču viņš ļoti veiksmīgi darbojies arī populārās mūzikas laukā gan kā mūziķis (šogad uzņemts Rokenrola Slavas zālē kā kādreizējais grupas "Roxy Music" taustiņinstrumentālists), gan kā producents ("U2", "Coldplay", "James" u.c.), kā arī ir eksperimentēt mīlošs vizuālais mākslinieks. Tieši pēdējo 71 gadu vecā angļu novatora radošās darbības šķautni ikviens varēs iepazīt arī Rīgā.

Jau gadu desmitiem Braiens Īno aizrāvies ar tehnoloģiju iespēju izpēti mākslas jomās. Mūsdienās tas novedis pie aizraujošu ģeneratīvo aplikāciju un instalāciju izstrādes. Arī "77 miljoni gleznu" ir digitālās mākslas darbs, kas nozīmē, ka tas turpina attīstīties pats pēc mākslinieka izdomāta algoritma, bet ik pa laikam pārsteidzot arī pašu tā radītāju. Skaņas un gaismas saspēle jau bez mākslinieka tālākas iejaukšanās ir Braiena Īno realizēts dzīves lielais sapnis, ar ko viņš labprāt dalās ar ikvienu interesentu, vai tas būtu Venēcijas biennālē, Pekinas Ritanas parkā, Sidnejas opernamā vai "Rīgas mākslas telpā".

Kā savas multimākslinieka radošās dzīves moto Braiens Īno uzstādījis reiz cita leģendāra eksperimentētāja Džona Keidža teikto, ka "mākslas funkcija ir imitēt dabu tās darbības manierē". Īno jaunākie darbi balstīti tieši šādā pašpietiekamībā. Lielu rezonansi gan mūzikas, gan mobilo aplikāciju izstrādes pasaulē pirms diviem gadiem izsauca Braiena Īno un datormākslinieka Pītera Čilversa kopīgi radītais ģeneratīvais mūzikas albums "Brian Eno : Reflection", kas uzskatāms par pirmo šāda veida oficiāli izdoto mūzikas albumu pasaulē. Turklāt tas gan muzikāli, gan vizuāli reaģē arī uz diennakts laikiem un pat gada sezonām.

Foto: Shamil Tanna

Īno kopā ar Čilversu radījuši arī reizē interaktīvu un ģeneratīvu mūzikas aplikāciju "Bloom", ko pats multimākslinieks nodēvējis par mūzikas kastīti 21. gadsimtam, tās ideju turpinātāju "Trope", kā arī tieši "iPad" videi paredzētu aplikāciju "Scape", kas domāta īsteniem ambientās mūzikas gardēžiem. Ideja ir it kā vienkārša - programmā tiek savadīts mākslinieka daudzu gadu laikā izstrādāts mūzikas skaņu, to rašanās procesu, kompozīcijas noteikumu un tam pielāgotu vizualizāciju kopums, un tālāk robots turpina ar to darboties pats, radot pārsteidzoši mākslinieciski baudāmu rezultātu.

Visas iepriekš minētās aplikācijas pieejamas ikvienam jaunās paaudzes mobilo telefonu, planšešu vai klēpjdatoru lietotājam, turklāt pērn Īno ar Čilversu prezentēja arī "Bloom" desmitgadei veltītu aplikāciju "Bloom: 10 Worlds", kas saņēmusi nedalītu gan mākslas, gan jauno tehnoloģiju kritiķu sajūsmu.

Tomēr visiespaidīgākais veids, kā izbaudīt Braiena Īno radīto multimediālo kosmosu ir tieši instalācija, kurā nodrošināta precīza, mākslinieka telpiski līdz niansēm iecerēta skaņas, gaismas un vizualizāciju saspēle. Ne velti pirmoreiz 2006. gadā kopā ar programmētāju Džeiku Douviju radītā "77 Million Paintings" jeb "77 miljoni gleznu" gadu laikā izpelnījusies jūsmīgas mākslas kritiķu atsauksmes, jo piedāvā ielūkoties vēl gluži svaigā radošo izpausmju teritorijā.

Instalācijas algoritmu Īno turpina papildināt ar arvien jaunām muzikālajām un vizuālajām idejām, tādējādi, lai arī pirmoreiz eksponēta vēl pirms mobilo aplikāciju izstrādes, "77 miljoni gleznu" turpina piedāvāt arvien jaunus skaņas, gaismas un vizualizāciju saspēles elementus, dēvētus arī par "vizuālo mūziku". Turklāt instalācijā izmantotos vizuālos pamatelementus Braiens Īno savulaik zīmējis ar roku uz stikla plāksnēm, lai radītu organiskāku mākslas darba sajūtu.

Mūzikas un gaismas saspēlei veltītas instalācijas Vinčesteras Mākslas skolas absolvents Īno radījis jau septiņdesmito gadu beigās, tādēļ nedz viņa plašā cienītāju armija, nedz mākslas kritiķi neapšauba pieredzē balstīto darbu māksliniecisko kvalitāti, taču pats mākslinieks aicina savus darbus izbaudīt ar atvērtu prātu, vienkārši ļaujoties dažādo mediju ambientajai saplūšanai un unikālu sajūtu rašanās procesam. Starp citu, arī dziednieciskam, jo gan "77 miljoni gleznu", gan vēl vienas Īno multimediālās instalācijas – "Light Boxes" jeb "Gaismas kastes" – replikas tiek izmantotas arī terapeitiskiem nolūkiem vairākās Lielbritānijas slimnīcās.

Izstāde "Rīgas mākslas telpā" (Kungu ielā 3) būs apskatāma no 30. oktobra atklāšanas vakara līdz 30. novembrim no pulksten 11.00 līdz 18.00, brīvdiena – pirmdiena. Ieejas maksa – 5 eiro.