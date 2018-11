Rīgā būs aplūkojama Latvijas ekspozīcija no Venēcijas arhitektūras biennāles

2019. gada sākumā Rīgā varēs aplūkot Latvijas ekspozīciju, kas šogad bija aplūkojama Venēcijas arhitektūras biennālē, portālu "Delfi" informē viena no ekspozīcijas veidotājām, urbaniste un arhitekte Evelīna Ozola.

Venēcijas biennāles 16. starptautiskā arhitektūras izstāde noslēdzās 25. novembrī. Latvija tajā piedalījās ar daudzdzīvokļu namu arhitektūrai veltītu ekspozīciju "Together and Apart" ("Kopā un atsevišķi"). Biennāles norises laikā, no maija līdz novembrim, Latvijas paviljonu apmeklējuši 90 tūkstoši interesentu.

Latvijas paviljonu Venēcijas arhitektūras biennālē veidoja kuratoru komanda: arhitekte un urbāniste Evelīna Ozola, arhitekts Matīss Groskaufmanis, scenogrāfe Anda Skrējāne un Latvijas Jaunā teātra institūta vadītāja Gundega Laiviņa. Izstāde pievērsās daudzdzīvokļu namiem kā tuvākajam kontakta punktam starp plašāku sabiedrību un arhitektūru — divas trešdaļas Latvijas iedzīvotāju mitinās dzīvokļos, kas ir augstākais īpatsvars Eiropā. Latvija ar nacionālo ekspozīciju Venēcijas arhitektūras biennālē — pasaules vērienīgākajā un prestižākajā arhitektūras izstādē — piedalās kopš 2002. gada, un šī bija mūsu valsts astotā dalības reize.

Sešus mēnešus garajā biennāles norises laikā Latvijas ekspozīcijā paviesojušies 90 tūkstoši apmeklētāju, un to uzmanību īpaši piesaistījis mākslinieces Darjas Meļņikovas veidotais makets "Warmth" ("Siltums"), kurā attēloti siltuma zudumi daudzdzīvokļu namos, kā arī fotogrāfa Reiņa Hofmaņa fotogrāfiju sērija, kas atklāj daudzdzīvokļu namu daudzveidību mūsdienu Latvijas ainavā.

Šonedēļ Latvijas paviljona komanda sagatavos eksponātus mājupceļam, un no 2019. gada 1. februāra līdz 23. martam izstāde būs apskatāma Rīgā, ISSP Galerijā. Līdz ar izstādes atklāšanu tiks izdota arī grāmata latviešu valodā par daudzdzīvokļu namu arhitektūras vēsturi un aktuālajiem izaicinājumiem Latvijā. Tās redaktori Evelīna Ozola un Matīss Groskaufmanis vēlas rosināt diskusijas par to, kādā vidē dzīvot modernai Latvijas sabiedrībai, tādēļ aicinājuši dažādu nozaru ekspertus izdevumā dalīties pārdomās un datos par dzīvokļu un dzīvojamo namu nozīmi valsts attīstībā. Grāmatu papildinās arī arhitektu radīti vizuāli komentāri par dzīvojamās vides nākotni.