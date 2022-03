Rīgā būs skatāma futūristiska cirka izrāde 'O'DD'

Rīgā, VEF Kultūras pilī 5. un 6. aprīlī būs skatāma Somu cirka apvienības "Race Horse Company" zinātniskās fantastikas stilā veidotā, futūristiskā izrāde "O'DD".

Kā "Delfi" informē Rīgas Cirka pārstāve Zane Volkinšteine, izrāde tapusi, iedvesmojoties no sci-fi tēmai veltītiem kino un literatūras darbiem.

Izrādes veidotājs un cirka mākslinieks, par "batutu burvi" dēvētais Rauli Dālbergs (Rauli Dahlberg) pie "O'DD" strādājis 10 gadu, paralēli darbam pie citām izrādēm izlolojot pašam svarīgu un tuvu tēmu – par cilvēka un civilizācijas nākotni. Izrādei ir spēcīga, savdabīga scenogrāfija, kas veidota no batutiem, atsperīgām virsmām, vingrošanas bumbām, ietinamās plēves un dažādiem citiem rekvizītiem.

Sadarbībā ar horeogrāfu Jarko Mandelinu tapusi futūristiska vide, kur ķermeņi kustas it kā pēc citas planētas likumiem. Svarīgu lomu izrādē spēlē Rauli starpdisciplinārā saruna ar dzīvo skaņu cilpu meistaru Miro Manteri un gaismu mākslinieku Jeri Monkonenu.

Kā vēsta Volkinšteine, "Race Horse Company" ir cirka apvienība no Somijas, dibināta 2008. gadā ar mērķi radīt laikmetīgā cirka izrādes bez robežām un kompromisiem. Jau dažus gadus pēc dibināšanas mākslinieki kļuva pazīstami starptautiskajā arēnā, no "Somijas cirka skatuves vislabāk glabātā noslēpuma" ātri vien kļūstot par vienu no pieprasītākajām Somijas apvienībām.

"Race Horse Company" izrādēm raksturīgas augstas akrobātiskās prasmes, oriģināla estētika un melnais humors. Apvienības iestudējumos nereti tiek balansēts starp patiesu briesmu iespējamību un komēdisku atbrīvotību. Izrādē "O'DD" piedzimšanas ainā redzams kailums, tādēļ iestudējums marķēts ar 12+ atzīmi un galvenokārt orientēts uz pusaudžu un pieaugušo auditoriju," norāda Rīgas Cirka pārstāve.

"Šīs izrādes tēma – cilvēcība, cilvēces attīstība un nākotne – sasaucas ar planētas Zeme pēdējā laika aktualitātēm – pandēmiju, karu un citiem pārbaudījumiem, kam mūsu civilizācija šobrīd iet cauri. Rauli Dālbergs piedāvā ļoti gaišu un optimistisku skatījumu uz planētas nākotni, un pēc izrādes noskatīšanās patiešām atgriežas ticība cilvēcei," par "O'DD" stāsta Rīgas cirka radošais direktors Mārtiņš Ķibers. "Drosme ir tas vārds, kas nāk prātā, nolūkojoties Rauli bezbailīgajās darbībās. Varbūt pat varam runāt par šeit reprezentēto somu tautas varonību un drosmi, kas savulaik izpaudās Ziemas kara laikā."

Kamēr Rīgas cirka vēsturiskā ēka šobrīd tiek atjaunota un nav skatītājiem pieejama, Rīgas cirks savu darbību turpina, programmu izrādot dažādās Latvijas kultūrvietās. Šosezon ieplānotas vēl vairākas izrādes un notikumi.

6. maijā Rēzeknes koncertzālē "Gors" paredzēta žonglētāja un objektu manipulatora Andrea Salustri (Itālija) izrāde "Materia" – ieskats dejojošu un virpuļojošu putuplasta objektu pasaulē (iesakāma visām paaudzēm no 6 gadu vecuma).

30. un 31. maijā Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī iecerēta Rīgā jau iemīļoto mākslinieku "Machine de Cirque" (Kanāda) izrāde "Ghost Light" – spoku stāstos balstīta izrāde par draudzību un cilvēku savstarpējām attiecībām (no 8 gadu vecuma).

10. un 11. maijā paredzēta starptautiska cirka izglītībai veltīta konference "Riga ICCE 2022". Konferencē plānots aptvert tematus, kas saistās ne tikai ar cirka, bet arī ar plašāka mēroga skatuves mākslas konceptiem – māksliniecisko domāšanu izglītībā, kā arī iekļaujošu pieeju un ķermeņa pratību mākslinieciskā izpratnē, līdz ar to aicināti pieteikties dažādu jomu pedagogi, skatuves mākslinieki, cirka mākslinieki un citi.