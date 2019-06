Rīgā viesosies Omānas Nacionālā muzeja ģenerāldirektors Džamals Al Musavi

Piektdien, 7. jūnijā, pulksten 11.00 Mākslas muzejs Rīgas birža aicina uz tikšanos ar Omānas Nacionālā muzeja ģenerāldirektoru Džamalu al Musavi un sarunu "Omānas Nacionālais muzejs. Muzejs 21. gadsimtam", portālu "Delfi" informē Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) pārstāvji.

Omānas Nacionālais muzejs tika atklāts apmeklētājiem 2016. gadā. Tā ir viena no galvenajām kultūras institūcijām Omānas Sultanātā, kas bagātīgi parāda nacionālo mantojumu, sākot no senākajām cilvēku apmetnēm Omānas pussalā pirms aptuveni diviem miljoniem gadu līdz pat mūsdienām. Kā iestādei ar starptautisku atpazīstamību, muzeja mērķis ir nodrošināt Omānas kultūras mantojuma izpratni un vērtības apzināšanos ne tikai Sultanātā, bet arī ārpus tā. Muzejs ir atvērts dažādām kultūras izpausmēm, inovācijai un tradicionālo prasmju un zināšanu pārmantotībai no paaudzes paaudzē.

Muzeja krājumu veido vairāk nekā 6000 objekti, kas apskatāmi 14 pastāvīgajās ekspozīcijās. Pastāvīgajās ekspozīcijās pielietotas daudzveidīgas inovatīvas un digitālas metodes. Blakus muzeja pamatdarbam ar kolekciju un restaurāciju ir pieejams mācību centrs, kino un aizraujošas "atklājumu" zonas bērniem. Jāatzīmē, ka Omānas Nacionālais muzejs ir pirmais muzejs Tuvajos Austrumos, kas izmanto arābu Braila rakstību, lai palīdzētu ar eksponātiem iepazīties cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Tas ir arī reģionā pirmais muzejs, kas, līdzīgi kā Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, piedāvā atvērta tipa glabātuvju konceptu, kad apmeklētāji var redzēt dažādus procesus, kam artefakti iziet cauri pirms eksponēšanas.

Džamals al Musavi (Jamal al-Moosawi) ir Omānas Nacionālā muzeja direktors kopš 2010. gada. Musavi ir pazīstams un pieredzējis Tuvo Austrumu izstāžu kurators. Veidojis projektus Omānā, Apvienotajos Arābu Emirātos, Bahreinā, Saūda Arābijā, Jemenā, kā arī starptautiskus projektus ārpus reģiona. Studējis dizainu, vizuālo komunikāciju un kultūras nozari Edinburgā, Lielbritānijā. Vairāku muzeja studiju un mākslas publikāciju autors un profesionālo organizāciju biedrs.

Saruna notiks angļu valodā. Ieeja pasākumā ir bez maksas.

Mākslas muzejs Rīgas birža atrodas Doma laukumā 6, Rīgā.