Rīgā viesosies pasaulslavenā deju trupa 'The Royal Family Dance Crew'

"Arēnā Rīga" šī gada 18. oktobrī ar vērienīgu deju šovu uzstāsies populāra trupa "The Royal Family Dance Crew", informē portals baltcevents.info.

Kā vēsta organizatori, "The Royal Family Dance Crew" Baltijas valstīs viesosies pirmo reizi. Prasmīgais deju kolektīvs ir pirmie vēsturē, kas trīs reizes pēc kārtas kļuvuši par uzvarētājiem Pasaules hip-hopa deju čempionātā. Grupa ir izveidota no "The Palace Dance Studio", kas atrodas Oklendā, Jaunzēlandē, un tā ir starptautiska sensācija, kas uzstājas visās pasaules prestižākajās vietās.

Komanda redzama Džastina Bībera videoklipos "Sorry" un "What Do You Mean". Komandu vada Parrisa Gēbela un viņas tēvs Brets.

""The Royal Family Dance" ir izcils mūsdienu pasaules deju kultūras piemērs. Nevainojama horeogrāfija, stilīgi tērpi, populārā mūzika un skatuves šarms nevienu neatstās vienaldzīgu," vēsta rīkotāji.

Šovā divu stundu garumā piedalīsies 29 dejotāji un horeogrāfi. Rīgas koncerts notiks Eiropas lielāko arēnu koncertturnejā.