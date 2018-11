Rīgā viesosies pasaulslavenais 'stand-up' komiķis Bils Burs

Rīgas Kongresu namā 2019. gada 8. janvārī uzstāsies amerikāņu komiķis Bils Burs. Viņš Latvijā viesosies ar savu jaunāko izrādi par godu savai 50 gadu jubilejai, ziņo pasākuma organizatori "Comedy Latvia". Šī būs pirmā reize, kad Burs viesosies Latvijā.

Savā vairāk nekā 20 gadu ilgajā pieredzē Bils ir kļuvis par vienu no zināmākajiem "stand-up" komiķiem un ar savu nesaudzīgo humoru piepildījis lielākās pasaules skatuves. Līdzās komiķa karjerai, Burs piedalījies arī vairākās komēdijās un TV seriālos, piemēram režisora Paula Feiga "The Heat" kopā ar Sandru Buloku un Melisu Makartiju, kā arī Ala Pačino un Kristofera Valkena filmā "Stand Up Guys" . Bils ir saņēmis atzinību arī par savu tēlojumu pasaulslavenajā seriālā "Breaking Bad".

Bila Bura "stand-up" izrādes ir vienas no pieprasītākajām pasaulē un, pateicoties dažādiem straumēšanas servisiem, viņa "stand-up" šovi ir iemīlēti arī Latvijas humora cienītāju vidū. Gada izskaņā, viņa animētais "Netflix" seriāls "F Is For Family", piedzīvos savas trešās sezonas pirmizrādi, taču viņa piektais, stundu garais komēdijas šovs, "Walk Your Way Out" ir viena no skatītākajām izrādēm pēdējo gadu laikā.

Biļešu tirdzniecība uz šovu sāksies šo piektdien, 23. novembrī pulkstens 10.00 "Biļešu servisa" kasēs un internetā.

Līdz šim Latvijā ar "Comedy Latvia" atbalstu uzstājušies arī tādi pasaulslaveni komiķi kā Dilans Morans, Bils Beilijs, Džimijs Karrs, Daniels Sloss un Edijs Izards. Morans un Karrs Rīgā viesosies arī nākamgad, lai priecētu ar savām jaunākajām izrādēm.