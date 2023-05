Rīgā viesosies Ukrainas grāmatu mākslinieki

Izdevniecība "Liels un mazs" ar Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas un programmas "Radošā Eiropa" līdzfinansētā sadarbības projekta "Aldus Up" atbalstu rīko ukraiņu autoru Romanas Romanišinas (Романа Романишин) un Andrija Lesiva (Андрій Лесів) vizīti Latvijā.

Vizītes laikā notiks vairāki pasākumi, kurus laipni aicināti apmeklēt visi interesenti: sestdien, 20. maijā, pulksten 13, LNB Bērnu literatūras centrā notiks grāmatas "Karš, kurš pārvērta Rondo" lasījums un radošā darbnīca ģimenēm ar bērniem "Rondo pārbūve". Pēc kopēja lasījuma un sarunas par grāmatu, mākslinieku vadībā bērni radīs lielo pilsētiņas Rondo pārbūves un atjaunošanas plānu.

Uz pasākumu aicinātas arī Latvijā pašlaik dzīvojošās ukraiņu ģimenes. Ieeja pasākumā bez maksas.

Pirmdien, 22. maijā, pulksten 17, Latvijas Mākslas akadēmijas jaunajā korpusā (K2) visi interesenti būs gaidīti uz mākslinieku darbu prezentāciju "Grāmatu radīšana. Padziļināti", kurā Romana Romanišina un Andrijs Lesivs stāstīs par savu darbu tapšanu. Uz šo pasākumu īpaši aicināti mākslas studenti un ilustrācijas un dizaina nozares profesionāļi, kā arī visi vizuālajā mākslā un grāmatniecības nozares novitātēs ieinteresētie. Ieeja pasākumā bez maksas.

Abi mākslinieki viesosies arī Rīgas Ukraiņu vidusskolā.

Romana Romanišina un Andrijs Lesivs ir grāmatu autori, dizaineri un ilustratori, Ukrainas PEN biedri. Abi dzimuši Ukrainā 1984. gadā, dzīvo un strādā Ļvivā. Pēc Ļvivas Nacionālās mākslas akadēmijas absolvēšanas kopā nodibināja studiju "Agrafka", kurā abi veido ilustrētas grāmatas bērniem un pieaugušajiem. Agrafka sadarbojas ar grāmatu izdevniecību "Starij Ļev" (Видавництво Старого Лева), kas šogad Boloņas bērnu grāmatu tirgū saņēma titulu labākais bērnu grāmatu izdevējs Eiropā. Mākslinieku dueta grāmatas ir tulkotas un izdotas vairāk kā 30 valodās visā pasaulē, par saviem darbiem viņi ir saņēmuši daudzus starptautiskus apbalvojumus, to vidū ir "Bologna Ragazzi Award" (2014, 2015, 2018), "Premio Andersen" (2019), Bratislavas ilustrācijas biennāles goda raksts un plakāts (2017, 2012), NAMI Concours Prize (Green Island un Purple Island Award – 2019, Green Island Award – 2021), Eiropas Dizaina balvu (zelta (2020), sudraba (2021)), "Stiftung Buchkunst" "Labākais grāmatu dizains no visas pasaules" bronzas medaļa un goda atzinība (2019 un 2022), Saržas Bērnu lasīšanas festivāla (2015, 2016, 2022) apbalvojumi, "Global Illustration Award" (2016, 2017), "White Ravens" (2013, 2014, 2016, 2021) u. c.

2022. gadā mākslinieki veidoja Latvijas PEN balvu, ko saņēma juriste Sanita Osipova un biedrība "Gribu palīdzēt bēgļiem".

"Liels un mazs" Māra Salēja tulkojumā latviski līdz šim izdevusi četras Romanas Romanišinas un Andrija Lesiva grāmatas: "Karš, kurš pārdeva Rondo", "Skaļi, klusu, čukstus" , "Tā es redzu", kā arī "Zvaigznes un magoņu sēkliņas".

"Mēs atbalstīsim Ukrainas valsti, cilvēkus un mūsu kolēģus – rakstniekus, māksliniekus un izdevējus – līdz uzvarai!", rīkojot vizīti Latvijā, saka "Liels un mazs" direktore Alīse Nīgale.