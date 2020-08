Rīgas cirkā notiks pēdējās izrādes pirms rekonstrukcijas uzsākšanas

Sākoties rudens sezonai, Rīgas cirka vēsturiskajā cirka ēkā notiks pēdējās cirka izrādes pirms rekonstrukcijas uzsākšanas, portālu "Delfi" informē Rīgas cirka pārstāve Zane Volkinšteine.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šā gada 2., 3. un 4. septembrī pulksten 19.00 Rīgas cirka arēnā būs skatāmas Zviedrijas cirka apvienības "Kaaos Kaamos" viesizrāde "Babel, Glöm" jeb "Aizmirsti par Bābeli". Iestudējums tiek pieteikts kā mūsdienu Bābeles stāsts par savstarpēju saprašanos dažādu valodu un kultūru jūklī, kas tiks stāstīts akrobātiskā valodā – uz skatuves būs iespaidīgas cilvēkpiramīdas, vareni salto un seši pašironiski cirka mākslinieki, kas viegli pārtop par kāpnēm, tramplīniem un citiem stāsta rekvizītiem. Ieeja pasākumā paredzēta pa vēsturiskajām durvīm no Merķeļa ielas puses.

Rīgas cirka skolas nodarbības jaunajā mācību sezonā notiks Pārdaugavā – Rīgas cirka pagaidu telpās, kas atrodas kādreizējās Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes teritorijā Zeļļu ielā 25. Taču atsevišķas aktivitātes Rīgas cirkā turpinās notikt līdz pat būvdarbu uzsākšanai – tā, piemēram, rudens sākumā Rīgas cirkā plānoti mūsdienu kultūras foruma "Baltā nakts" notikumi, septembrī un oktobrī tiks rādīta izrāde-ekskursija "Brīnuma skartie" un notiks citi kultūras pasākumi. Visu septembri vēl darbosies arī cirka rīku veikaliņš "Cirka viesistaba", kur būs iespēja pieteikties bezmaksas ekskursijām pa Rīgas cirku.

Runājot par cirka ēkas rekonstrukcijas projekta virzību, Rīgas cirka direktore Liene Pērkone stāsta: "Šobrīd aktīvi tiek veikti pārbūves uzsākšanas priekšdarbi – ir izsludināts būvuzraudzības iepirkums, un tiek gaidīti pretendentu pieteikumi. Septembrī tiks izsludināts arī būvniecības iepirkums. Runājot par ēkas pārbūvi, vēlos uzsvērt, ka cirka rekonstrukcija nenozīmē Rīgas cirka aizvēršanu – mēs uz laiku apdzīvosim citu mājvietu, kurā aktīvi turpināsim savu darbību un attīstīsim to jaunā līmenī, lai 2023. gadā, pēc rekonstrukcijas projekta noslēgšanās, cirks ar jaunu duku varētu atgriezties savās vēsturiskajās telpās, kas nu jau būs tehniski piemērotas mūsdienu vajadzībām."

Pagaidu telpas un pēcāk arī renovētā Rīgas cirka arēna dos iespēju paplašināt Rīgas cirka skolas piedāvājumu – jau šogad, papildus hobijgrupām, aizsākas trīs posmu licencēta interešu izglītības programma, kā arī tiek paplašināts nodarbību klāsts pieaugušajiem, piedāvājot stiepšanās, gaisa akrobātikas, roku stājas un žonglēšanas nodarbības. Tie ir pirmie soļi cirka izglītības infrastruktūras izveidē. Turklāt, sākot ar oktobri, tiks piedāvātas arī aprīkotas telpas cirka profesionāļu ikdienas treniņiem.

Rīgas cirka stratēģiskās attīstības vadītāja Māra Pāvula stāsta: "Treniņtelpu trūkums ir liels šķērslis cirka kopienas attīstībai Latvijā. Tieši mākslinieku kopienas izveide un jaunu mākslinieku piesaiste Latvijā ir priekšnosacījums tam, lai mēs varētu izrādīt arī šeit veidotas izrādes un uzlabot cirka izglītības infrastruktūru. Ir svarīgi par to domāt tieši tagad, lai, atgriežoties jau renovētajā cirkā ar visām tā piedāvātajām iespējām, varētu to piepildīt ar mākslu."

Atrodoties jaunajās telpās, Rīgas cirks turpinās uz Latviju aicināt arī ārzemju mākslinieku viesizrādes un tās izrādīs dažādās Rīgas kultūrtelpās. Jau šobrīd zināms, ka Eiropas cirka nakts programmā 13. un 14. novembrī Rīgas cirks piedāvās mākslinieka Monki (Nīderlande) soloizrādi "Static" ("Statisks"), kas tiek raksturota kā nostalģisks ceļojums trīsdesmitgadnieku paaudzes bērnībā. Savukārt decembrī, laikā starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu, Rīgā būs iespēja skatīt Francijas apvienības "Ea Eo" žonglēšanas izrādi "How to Welcome the Aliens" ("Kā sagaidīt citplanētiešus").

Darbu turpinās arī Rīgas cirka rezidenču programma – tās ietvaros novembrī Rīgas cirka pagaidu telpās varēsim skatīt viesmākslinieku darbizrādes (work-in-progress).

Rīgas cirks ir daudzfunkcionāls mākslas centrs, kas mērķtiecīgi strādā ne tikai pie nozīmīgu un aktuālu cirka izrāžu piedāvāšanas arvien plašākai publikai, bet arī ilgtermiņā veicina cirka nozares attīstību un atpazīstamību Latvijas un starptautiskā mērogā.

Kā iepriekš ziņots, plānots, ka 2020. gada rudenī sāksies Rīgas ēkas energoefektivitātes rekonstrukcijas projekts. Projektu izstrādājis arhitektu birojs "NRJA".