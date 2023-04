Rīgas cirkā viesosies cirka izrāde pieaugušajiem

Rīgas cirkā no 20. līdz 22. aprīlim būs skatāma pasaulē pazīstamās cirka apvienības "CirkVOST" (Francija) izrāde "A-Tripik". Kā "Delfi" vēsta Rīgas cirka pārstāve Zane Volkinšteine, tā būs klaunāde un akrobātika sagatavotai publikai.

Mitoloģiskā un kultūratsaucēm bagātā cirka izrāde reflektē par varu un tās dažādajām izpausmēm, un tā paredzēta pusaudžu un pieaugušo auditorijai. Viesizrādes notiks 20., 21. un 22. aprīlī pulksten 19 Rīgas cirka arēnā.

Francijā bāzētā apvienība "CirkVOST" radusies 2007. gadā, apvienojoties pieredzējušiem cirka māksliniekiem, no kuriem daļa iepriekš pārstāvēja leģendāro apvienību "Les Arts Sauts", kas ir vieni no laikmetīgā cirka pionieriem. "CirkVOST" kolektīvs ir izdaudzināts ar iespaidīgu scenogrāfiju un elpu aizraujošiem gaisa akrobātikas un pāru akrobātikas trikiem. Viņu izrādēs klātesošs ir humors, drosmīgas idejas un spēcīgs vēstījums, vēsta Volkinšteine.

Izrādē "A-Tripik" radīta neparasta, arhetipiska pasaule, kuru apdzīvo tēli, kas runā savā īpašajā valodā, kuru var uztvert arī tās nepratēji. Izrādē aplūkoti cilvēces lielākie vilinājumi: nauda, vara, kārdinājums un draudzība. Varenā, piramīdiskā struktūra arēnas centrā ir atsauce uz senajām civilizācijām un vienlaikus kalpo par vidi dažādiem sarežģītiem trikiem, kuros skaidri var apjaust riska klātbūtni. Polifoniskie dziedājumi un ritmiskās darbības uzjundī asociācijas ar rituālām darbībām, savukārt mākslinieku spēks, meistarība un neprognozējamība nodrošina neviltotu pārsteigumu visas pusotrstundīgās izrādes garumā.

Rīgas cirka radošais direktors Mārtiņš Ķibers par izrādi "A-Tripik" stāsta: "Tradīcijām bagātās, pasaulē pazīstamās cirka apvienības "CirkVOST" izrādes ir unikāla pieredze skatītājiem. Mākslinieku radītā alternatīvā pasaule ir apbrīnojama – skatīties šo izrādi ir kā teleskopā vērot dzīvību uz citas planētas! Arī izrādes aktualitāte mūsdienu pasaulē ir neapstrīdama – šis ir stāsts par mūsu attiecībām ar varu un par to, kā atpazīt varu sevī un visapkārt."

Mārtiņš arī piebilst, ka izrāde ir unikāla no tehniskā viedokļa un piemērota Rīgas cirka arēnas iesildīšanas sezonai: "Parasti "A-Tripik" tiek rādīta cirka teltī, ar kuru apvienība ceļo pa cirka festivāliem un citām norises vietām. Taču, kamēr Rīgas cirka arēna vēl gaida savas pastāvīgās tribīnes un var piedāvāt plašu apdzīvojamo telpu, skatītājiem būs unikāla iespēja redzēt telts izrādi iekštelpās."

Lai vieglāk būtu saprast dažādus izrādes semantiskos slāņus un izmantotos simbolus, apvienības pārstāvji izstrādājuši pedagoģisko materiālu, kas ierosina sarunas pirms un pēc izrādes noskatīšanās. Materiāls latviski pieejams šeit. To var izmantot gan vidusskolu skolotāji, augstskolu pedagogi un interešu izglītības nodarbību vadītāji, gan vecāki, kas plāno ar bērniem apmeklēt izrādi. Apvienība šo izrādi iesaka no pusaudžu vecuma, taču, ja vecāki uzskata, ka bērnam šī kultūrpieredze vajadzīga agrākā vecumā, izrādi atļauts apmeklēt no trīs gadu vecuma.