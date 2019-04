'Rīgas mākslas telpā' Sandras Strēles izstādes ietvaros notiks mūzikas vakari

Šī gada 11. un 25. aprīlī pulksten 18.00, Sandras Strēles personālizstādes "Nostalģija" ietvaros izstāžu zālē "Rīgas mākslas telpa" (Kungu ielā 3) notiks divi mūzikas notikumi, portālu "Delfi" informē Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības pārstāve Vineta Žilinska.

Lai papildinātu un izceltu Sandrai Strēlei piemītošo māksliniecisko rokrakstu, kā arī radītu jaunas mākslas un mūzikas sintēzes formas, īpaši izstādei "Nostalģija" ir radīta koncertprogramma, ko veidos asociācijas par mūsu kolektīvajām atmiņām, bērnību, par muzikalitāti dabā un tai pretējo – vizuālo klusumu, kas sastopams gleznotājas darbu ciklā. Mūzikas notikumā piedalīsies pianiste Agnese Egliņa, flautiste Dita Krenberga, perkusionists Ingus Tazāns, kontrabasists Matīss Eisaks un ģitārists Matīss Čudars.

Flautiste Dita Krenberga ir vairāku prestižu mūzikas konkursu laureāte. Mūziķe regulāri koncertē gan Latvijā, gan Eiropā, ASV un Kanādā. Kā soliste spēlējusi kopā ne vien ar Latvijas, bet arī vairākiem ārzemju kamerorķestriem. 2009. gadā Dita Krenberga saņēma valsts augstāko apbalvojumu – Triju zvaigžņu ordeni "Par spilgtu devumu mūzikā un nopelniem Latvijas vārda popularizēšanā pasaulē".

Pianiste Agnese Egliņa ir starptautiski pieprasīta māksliniece. Muzicējusi Dienvidāfrikas Republikā, Zambijā, Zimbabvē, Amerikas Savienotajās Valstīs (Ņujorkā, Vašingtonā, Klīvlendā), Igaunijā, Krievijā, Šveicē, Gibraltārā, Itālijā, Vācijā, Austrijā, Albānijā, Norvēģijā, Somijā un citviet. Par izcilu darbu ansamblī Agnese ieguvusi Lielo mūzikas balvu 2010.

Perkusionists Ingus Tazāns ir dalībnieks ritma grupā "Pulsa efekts", kas uzstājas dažādās performancēs. Savukārt kontrabasists Matīss Eisaks bijis Latvijas Lielās mūzikas balvas 2017 nominants, savukārt 2018. gada nogalē ir ieguvis pirmo vietu prestižajā Leoša Janāčeka 24. Starptautiskajā konkursā Čehijā.

Ģitārists Matīss Čudars ir spēlējs un bijis mūzikas līdzautors vairākās apvienībās, ar kurām devies arī Eiropas turnejās. Mūziķis ir konkursu "Riga Jazz Stage 2017" un "Keep An Eye Jazz Award 2012" pirmās vietas ieguvējs. Kopā ar grupu "How Town" saņēmis Grand Prix konkursā "Keep An Eye The Records 2017".

Jau ziņots, ka, lai radītu papildus šķautni tēlotājmākslas izstādēm, kā arī atainotu tās ciešo saistību ar citām mākslas formām, tostarp, mūziku, izstāžu zāle "Rīgas mākslas telpa" ir izveidojusi mākslas un mūzikas koncertvakaru programmu "1xMMM". Tās ietvaros katrai no 2019. gada izstādēm ir piemeklēti atbilstoši un profesionāli mūzikas izpildītāji un koncerta norises risinājums.

Mākslas koncertvakaru biļetes būs nopērkamas izstāžu zāles "Rīgas mākslas telpa" kasē. To cena, iekļaujot izstāžu apmeklējumu, būs 7 eiro.