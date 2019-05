Rundāles pils 283. gadadienā tiks rīkota konference

2019. gada 24. maijā, atzīmējot 283. gadadienu kopš Rundāles pils pamatakmens ielikšanas, muzejā norisināsies konference, kas adresēta Latvijas muzeju darbiniekiem un speciālistiem, – "Nacionālais muzeja krājums – šodienas izaicinājums, nākotnes iespējas", portālu "Delfi" informē Rundāles pils muzeja pārstāvji.

1736. gada 24. maijā ir likts pamatakmens Rundāles pilij – Kurzemes un Zemgales hercoga vasaras rezidencei. Kad Kurzemes un Zemgales hercogiste beidza pastāvēt, pils nonāca citu privātpersonu valdījumā, bet 20. gadsimtā – valsts īpašumā. Vairākkārt mainot ēkas sākotnējo funkciju, par vispiemērotāko pils universālajai kultūras vērtībai atzīts muzejs, kas sniedz arī vislielāko sabiedrisko labumu.

Rundāles pils muzejs sākās ar ideju un misijas formulējumu, un tikai pēc tam veidojās krājums ar nozīmīgām kolekcijām, kas tagad ir daļa no Nacionālā muzeju krājuma. Pieredze muzeja krājuma izveidē rosināja interesi par krājuma komplektēšanas politiku citos Latvijas muzejos. Konferencē par krājuma veidošanas pieredzi, politiku, digitalizāciju un publiskošanu dalīsies pārstāvji no sešiem Latvijas muzejiem un Rundāles pils muzeja goda pārstāvis Dr. h. c. art. Imants Lancmanis.

Aktualizējot izvēlēto tēmu, konferences dienā tās dalībniekiem un apmeklētājiem Lielajā galerijā un Mazajā galerijā būs apskatāmas vairākas krājuma kolekciju izstādes un stenda referāti. Izstādēs būs iespējams iepazīties ar informāciju par Rundāles pils muzeja vēdekļiem, mežģīņu kolekciju, Spāres luterāņu baznīcas lustrām un smaržu vāžu kolekciju. Konferences ietvaros būs apskatāmi arī stenda referāti no Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja un Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja.

Pēc 24. maija Rundāles pils muzeja apmeklētājiem būs pieejamas divas no minētajām izstādēm – pirmā stāva vestibilā bez maksas būs apskatāma stenda izstāde par mežģīnēm Rundāles pils muzeja krājumā. Izstādē mežģīnes parādītas tuvplānā ar palielinājumiem, lai ļautu apbrīnot mežģīņu darinātāju māku izgatavot krāšņus izšūtus vai pītus ažūrus rakstus. Savukārt Lielajā galerijā, iegādājoties muzeja apmeklējuma biļeti, būs apskatāmi interesantākie vēdekļi no muzeja krājuma. Vēdekļu kolekcijā pašlaik ietilpst 76 priekšmeti, kas darināti Eiropā no 18. gadsimta sākuma līdz 20. gadsimta sākumam.