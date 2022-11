Rundāles pils atklās Adventes kalendāru ar muzeja sudrablietu kolekciju

Turpinot tradīciju, Rundāles pils muzejs gada nogalē piedāvā ieskatīties trīsdimensiju Adventes kalendārā muzeja mājaslapā. Šogad kalendārs ir veltīts muzeja sudrablietu kolekcijai. Kalendārs būs pieejams latviešu, angļu un vācu valodā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informē Rundāles pils muzeja pārstāvji, no 1. līdz 24. decembrim trīsdimensiju fotogrāfijās būs apskatāmi dažādi sudraba priekšmeti – kausi, kannas, kārbiņas, trauki, rakstāmpiederumu un tualetes piederumu komplekti –, kas radīti laikā no 15. gadsimta līdz 20. gadsimta sākumam. Adventes kalendārs dos iespēju priekšmetus pietuvināt un aplūkot no visām pusēm, lai pamanītu nianses, kas nav redzamas, skatoties uz to muzeja vitrīnā. Katru dienu, sākot ar 1. decembri, kalendārā būs atverams viens jauns lodziņš ar vienu priekšmetu.

Kā vēsta Rundāles pils pārstāvji, muzeja sudraba izstrādājumu kolekcijas pamatu veido sakrālie priekšmeti, kurus muzejam nodevušas Latvijas draudzes. Vecākais no tiem (būs apskatāms arī Adventes kalendārā) ir 15. gadsimtā izgatavotais gotiskais Svētā Vakarēdiena kauss no Rīgas Sv. Jāņa baznīcas. Tas ir viens no senākajiem pirmsreformācijas laika Rīgas sudrabkaļu darinātajiem liturģiskajiem priekšmetiem, kas saglabājies līdz mūsdienām.

Foto: Kosmētikas kārbiņa. Jelgava, sudrabkalis Georgs Volfs Šmīdhammers, 1722.

Vēsturiskā ziņā unikāls priekšmets ir maza parfimērijas kārbiņa, Jelgavas meistara Georga Šmīdhammera darbs, kuru vēlākais Kurzemes-Zemgales hercogs Ernsts Johans Bīrons 1722. gadā uzdāvināja savai līgavai Benignai Gotlībai fon Trotai-Treidenai. Dāvanas pasniegšana fiksēta Ernsta Johana vēstulē līgavai: "Ceru, ka krietnais Šmīdhammers jau bija pie Jums un ka pārsteigums ir izdevies. Pateicos Dievam šajā dienā par visu labo un mīļo, kо viņš Jums ir darījis, lai lielais Dievs arī turpmāk Jums dāvā veselību. Kad darīšanas būs galā, lai ne mazākās bēdas neskumdina Jūsu sirdi. "Skaists un mīļš" (Schen und liebl) ir Jūsu sirds devīze. Tā kā man ir priekšrocība būt tuvu Jūsu sirdij, skaitu dienas, kas mūs vēl šķir, un mierinu sevi, ka drīz ieraudzīšu savu jauko eņģeli."

Īpaši vērtīgs priekšmets ir arī baroka laikmetā izcilākā Rīgas sudrabkaļa Johana Georga Ebena 1706. gadā darinātā kanna ar vāku. Ebenam raksturīgs meistarīgs figūru un perspektīvas atveidojums lēzenā cilnī. Viņa darbi atrodas arī Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, Viktorijas un Alberta muzejā Londonā un Metropolitēna muzejā Ņujorkā.

Trīsdimensiju Adventes kalendāru veidošana sadarbībā ar studiju "Ocean Multimedia" muzejā notiek jau vairāku gadu garumā. Interesentiem ir bijusi iespēja tuvāk izpētīt stikla, porcelāna un fajansa priekšmetus, daļu no muzeja vēdekļu kolekcijas, apgaismes ķermeņus, sīkus sadzīves priekšmetus – kārbiņas, adatiņas, stikla pudelītes – un muzeja pulksteņu kolekcijas interesantākos eksemplārus. Šo priekšmetu attēli tagad apskatāmi Rundāles pils muzeja mājas lapas sadaļā "Virtuālais muzejs".