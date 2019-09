Sācies balvas 'Kilograms kultūras' rudens balsojums

Pirmdien, 23. septembrī, sācies Latvijas sabiedrisko mediju gada balvas kultūrā "Kilograms kultūras 2019" rudens balsojums. Līdz 4. oktobrim vietnē kgkulturas.lsm.lv iespējams balsot par darbiem astoņās kategorijās, portālu "Delfi" informē LTV pārstāve Krista Luīze Priedīte.

Finālam tiek izvirzīts viens darbs katrā kategorijā – tas, kas saņēmis lielāko skatītāju un klausītāju atbalstu. Rudens balsojumā iespējams balsot par darbiem, kas tapuši vai iznākuši laika periodā no šī gada maija līdz augustam.

Kategorijā "Mūzika" izvirzīti:

1. Fransisa Pulenka opera "Karmelīšu dialogi". Latvijas Nacionālā opera un balets, režisors Vensāns Busārs, muzikālais vadītājs un diriģents Mārtiņš Ozoliņš.

2. Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra festivāls "LNSO vasarnīca" Latgales vēstniecībā "Gors" no 2019. gada 23. līdz 25. augustam.

3. Vokālās kamermūzikas koncerts "Tālās un tuvās latviešu solodziesmas" Cēsu mākslas festivālā koncertzālē "Cēsis" 2019. gada 13. jūlijā.

4. Grupas "Instrumenti" koncerts Daugavas stadionā 2019. gada 31. augustā.

5. Liepājas Simfoniskā orķestra, diriģenta Andra Veismaņa, klarnetistes Annas Gāganes un arfistes Dārtas Tisenkopfas koncerts "Romantisma spirgtie rīti" festivālā "Liepājas vasara" Rundāles pils Baltajā zālē 2019. gada 10. augustā .

Kategorijā "Kino" izvirzīti:

1. Dokumentālā fima "Vija Artmane. Aktrise un laiks". Režisore Agita Cāne-Ķīle, scenārija autore Daira Āboliņa, Latvijas Televīzija.

2. Dokumentālā filma "Meklējot Mr. Kauliņu". Režisors un scenārija autors Kaspars Roga, "SKUBA Films".

3. Dokumentālā filma "Ilmārs Blumbergs". Režisore un scenārija autore Dzintra Geka, "Studija SB".

Kategorijā "Teātris" izvirzīti:

1. Antons Čehovs – "Ķiršu dārzs". Režisore Dita Lūriņa, Liepājas teātris.

2. Florians Zellers – "Dēls". Režisors Intars Rešetins, Dailes teātris.

3. Artūrs Dīcis – "Purva bērni". Režisors Toms Treinis, Dailes teātris.

4. Džeks Londons, Justīne Kļava – "Mārtins Īdens". Režisors Klāvs Mellis, Valmieras teātris.

Kategorijā "Vizuālā māksla" izvirzīti:

1. Vizuālās mākslas izstāde "Tuvplāns". Kuratores Daiga Rudzāte un Žanete Skarule, Cēsu mākslas festivāls, Cēsu laikmetīgās mākslas centrs.

2. Latvijas Mākslas akadēmijas 2019. gada absolventu kopizstāde "Svaiga gaļa kritikai". Kuratore Sandra Liepiņa, bijušajā LU Bioloģijas fakultātes ēkā.

3. Dace Lielā – "Gleznas". Galerija "Daugava".

4. Rolands Krutovs. "Pietauvot bezgalību". Latgales vēstniecība "Gors".

5. Reinis un Krista Dzudzillo – "ZRwhdZ. Rīga". Darbs Prāgas scenogrāfijas kvadrinnālei, kuratore Gundega Laiviņa, "Kim?".

Kategorijā "Literatūra" izvirzīti:

1. Leons Briedis, Romāns "Vilcene un atraitnis". Apgāds "Dienas Grāmata".

2. Osvalds Zebris. Romāns "Māra". Apgāds "Dienas Grāmata".

3. Inese Dreimane. Romāns "Vēstule ar pielikumu". Apgāds "Zvaigzne ABC".

4. Sabīne Košeļeva. Stāstu krājums "Vientulības ministrija". Apgāds "Zvaigzne ABC".

Kategorijā "Mantojums" izvirzīti:

1. Literatūras festivāls "Monta. Tu. Monta. Es", veltīts dzejniecei Montai Kromai. Organizators – žurnāls "Punctum"

2. Asnāte Smeltere. "Piecdesmit gadi Rīgas modē". Izdevniecība "Neputns".

3. Māksliniece, restauratore Inga Meldere. "Braunijs no Bruņinieku ielas". Koka mājas Bruņinieku ielā 14 gleznojums, " microRIBOCA".

Kategorijā "Gada pārsteigums" izvirzīti:

1. Ērģelniece Iveta Apkalna. Saullēkta koncerts Dzintaru pludmalē. 22. jūlijā, Jūrmalas festivāls.

2. Komponiste Anna Ķirse. "Koku opera. Vējgāzes". Somijas mežos, Paljakanvārā.

Kategorijā "Gada notikums" izvirzīti:

1. Izstāde "Neredzamā bibliotēka", veltīta Latvijas Nacionālās bibliotēkas 14 vēsturiskajiem krājumiem. Kuratore Kristīne Zaļuma, Latvijas Nacionālā bibliotēka.

2. Ventspils koncertzāles "Latvija" un tās ērģeļu atklāšanas koncerti no 25. līdz 27. jūlijam.

3. Ceturtais Valmieras teātra vasaras festivāls. No 2.līdz 4. augustam Valmieras pilsētvidē.

4. Mūzikas festivāls "Rīga Jūrmala". No 19. jūlija līdz 1. septembrim Dzintaru koncertzālē, Latvijas Nacionālajā operā, Lielajā Ģildē.

LTV Kultūras raidījumu redakcijas vadītāja Ieva Rozentāle norāda, ka šovasar žūrijas pārstāvjiem bija jāveic teju "neiespējamā misija". "Visur paspēt, visur būt, sekot un vērtēt tik blīvā [kultūras] notikumu plūsmā bija izaicinājums. Reizē esam gan noskrējušies, gan ļoti priecīgi par to bagātību, ko varējām baudīt," atzīst Ieva. "Labākais, ko redzējām, iekļuvis jaunajā balsojuma sarakstā. Aicinu balsot un tūlīt pat arī ienirt rudens krāšņajā kultūras virpulī!"

"Kaut arī vasara tiek uzskatīta par atvaļinājumu laiku, sabiedrisko mediju žurnālistiem tas ir aktīvs darba periods, kurā izzināt kultūras notikumus un informēt par tiem klausītajus un skatītājus. Protams, arī mēs atpūšamies, taču reportāžas par izstādēm, koncertiem un festivāliem tiek veidotas arī vasaras svelmē," stāsta žūrijas pārstāvis, Latvijas Radio 1 kultūras žurnālists Toms Treibergs. "Ir vairāki pasākumi, kuru specifika pieprasa tieši brīvdabas apstākļus , kurus apdzīvot, tāpat arī atsevišķas kultūras institūcijas pakārto savu pasākumu grafiku gan pašmāju, gan ārvalstu mākslinieku kalendāriem. Līdz ar to, arī vasara dod savu krietnu artavu kultūras baudītāju garīgā izsalkuma remdināšanai, ko pierāda jaunais nomināciju saraksts," vērtē Toms Treibergs.

Balvas "Kilograms kultūras 2019" ieguvēji tiks noskaidroti kopumā četros balsojumos – Pavasara, Rudens, Ziemas un fināla balsojumā. No pavasara, rudens un ziemas balsojuma fināla balsojumam tiek virzīts tikai viens darbs katrā kategorijā – tas, kas saņēmis lielāko sabiedrības atbalstu. Finālā katrā kategorijā būs iespējams balsot par trim darbiem. Par rudens nominantiem iespējams balsot vietnē kgkulturas.lsm.lv līdz 4. oktobra pulksten 23.59. Finālam izvirzītie darbi tiks paziņoti 7. oktobrī. Atgādinām, ka joprojām iespējams pieteikt savu iecienītāko kultūras baudīšanas vietu kategorijā "Mana kultūrvieta". Ieteikumi šai kategorijai tiek apkopoti visa gada garumā, bet balsot šajā kategorijā būs iespējams tikai fināla balsojumā.

Rudens balsojumam izvirzītie darbi Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas žūrijas redzējumā atzīti par oriģinālākajiem un kvalitatīvākajiem Latvijas kultūras notikumiem, kas tapuši vai izdoti no 2019. gada maija līdz augustam. Žūrijā, kā ierasts, darbojas LTV, LR un LSM kultūras jomas profesionāļi – LTV Kultūras raidījumu redakcijas vadītāja Ieva Rozentāle, žurnālistes Lilita Eglīte, Anete Lesīte, Daira Āboliņa un Henrieta Verhoustinska, kā arī LR 3 "Radio Klasika" direktore Gunda Vaivode un žurnālisti Orests Silabriedis, Liene Jakovļeva, Justīne Savitska, Ilze Jansone un Toms Treibergs.

"Kilograms kultūras" ir sabiedrisko mediju apbalvojums kultūras jomā, kas apliecina sabiedrisko mediju aktīvu līdzdarbību Latvijas kultūras dzīves procesos. Balvu piešķir Latvijas Televīzija, Latvijas Radio un Latvijas sabiedrisko mediju portāls LSM.lv. Tradīcija aizsākta 2012. gadā, kad balvas tika pasniegtas par spilgtākajiem 2011. gada kultūras notikumiem.