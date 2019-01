Sācies balvas 'Kilograms kultūras' ziemas balsojums

Pirmdien, 7. janvārī, portālā LSM.lv sācies Latvijas sabiedrisko mediju gada balvas kultūrā "Kilograms kultūras" ziemas balsojums, portālu "Delfi" informē Latvijas Televīzijas pārstāve Krista Luīze Priedīte.

Astoņās kategorijās – mūzika, kino, teātris, vizuālā māksla, literatūra, mantojums, notikums un pārsteigums – žūrija apkopojusi oriģinālus, profesionālus un sabiedrībā rezonansi raisījušus darbus, kas tapuši no aizvadītā gada jūlija līdz decembrim. Nu tie uzsāk sacensību par izvirzīšanu fināla balsojumam.

Ziemas balsojumā apbalvojuma jaunākajā kategorijā "Kultūrvieta" piedalās arī spilgtākās kultūras baudīšanas vietas, ko ieteikuši skatītāji un klausītāji. No Rīgas pieteiktas 16 kultūrvietas, no Vidzemes – 13, no Kurzemes – 11, no Latgales – septiņas, bet no Zemgales – trīs. Par ziemas balsojuma dalībniekiem astoņās kategorijās un "Kultūrvietu" līdz 18. janvāra plkst. 23.59 iespējams nobalsot LSM interneta vietnē. Balsot par saviem favorītiem var vienu reizi dienā, autorizējoties ar savu sociālo mediju profilu. Katrā kategorijā divi lielāko balsu skaitu saņēmušie darbi tiks virzīti fināla balsojumam, kas norisināsies no 24. janvāra līdz 2. februārim, savukārt no kategorijas "Kultūrvieta" fināla balsojumā iekļūs piecas vietas – pa vienai no katra Latvijas reģiona.

Balvas "Kilograms kultūras 2018" ieguvēji tiek noskaidroti trijos balsojumos – vasaras, ziemas un fināla balsojumā. Tādējādi, atšķirībā no citiem gadiem, visās kategorijās izvirzīts vairāk pretendentu nekā ierasts. Fināla balsojumā skatītāji un klausītāji varēs balsot par četriem darbiem katrā kategorijā (izņemot "Kultūrvietu").

Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio gada balvas "Kilograms kultūras 2018" ziemas balsojumam izvirzīti:

Kategorijā "Mūzika":

1. Simtgades projekta "Latvijas gredzens" noslēdzošais koncerts "Zemgales gredzens". Komponisti Pēteris Vasks un Līga Celma-Kursiete, libreta autore Inese Zandere, režisors Roberts Rubīns;

2. Rihards Vāgners, opera "Klīstošais holandietis". Diriģents Mārtiņš Ozoliņš, režisors Viesturs Kairišs, Latvijas Nacionālā opera;

3. Pēteris Vasks "Koncerts obojai un orķestrim". Diriģents Andris Poga, pirmatskaņojums LNSO sezonas atklāšanas koncertā;

4. Pianista Reiņa Zariņa koncerts "Nakts domas" 29. oktobrī. Rezidējošā (rezidences) mākslinieka koncerts Latvijas Radio studijā;

5. Dziedātāja Jūlija Ļežņeva, diriģents Dmitrijs Siņkovskis un "Sinfonietta Rīga". Koncerts Lielajā ģildē 13. jūlijā;

6. Jūrmalas festivāla atklāšanas koncerts "Dzimuši Latvijā" Dzintaru koncertzālē. Diriģents Ainārs Rubiķis, Latvijas simtgades jauniešu simfoniskais orķestris un solisti;

7. Latviešu vokālsimfoniskās mūzikas koncerts Dziesmu svētkos. Diriģents Mārtiņš Ozoliņš, režisors Dāvis Sīmanis.

Kategorijā "Kino":

1. Spēlfilma "Tēvs Nakts". Režisors Dāvis Sīmanis, "Mistrus Media";

2. Spēlfilma "Homo Novus". Režisore Anna Viduleja, "Film Angels Productions";

3. Animācijas filma "Saule brauca debesīs". Režisore Roze Stiebra, studija "Lokomotīve";

4. Dokumentālā filma "Lustrum". Režisors Gints Grūbe, "Mistrus Media";

5. Animācijas īsfilma "Nakts pastaigas". Režisore Lizete Upīte, "Atom Art";

6. Dokumentālā filma "Inga dzird". Režisors Kaspars Goba, "Elm Media";

7. Dokumentālā filma "Putina liecinieki". Režisors Vitālijs Manskis, "Vertov" (Latvija), "GoldenEggProduction" (Šveice) un "HypermarketFilms" (Čehija).

Kategorijā "Teātris":

1. Rainis "Pūt, vējiņi!". Režisors Elmārs Seņkovs, Latvijas Nacionālais teātris;

2. Rasa Bugavičute-Pēce "Liepāja – Latvijas galvaspilsēta". Režisors Valters Sīlis, Liepājas teātris;

3. Justīne Kļava "Planēta Nr. 85". Režisors Dmitrijs Petrenko, Dailes teātris;

4. Džeimss Goldmens "Lauva ziemā". Režisors Aleksandrs Morfovs, Dailes teātris;

5. Harijs Gulbis "Cīrulīši". Režisors Edmunds Freibergs, Latvijas Nacionālais teātris

6. Pēc Jāņa Akuratera "Kalpa zēna vasara. Sākums". Režisors Alvis Hermanis, Jaunais Rīgas teātris.

Kategorijā "Vizuālā māksla":

1. Andas Poikānes izstāde "Paēnā". Galerija "Museum.lv";

2. Rituma Ivanova izstāde "Baltā gaisma". Galerija "Bastejs";

3. Imanta Tillera izstāde "Ceļojums uz nekurieni". Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, kuratore Elita Ansone;

4. Georga Avetisjana izstāde "Dzimtene". Latvijas Fotogrāfijas muzejs;

5. Miķeļa Fišera izstāde "Vainavas un noplicinājumi". Mākslas stacija "Dubulti", kuratore Inga Šteimane;

6. Ievas Jurjānes izstāde "Gals un sākums". Latvijas Nacionālais mākslas muzejs;

7. Olgas Šilovas izstāde "Milda trīs ceturtdaļu pagriezienā". Galerija "Māksla XO".

Kategorijā "Literatūra":

1. Madaras Gruntmanes dzejoļu krājums "Dzērājmeitiņa". Izdevniecība "Neputns";

2. Ulda Bērziņa dzejoļu krājums "Idilles". Izdevniecība "Neputns";

3. Ingas Žoludes romānu diloģija "Materia Botanica". Apgāds "Dienas Grāmata";

4. Sergeja Timofejeva dzejoļu krājums "Replika". Apvienība "Orbīta";

5. Guntas Šnipkes dzejoļu krājums "Ceļi". Apgāds "Mansards";

6. Janas Egles stāstu krājums "Svešie". Izdevniecība "Latvijas Mediji";

7. Daces Vīgantes stāstu krājums "Tad redzēs". Apgāds "Zvaigzne ABC".

Kategorijā "Mantojums":

1. Frīdriha Reinholda Kreicvalda igauņu tautas eposs "Kalevipoegs". Guntara Godiņa atdzejojums un komentāri, izdevniecība "Neputns";

2. Vladimira Glušenkova izstāde "Absurda mitoloģija" Mūkusalas mākslas salonā un Dainas Avotiņas pētījums "Vladimirs Glušenkovs", izdevniecība "Neputns";

3. Dokumentālā filma "Laika tilti". Režisori Kristīne Briede un Audrjus Stonis, "VFS Films";

4. Mika Koljera romāns "Iz Baltikas". Izdevniecība "Dienas Grāmata";

5. Fotoalbums "Vilis Rīdzenieks". Sastādītāja Katrīna Teivāne-Korpa, izdevniecība "Neputns";

6. Vitolda Mašnovska enciklopēdija "Muižas Latvijā". Izdevējs SIA "DUE";

7. Hronika "Cilvēki un notikumi latviešu zemēs no Ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij"

Sastādītāji: Raimonds Briedis, Zane Gailīte, Juris Goldmanis, Zane Grigoroviča, Māra Grudule un Līga Ulberte, izdevniecība "Neputns".

Kategorijā "Pārsteigums":

1. Artūra Analta interaktīvā instalācija "Matter to Matter". London Design Biennale;

2. Anneles Slišānes izstāde "100 deči Latvijai". Latgales vēstniecība "Gors";

3. Aigars Bikše skulptūra "Divi Raiņi" pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas;

4. Rainis, izrāde "Stikla kalns. Daugava". Andris Indāns, Dmitrijs Petrenko, Sabīne Moore, Inga Tropa, Agate Bankava, Latvijas Nacionālā bibliotēka;

5. Sanda Aispura skulptūru izstāde "utt.". Rīgas Doma dārzs;

6. Izstāžu cikls "Skaņai vajag mākslu". Fonda "Mākslai vajag telpu" Vasaras māja;

7. Izrāde – ekskursija "Brīnuma skartie". Teātra trupa "Kvadrifrons", Rīgas Cirks.

Kategorijā "Notikums":

1. XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki;

2. Grupas "Prāta vētra" koncertu sērija "Skārda bungu tūre";

3. Izstāde "Portrets Latvijā. 20. gadsimts. Sejas izteiksme". Kuratore Ginta Gerharde-Upeniece, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs un izstāžu zāle "Arsenāls";

4. Laikmetīgās mākslas biennāle RIBOCA;

5. Deju lielizrāde "Abas malas". Režisors Juris Jonelis, Roberts Rubīns, horeogrāfi Dace Adviljone, Liene Grava, Raimonds Martinovs.

Balvas "Kilograms kultūras 2018" žūrijā darbojas sabiedrisko mediju kultūras jomas profesionāļi – LTV Kultūras raidījumu redakcijas vadītāja Ieva Rozentāle, žurnālistes Eva Johansone, Lilita Eglīte, Anete Lesīte, Daira Āboliņa un Henrieta Verhoustinska, Latvijas Radio 3 – Klasika direktore Gunda Vaivode, Latvijas Radio programmu vadītāji un žurnālisti Orests Silabriedis, Liene Jakovļeva, Justīne Savitska un Toms Treibergs. Finālam izvirzītie darbi tiks paziņoti 21. janvārī. Svinīgā balvu pasniegšanas ceremonija notiks 26. februārī. Balvas tiks pasniegtas jau astoto gadu.