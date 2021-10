Sāksies pandēmijas laika skolēnu dziesmu svētku koncertu maratons LTV

Šonedēļ sāksies un līdz 6. novembrim turpināsies Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju norišu "#dziedundejo2021" koncertu maratons uz svētku īpašās skatuves – Latvijas Televīzijas ēterā.

Kā "Delfi" informē organizatori, 20. oktobrī būs skatāms tautas mūzikas koncertstāsts "Līdz pašām debesīm", savukārt 23. oktobrī būs tērpu kolekciju filma "Radi, rotā Latviju", pūtēju orķestru videostāsts "Skanēt" un kokļu mūzikas koncertfilma "Es varēju lielīties".

Visi koncerti ierakstīti skolēnu brīvlaikā – vasarā, kad epidemioloģiskie noteikumi ļāva pulcēties uz mēģinājumiem un repertuāra filmēšanu. Visu koncertu pamatā ir XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem viedotās māksinieciskās koncepcijas un gatavotais repertuārs, kas tika pielāgots citam svētku formātam.

Tautas mūzikas koncertstāstā "Līdz pašām debesīm" piedalīsies 32 kolektīvi ar 355 dalībniekiem no 15 pašvaldībās. Tā pamatā ir spēle-sasaukšanās. Koncertstāsts būs skatāms LTV 20. oktobrī pulksten 21.15.

Savukārt tērpu kolekciju filma "Radi, rotājies Latvijai" tiek pieteikta kā aizraujošs ceļojums Latvijas skolu jaunatnes radošuma pasaulē. Slaveni latviešu modes mākslinieki - Sonita Pāvuliņa, Dāvids, Madara Botmane, Artis Štamgūts, Baiba Ladiga, Aleksandrs Pavlovs - analizēs un izvēlēsies savus favorītus no kopumā piecdesmit 2019. un 2020. gadā radītajām tērpu un aksesuāru kolekcijām, kuras radītas, lai notiktu krāšņais tērpu parādes pasākums Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Filma būs 23. oktobrī pulksten 15.30.

Pūtēju orķestru videostāsts "Skanēt" – lai vai kas, bet pūtēju orķestru muzicēšana un darba process pandēmijas apstākļos ir teju neiespējamā misija, bet šoreiz uzsvars uz vārdu "teju", jo aizrautīgo diriģentu un saviem instrumentiem uzticīgo jauniešu enerģija neļāva šajā laikā apsīkt mūzikas avoam. Video filmā dokumentāls pūtēju orķestru darba process Covid-19 laikā, pieredzes stāsti un atziņas citādajos svētkos un orķestru muzicēšana parkos un pilsētvidē Alūksnē, Daugavpilī, Augšdaugavas novadā, Ogrē un Rīgā, iepriecinot klausītājus ar programmas "Skaņu rota Latvijai" repertuāru. LTV - 23. oktobrī pulksten 16.20

Kokļu mūzikas koncertfilma "Es varēju lielīties" ir veidota kā XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kokļu mūzikas koncerta muzikālā un dramaturģiskā materiāla adaptācija mākslas īsfilmas formātā. Filmas uzņemšanas process norisinājās šī gada augustā un septembrī, un tajā piedalījās četrdesmit skolu jaunatnes koklētāju ansambļi no visas Latvijas. Filmēšanas ietvaros, piedaloties individuālās filmēšanas sesijās Bērzciemā, Engurē, Kolkā , Madonā, Cēsīs, Ogrē, Ķekavā, Jelgavā un Rīgā, koncertfilmā tika iesaistīti ap 300 jaunie koklētāji no visiem Latvijas reģioniem. Kokļu mūzikas filmā "Es varēju lielīties" koklēšana atklājas kā jauna cilvēka identitātes meklējumu ceļš. Ceļš uz tādu nākotni, kādu viņš vēlas to piedzīvot.

Filma būs skatāma LTV 23. oktobrī pulksten 17.

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākie Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki, kas apliecina, ka senās latviešu dziedāšanas, dejošanas un muzicēšanas tradīcijas tiek turpinātas un turētas godā. Ar dziesmu un deju svētkiem saistītā bērnu un jauniešu mākslinieciskā jaunrade noris kultūrizglītības pulciņos un kolektīvos – koros, deju kolektīvos, pūtēju orķestros, mazajos mūzikas kolektīvos, tautas mūzikas ansambļos, vizuālās un lietišķās mākslas, kā arī teātra mākslas kolektīvos un bērnu un jauniešu folkloras kopās. XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīkotājs – Valsts izglītības un satura centrs.