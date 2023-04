Sapnis – no māla radīt visas sev nepieciešamās lietas. Keramiķe Māra Sidauga

Nedēļas nogalē, 1. un 2. aprīlī, visā Latvijā vairāk nekā 250 seno arodu pratēji piedalījās ikgadējā pasākumā "Satiec savu meistaru". Jaunā keramiķe Māra Sidauga sevi par meistaru vēl nesauc, tomēr pieņēmusi jaunu izaicinājumu un kļuvusi par Jelgavas Dzīvesziņas un aroda sētas keramikas darbnīcas saimnieci.

Jelgavniece Māra Sidauga ir interjera dizainere, bet pirms astoņiem gadiem sākusi darboties ar mālu. Viņa stāsta: "Dizains iet dzīvē cauri, bet ļoti gribējās atrast vienu lietu, ko taisīt ar rokām. Māls kā materiāls tik ļoti saka priekšā, ko darīt, un ir tik pacietīgs. Tas runā ar tevi. Tā ir kā meditācija."

Māra atzīst, ka ir mākslinieciskā tipa cilvēks, tomēr no māla patīkot veidot praktiskas lietas. Jaunā keramiķe ReTV rāda vienu no saviem pirmajiem darbiem – lielu bļodu, par kuru pati saka, ka tā derīga vien sīpolu glabāšanai. Tomēr darbs dara darītāju. Māra apguvusi skaistu trauku veidošanu. Arī arodu sētas keramikas darbnīcā visas bļodas, krūzes un puķu podi esot pašas veidoti, bet mērķis esot izveidot no māla praktiski visas mājās nepieciešamās lietas. "Kad es tikšu pie savas mājas un iekārtošu savu vannas istabu, gribētu izgatavot izlietni vannas istabai, gribētu pati izgatavot flīzes virtuvei. Betona flīzes vannasistabai. Tas gan nav iespējams šajā darbnīcā, bet gribētu to sajūtu, ka visu, kas man ir nepieciešams, es varu izgatavot pati."