'Sieviešu stendapa' dalībnieces jaunās sezonas atklāšanas izrādi veltīs vīriešiem

Ar stāvizrādi "Bet kā tad ar vīriešiem?" 15. oktobrī Kaņepes Kultūras centrā jauno sezonu atklās "Sieviešu stendapa" dalībnieces.

Pirmās izrādes vadītāja būs kinorežisore un "Sieviešu stendapa" dalībniece Alise Zariņa, kura vēlas uzsvērt: "Ir laiks runāt par vīriešiem tāpēc, ka Latvijas kino pēdējos gados ir pārāk daudz spēcīgu sieviešu tēlu. Vismaz viens".

"Vai jūs esat ievērojuši, ka viss ir tikai un vienīgi par sievietēm? Kurš vispār mūsdienās pārstāv heteroseksuāla vīrieša perspektīvu? No simts vietām Saeimā tikai sešdesmit deviņas vietas aizņem vīrieši – mazāk nekā jebkad agrāk! Partnerattiecību likums, kurš normālam vīrietim ir pilnīgi vienaldzīgs, jau atkal ir ticis noraidīts, bet aizvien nepārliecinošāk. Sievietes sāk kļūt nekaunīgas, un galu galā, kas gan cits ir nosaukums "Sieviešu stendaps", ja ne vistīrākais seksisms? Runāt no skatuves par mēnešreizēm, dzemdībām un sieviešu orgasmu tā, it kā viņas nezinātu, ka vīrietim šīs lietas ir nepatīkamas un vienaldzīgas! Sievietes neprot jokot tik labi kā pusmūža vīrieši! Bet vai kāds viņus pamana un novērtē? Un tagad viņas vairs nedrīkstot saukt par "meitenēm". Viss ir aizgājis par tālu. Ir laiks pievērst uzmanību novārtā pamestajai un diskriminētajai minoritātei un sadzirdēt arī viņu balsi šajā radikālā feminisma pārņemtajā republikā," sezonas atklāšanas tēmu piesaka "Sieviešu stendapa" dalībnieces.

To, ka sievietēm šī tēma ir īpaši nozīmīga, atzīst visas dalībnieces. Nora uzskata: "Ir laiks runāt par vismazāk apspriesto un apspiesto minoritāti Latvijā – vīriešiem. Kāpēc? Jo viņi paši nerunā un viņiem ir nepieciešama balss. Un galu galā vīrieši ir lieli bērni. un sievietes bioloģiskajā pirmkodā ir rūpēties par visiem bērniem."

Inga Gaile šo tēmu aktualizē, sakot: "Ir laiks runāt par vīriešiem, jo runas par citiem tematiem, viņi nesadzird, jo viņiem ir tāds specifisks dzirdes orgāns. Jo, katru reizi, kad tiek runāts par sievietēm vai par ķirbjiem, viņi jautā, pag, kā tad ar vīriešiem? Jo viņi ir svarīgi un ir jārunā par svarīgo. Un vēl ir laiks runāt par vīriešiem, jo viņām jau ir tik daudz pienākumu, ka vēl viens klāt neko daudz nemainīs"

Citējot Džemmu Sudrabu: "Par zēniem jārunā tādēļ, ka viņiem jāzina, ka tieši viņi, šīs maigās, jūtīgās un skaistās radības, ir ikviena biroja un ģimenes rota. Paldies, ka esat un radāt mūsu

smaidus ik dienu!"

Pasākuma organizatori atgādinām, ka vietu skaits izrādēs, saistībā ar Covid-19 piesardzības noteikumiem, būs ierobežots. Biļetes būs iespējams iegādāties iepriekš.

Kopumā šajā sezonā – no 2020. gada oktobra līdz 2021. gada jūnijam plānotas deviņas izrādes, runājot gan par to, cik viegli būt mātei, gan par to, kā atkal jaunajā gadā ir iespēja neko nemainīt, gan par seksu, pandēmiju, kuras laikā novājēt, gan par dzīvi un citām mūsdienu sievietei aktuālām tēmām.