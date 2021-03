Lolita Tomsone ir ilggadēja Žaņa Lipkes memoriāla vadītāja un ilgus gadus dzīvojusi Izraēlā, apgūstot ebreju tautas vēsturi un kultūru, un strādā, lai izglītotu Latvijas sabiedrību par to, kas ir ebreji un holokausts. Jau vairākus gadus viņa labi zināma arī kā sabiedriskā aktīviste un dažādu protesta akciju rīkotāja. Viņa iestājusies gan par rīdzinieku tiesībām dzīvot zaļā vidē, glābjot kokus no izciršanas, gan sieviešu tiesībām tikt uzklausītām, aizsargātām un brīvi rīkoties ar savu ķermeni. Lolita Tomsone bija arī viena no pieaicinātajām diskusijā par Rīgas domes ideju pilsētā uzstādīt pieminekli dzejniecei un sabiedriskajai darbiniecei Aspazijai.

Par ieganstu mūsu sarunai kalpoja gan Žaņa Lipkes memoriāla, gan pašas Lolitas Tomsones nesenie sasniegumi, tomēr pievērsāmies arī citām aktuālām tēmām – liberāļu un konservatīvo sadursmēm publiskajā telpā, pilsoniskajam aktīvismam Latvijā un tam, vai Tomsone redz sevi politikā.

Žaņa Lipkes memoriāls tikko iekļauts Eiropas Muzeju gada balvas 50 ietekmes muzeju izlasē. Cik nozīmīgs nelielam Latvijas muzejam ir šāds sasniegums?

Es esmu piedalījusies Eiropas muzeju forumā, kas notiek katru gadu, un balvām vienmēr tiek izvirzīti tikai izcilākie muzeji. Tāpēc šis saraksts ir ļoti svarīgs, tā ir augstākā līga muzeju pasaulē. Toreiz ciemojos Sarajevā, kur balvu negaidīti saņēma Kara bērnības muzejs – ļoti iespaidīgs muzejs par kara pieredzi, balstīts uz stāstiem un liecībām. Un šajā izlasē tiek atlasīti muzeji no aptuveni 2000 pretendentiem, kas bijuši izvirzīti Eiropas muzeju balvai. Un mēs tagad esam starp 50 labākajiem. Tas, protams, ir negaidīti un ļoti nozīmīgi. Mihails Gņedovskis, kas par mums rakstīja, pats ir dibinājis Annas Ahmatovas muzeju Pēterburgā – brīnišķīgu vietu, ko noteikti vērts apmeklēt.