Simto jubileju svinēs Tautas deju ansamblis 'Katvari'

Tautas deju ansamblis "Katvari" šogad, svinot 100. jubileju, rīkos divus vērienīgus notikumus – tradicionālo jubilejas koncertu "1/2 naftalīna..." 1. jūnijā Limbažu estrādē un jaunu un neierastu mūsdienu dejas izrādi " 33 minūtes tur", kas notiks 31. maijā Limbažu kultūras namā, portālu "Delfi" informē deju kolektīva pārstāvji.

Lielā jubilejas koncertā – nakts sadejošānās ar draugiem " 1/2 naftalīna..." uzstāsies esošie un bijušie "katvarieši" un viņu studija "Varavīksne", kā arī TDA "Katvari" draugi – TDA "Zīle", TDA "Rotaļa", DK "Zalktis", DK "Bramaņi", VPDK "Daiļrade". Koncerta programmā iekļautas tādas pazīstamas latviešu tautas dejas kā "Dejotprieks", "Pie Daugavas", "Es par bēdu nebēdāju", "Jautrās dzirnavas". Sadarbībā ar horeogrāfu Agri Deņiļeviču iecerēta īpaša deja tiem dejotajiem, kuru ģimenes ar Katvariem saistītas vairākās paaudzēs – ģimenei būs iespēja dejot kopā.

Svinot apaļo jubileju, šogad tika nolemts skatītājus un arī pašus dejotājus pārsteigt ar kaut ko pa visam jaunu un nebijušu – mūsdienu dejas izrādi, kas savā stāstā iekļaus arī skatītājus un padarīs tos par daļu no izrādes. Izrādes uzvešanā talkā ir aicināts itāļu horeogrāfs Markuss Cmolnings, kurš ir spējis salikt kopā vairākas neparastas idejas un unikālā izrāde ļaus publikai būt gan kā skatītājiem no malas, gan atrasties izrādes stāsta vidū, deju laukumā. Tas viss notiks skatītājiem pat nepieceļoties no savām sēdvietām.

TDA "Katvari" šobrīd ir vecākais deju ansamblis Latvijā, kurš joprojām darbojās un deju mākslā aizraujot arvien jaunas paaudzes. Ikreiz nozīmīgās jubilejas reizēs TDA "Katvari" , paralēli tradicionālām skatuves tautas deju koncertam iestudē tautas deju dejotājiem ko neparastu, neierastu. Tā savulaik radās dejas izrāde "No zobena Saule lēca", vēlāk, kopā ar ritma apvienību "Pulsa Efekts" tapa "Inficētais".