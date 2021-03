Skaistākās grāmatas pērn – nosauktas konkursa 'Zelta ābele' nominantes

Ceturtdien, 3. martā, nosaukti grāmatu mākslas konkursam "Zelta ābele" nominētie darbi septiņās kategorijās. Balva par mūža ieguldījumu tiks piešķirta Intai Kalniņai, kura jau vairāk nekā 45 gadus strādā par grāmatu redaktori.

Kā informē konkursa rīkotāji no Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas, šogad konkursam 69 izdevēji iesnieguši 141 grāmatu.

Jau 28. reizi Latvijas Grāmatizdevēju asociācija organizē grāmatu mākslas konkursu "Zelta ābele". Gada sākumā žūrija sāka darbu pie izdevēju iesniegto grāmatu vērtēšanas.

Šogad balvu pasniegšanas ceremonija ilgs vairākas dienas un norisināsies pilsētvidē un tiks atspoguļota gan plašsaziņas līdzekļos, gan sociālajos medijos.

Konkursa organizatori no 12. marta līdz 10. aprīlim aicina doties pastaigā gar galerijas "Istaba" (Krišjāņa Barona ielā 31A) skatlogiem, kuros būs iespējams apskatīt nominētās grāmatas.

Savukārt par sev tīkamāko grāmatu līdz 7. aprīlim iespējams nobalsot arī Latvijas Sabiedrisko Mediju portālā.

"Zelta ābeles" balvai nominētās grāmatas



Dzeja

Tamāra Skrīna. "Mini". Mākslinieks – Ivo Grundulis; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – "Pētergailis"

Lote Vilma Vītiņa. "Meitene". Mākslinieks – Armands Zelčs, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – "Neputns"

Raimonds Ķirķis. "Kartes". Dizains – Armands Zelčs; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – "Neputns"

Andris Bulis. "Erotērika". Dizains – Baiba Linga-Bērziņa, ilustrācijas – Arvils Linde; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – Andris Bulis

Ivars Šteinbergs. "Strops". Mākslinieks – Armands Zelčs; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – "Neputns"

Proza

Silvija Brice. "Baigās piezīmes". Māksliniece – Gunta Plotka, vāka dizains – Inguna Kļava-Švanka, Ilze Isaka; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – "Zvaigzne ABC"

Jāns Tete. "Tilts. Trīs lugas". Mākslinieks – Aleksejs Muraško; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – Latvijas Rakstnieku savienība

Gābriels Skots. "Avots: vēstule par zvejnieku Markusu". Dizains – Ilze Kalnbērziņa-Prā, ilustrācijas – Alberts Jērns; tipogrāfija – „Livonia Print"; izdevējs – "u.c."

Sastādītājs Henriks Eliass Zēgners. "Mīlestības grāmata". Mākslinieks – Aleksejs Muraško, vāka dizaina ilustrācija – Didzis Upens; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – „Ascendum"

Ilze Trumpe. "Tev viņa patiks". Dizains – Linda Lūse, ilustrācijas – Ilze Trumpe; tipogrāfija – Dardedze hologrāfija; izdevējs – "Mansards"

Dokumentālie izdevumi

Sastādītāja Anna Frīdenberga. "Par valodu – tas ir interesanti?!" Māksliniece – Baiba Lazdiņa, foto – Juris Bērziņš-Soms; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – Latviešu valodas aģentūra

Autoru kolektīvs. "Stories in Sounds: 100 years of the Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music". Dizains – Maija Rozenfelde; foto – Artūrs Kondrāts; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – JāzepaVītola Latvijas Mūzikas akadēmija

Diāna Zandberga. "Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Klavieru katedra (1919-2019)". Mākslinieces – Gundega Kalendra, Dārta Kalmuka, "Aģentūra Raugs"; tipogrāfija – Andimar-J; izdevējs - "Musica Baltica"

Sastādītāja Astrīde Skulme "Uga Skulme. Raksti. 1921-1940". Māksliniece – Zane Ernštreite, foto – Normunds Brasliņš; tipogrāfija – Dardedze hologrāfija; izdevējs – „Neputns"

Autoru kolektīvs. "Lasīšanas pandēmija. Esejas par lasīšanas vēsturi Latvijā". Māksliniece – Anete Krūmiņa, vāka ilustrācija – Maija Kurševa; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – Latvijas Nacionālā bibliotēka

Zinātniskā literatūra

Autoru kolektīvs. "Contemporary Latvian Theatre". A Decade Bookazine. Māksliniece – Ieva Upmace; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – Latvijas Teātra darbinieku savienība, „Zinātne"

Deniss Hanovs, Valdis Tēraudkalns. "Asiņainā rītausma Parīzē: 1789. gada revolūcija kā mediju notikums". Mākslinieks – Daniils Vjatkins; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – "Zinātne"

Ilze Šarkovska-Liepiņa. "Latvijas mūzikas renesansē: priekšvēstneši, briedums, konteksti". Mākslinieks – Gundega Kalendra, "Aģentūra „Raugs"; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Sastādītāja Ramona Umblija. "Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā (2000-2020)". Māksliniece – RADADARA (Tatjana Raičiņeca); tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, AB Druka, Green Print; izdevējs – Baltic International Bank

Autoru kolektīvs. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātnisko rakstu sērija (4.-6. sējums). Mākslinieki –Una Grants, Tatjana Raičiņeca, Verners Timoško; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija (4.,5. sējums), IBC Print Baltic (6.sējums); izdevējs – Latvijas Nacionālā bibliotēka

Uzziņu literatūra

Pēteris Apse-Apsītis. "Elektrība 66". Māksliniece – Paula Lore, ilustrācijas – Baiba Puriņa; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – Rīgas Tehniskās universitātes izdevniecība

Ieva Smiļģe. "Itālija ar mani". Māksliniece – Baiba Linga-Bērziņa, ilustrācijas – Zane Homka; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – „L'ITALII"

Inita Dāniele, Diāna Meiere. "Lielā Latvijas sēņu grāmata". Māksliniece –Līga Dubrovska; tipogrāfija – PNB Print; izdevējs – Karšu izdevniecība "Jāņa sēta", Latvijas Dabas muzejs

"Tā pirmā pavāru grāmata. 414 senas receptes no 18. gadsimta". Māksliniece –Inese Hofmane, foto Pauls Daija, Uģis Niedre; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – Kocēnu novada dome

Martins Sīrerūds. "The Medical Translator: Student Manual: English – Latvian". Māksliniece – Ilze Kalnbērziņa-Prā, ilutrētāji – Ilze Ance Kazaka, Milica Protiča-Kojoviča, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – "Valodu māja"

Mākslas izdevumi

Guna Poga. "Mammmanuālis". Māksliniece – Guna Poga; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – "Aminori"

Autoru kolektīvs. "Drīz/ Soon/ Ckoрo". Mākslinieks – Aleksejs Muraško; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – Rīgas Starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle

Santa Hirša. "Andris Breže. Gaismas konstruktors". Mākslinieks – Armands Zelčs; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – "Neputns"

Sastādītājas Ginta Gerharde-Upeniece, Laima Slava. "Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā". Māksliniece – Anta Pence; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; izdevēji – Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, "Neputns"

Šelda Puķīte, Indreks Grigors. "Sudrabmeitenes. Fotogrāfijas retušētā vēsture". Mākslinieks – Aleksejs Muraško; tipogrāfija – Veiters (vāks), Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – „Blind Carbon Copy"

Grāmatas bērniem un jauniešiem

Liene Bērziņa. "Ķiverēns". Dizains – Ivs Zenne, ilustrācijas – Kitija Role; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – "Be the Bear"

Marts Pujāts. "Ej nu ej". Dizains – Artis Briedis, ilustrācijas – Lāsma Pujāte; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – "Liels un mazs"

Māris Rungulis, Kristians Brekte. "Asins lietus". Dizains – Ūna Laukmane, ilustrācijas – Kristians Brekte; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – "Liels un mazs"

Juris Zvirgzdiņš. "Kapteiņa zirdziņš". Dizains – Artis Briedis, ilustrācijas – Mārtiņš Zutis; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – "Liels un mazs"

Maša Zurikova. "Bilingvālā ābece". Māksliniece Maša Zurikova; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – "Droši un koši"

Grāmatu mākslas konkursa „Zelta ābele" pamatā ir ideja par grāmatu kā daudzu nozaru speciālistu veidotu mākslas darbu, kas atklāj grāmatas satura un formas māksliniecisko veselumu. Grāmatas noformējums atspoguļo sava laika māksliniecisko izpratni, poligrāfijas un papīra ražotāju iespējas grāmatas satura pilnīgākai atklāsmei. Konkursa mērķis ir veicināt grāmatizdošanas profesionālā un mākslinieciskā līmeņa izaugsmi un attīstīt lasītāju izpratni par grāmatu mākslu.

Latvijas Grāmatizdevēju asociācija konkursu "Zelta ābele" rīko jau 28. reizi.

"Zelta ābele" ir stilizēta un vārdiska preču zīme, kas ir reģistrēts patents un pieder Miķeļa Goppera izdevniecībai "Zelta ābele".