Skolēnu dziesmu svētku atsaukšana ilgtermiņā varētu ļoti sāpīgi atspēlēties, saka Puntulis

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku atsaukšana otru gadu pēc kārtas ilgtermiņā varētu ļoti sāpīgi atspēlēties, trešdien, 17. martā, Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" sacīja kultūras ministrs, Dziesmu un deju svētku padomes priekšsēdētājs Nauris Puntulis (NA), paužot cerību, ka epidemioloģiskās situācijas prognozes ļaus no šīs situācijas iziet daudz vienkāršāk.

Kultūras ministrs akcentēja, ka patlaban ir sagatavoti trīs iespējamie attīstības scenāriji, atzīstot, ka priekšā ir ļoti sarežģīts uzdevums, proti, atrast zelta vidusceļu starp Dziesmu un deju svētku procesa pagājušajā gadā zaudēto nepārtrauktību un pandēmiju.

Viņa ieskatā, runājot Covid-19 pandēmijas kontekstā, ir būtiski saprast, ko tā nozīmē katram no mums, ko tā nozīmē jaunajai paaudzei Dziesmu un deju svētku kontekstā, tāpēc, kā uzsvēra kultūras ministrs, ir cerība, ka svētki tomēr notiks. Puntulis arī norādīja, ka attīstības scenāriji ir atkarīgi no tā, kāda maijā būs situācija ar interešu izglītību.

Pēc politiķa paustā, viens scenārijs paredz, ka Dziesmu svētki notiks jūnijā un jūlijā, ja maijā tiks atļauta interešu izglītība, otrs scenārijs paredz, ka svētki notiks augustā un oktobrī, ja interešu izglītība tiek atļauja maija beigās vai vēlāk, savukārt trešais scenārijs nosaka to, ka svētki notiks vasarā un, iespējams, tikai drošos reģionos. Ministrs uzsvēra, ka pilnīgi atteikties no svētku rīkošanas otro reizi nedrīkst, tas esot skaidrs.

Runājot par to, pie kādiem saslimstības rādītājiem varētu īstenot vienu vai otru no Dziesmu un deju svētku norises scenārijiem, Puntulis vērsa uzmanību uz luksofora principu, kur ir skaidri norādīts, pie kādiem saslimstības rādītājiem var notikt viena vai otra norise, neatkarīgi no nozares.

Viņa ieskatā, pamatuzdevums būtu visiem kopā saprast situācijas nopietnību un sasniegt šos rādītājus, pie kuriem var īstenot noteiktas darbības, ņemot vērā luksofora principu. Tāpat ministrs atzīmēja, ka patlaban neko iepriekš nevar runāt, pirms nav sasniegts 200 saslimušo uz 100 000 iedzīvotāju rādītājs, jo līdz tam Latvija ir tumši sarkanajā zonā, kur "patiešām nekas nav iespējams". Puntulis pauda cerību, ka izdosies panākt šādu saslimstības kritumu.

"Es ļoti priecājos, ka ir pienācis pavasaris un daudzas darbības gan izglītības un interešu izglītības, gan Dziesmu un deju svētku jomā varēs pārcelt uz ārtelpām. Tas varētu būt šī brīža glābšanas riņķis jeb cerību stariņš, pie kā pieķerties," sacīja ministrs.

Jau ziņots, ka XII Latvija skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komiteja un Dziesmu svētku padome pagājušajā gadā nolēma 2020. gada vasarā gaidāmos skolēnu dziesmu un deju svētkus pārcelt uz 2021. gadu.

Toreiz izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP) norādīja, ka, izvērtējot visus riska faktorus un konsultējoties ar diasporas latviešiem, tika pieņemts lēmums pārcelt svētkus par vienu gadu. Bija plānots, ka svētki notiks 2020. gadā no 6. jūlija līdz 12. jūlijam.