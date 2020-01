Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos piedalīsies vairāk nekā 35 000 dalībnieku

No 2020. gada 6. līdz 12. jūlijam Rīgā notiks XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Plānots, ka tajos piedalīsies vairāk nekā 35 000 dalībnieku no Latvijas un ārvalstīm, portālu "Delfi" informē XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Vasiļjeva.

Svētku laikā notiks 60 pasākumi, to vidū 40 bezmaksas un 20 ar ieejas biļetēm, pārstāvot visas kultūrizglītības nozares – kora mūziku, tautas un mūsdienu deju, pūtēju, simfonisko orķestru, kokļu, folkloras, skolu teātrus, vizuālo un vizuāli plastisko mākslu. Svētku dalībnieku vidū ir gan Latvijas skolu, gan profesionālās izglītības iestāžu, gan mūzikas skolu audzēkņi, latviešu diasporas pārstāvji, gan bērni ar īpašām vajadzībām.

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku galvenie notikumi ir kora koncerts “Dziesmubērns”, kas 11. jūlijā notiks Mežaparka Lielajā estrādē, tautas deju lieluzvedums „Saule vija zelta rotu”, kas notiks 10. un 11. jūlijā Daugavas stadionā un Svētku dalībnieku gājiens, kas šoreiz notiks Svētku pēdējā dienā – svētdienā, 12. jūlijā, un noslēgsies ar tikai dalībniekiem veltīto muzikālo pasākumu Lucavsalā.

Biļešu tirdzniecība uz Svētku maksas pasākumiem sāksies maijā, kad noslēgsies skates un būs zināms dalībnieku sastāvs. Iepirkums par biļešu tirdzniecības pakalpojumu tiks izsludināts februārī. Plānotās biļešu cenas ir no 5 līdz 30 eiro, bērniem līdz 7 gadu vecumam, ja neieņems atsevišķu sēdvietu, ieeja bez maksas, tiks piemērota 20% atlaide skolēniem un daudzbērnu ģimenēm ar „3+ ģimenes karti”, savukārt pasākuma norises vietas zemākā cena tiks piemērota personām ar kustību traucējumiem un viņu pavadoņiem.

Svētku plānotais budžets ir 6 354 235 miljoni eiro, no tiem 33% tiks novirzīti dalībnieku ēdināšanai, 14% dalībnieku izmitināšanai, 12% atlīdzībai mākslinieciskajam tehniskajam un administratīvajam personālam, 9% apskaņošanas un gaismošanas pakalpojumiem, 9% svētku mākslinieciskajam nodrošinājumam, 8% svētku tehniskajam nodrošinājumam svētku norises vietās, 8% drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, 4% telpu īrei, 3% ID kartēm un atribūtikai dalībniekiem, 1% autortiesību nomaksai.

„Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir vērienīgākais notikums skolu jaunatnes auditorijā no 7 līdz 22 gadiem. Pēc 2015.gada svētku izvērtēšanas ieviesīsim daudzus uzlabojumus, kas vērsti uz dalībnieku drošību no visdažādākajiem aspektiem. Vispirms – pilnīgi jauna infrastruktūra būs gan Mežaparkā, gan Daugavas stadionā ar mūsdienu prasībām atbilstošiem apstākļiem. Jau šobrīd darbu sāk Svētku operatīvās vadības grupa, kuras vadītājs ir ģenerālis Artis Velšs. Mums būtiski, lai operatīvās vadības grupas darbs sāktos savlaicīgi, lai apzinātos un vadītu dažādus riska faktorus, koordinētu drošības un sabiedriskās kārtības dienestu darbu gan pirms svētkiem, gan svētku laikā. Arī svētku programma ir veidota tā, lai emocionālā kulminācija – gājiens – notiktu pēdējā dienā, kad vairs nav neviena pasākuma, savukārt pēc gājiena dalībniekus gaidīs īpašs, speciāli viņiem radīts muzikāls pasākums Lucavsalā,” stāsta Svētku izpilddirektore A.Bērziņa. „Esam rūpīgi izvērtējuši dalībnieku noslodzi – dalībnieki Rīgā būs vienu dienu ilgāk, lai mēģinājumu un koncertu process būtu līdzsvarots ar nepieciešamo atpūtu un svētku sajūtas izbaudīšanu Rīgā. Pievērsīsim pastiprinātu uzmanību sabalansētam uzturam. Pirms svētkiem un to laikā tiek plānotas īpašas instruktāžas par dažādiem ar drošību saistītiem jautājumiem gan dalībniekiem, gan pavadošajam personālam, gan kolektīvu vadītājiem. Pirmssvētku procesā un Svētku laikā īpaša uzmanība tiks veltīta arī dažādu jomu speciālistu ekspertīzēm, padomiem, viedokļiem par bērnu un jauniešu psiholoģiju, ēdināšanu, noslodzi u.c. ar svētkiem saistītajiem aspektiem.”

Būtiska Svētku sastāvdaļa būs klimatam draudzīgās domāšanas un prakses ieviešanai ar dažādiem instrumentiem – gan informatīviem, gan praktiskiem, sniedzot dalībniekiem iespēju mācīties un apgūt jaunus paradumus un prakses. Organizatoriem un katram svētku dalībniekam pirms svētkiem un to laikā būs iespējams ar īpaš​u svētkiem izstrādātu kalkulatora palīdzību veikt savas ietekmes uz klimatu novērtējumu. Lai panāktu svētku klimatneitralitāti, pastiprināta uzmanība tiks veltīta viesu un dalībnieku transporta izvēlēm, ilgtspējīgu preču un pakalpojumu ​iepirkumiem, ūdenim un rīcībām dalībnieku apmešanās vietās.

Darbību sākusi arī svētku mājaslapa – nacgavilet.lv, kurā jau šobrīd var iegūt noderīgu informāciju gan par svētkiem, programmu, skašu grafiku, nolikumus, aktuālos notikumus ceļā uz Svētkiem, iepazīties ar gadskārtu vainagu, kas ir tautas deju lielkoncerta idejas pamatā u.c.