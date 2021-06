'Skroderdienas' brīvdabā un tiešsaistē. Kā ielīgosim un svinēsim Jāņus šogad

Arī šis Jāņu gaidīšanas un svinību laiks tāpat kā pērn būs atšķirīgs no pirmspandēmijas laika. Tomēr no 15. jūnija ir daļēji ierobežojumu atvieglojumi tiem, kuri jau saņēmuši pilnu vakcinācijas pret Covid-19 kursu vai pārslimojuši šo slimību. Darbu klātienē atsāks teātri, muzeji un koncertzāles, būs iespēja pulcēties plašākā skaitā. Vai tas nozīmē, ka šogad tomēr varētu notikt kāds epidemioloģiskajai situācijai atbilstošs ielīgošanas vai svētku pasākums, jautājām vairākiem līdz šim populāru Jāņu un ielīgošanas pasākumu rīkotājiem, kā arī lielākajām Latvijas pašvaldībām.

Dalība visās norisēs ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Rīgā svinības ar "pop-up" elementiem



Rīgas pašvaldība izvēlējusies nerīkot pasākumus, kas varētu radīt masveida pulcēšanos un tādējādi potenciāli pasliktināt epidemioloģisko situāciju galvaspilsētā, sarunā ar "Delfi" stāsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrisko attiecību projektu koordinatore Sarmīte Baltmane.

"Formāti un norises vietas, kādos šogad tiks svinēti svētki, būs atšķirīgi no ierastā. Jāņu tradīciju atzīmējot, pilsētā notiks ielīgošanas pasākumi "pop-up" jeb iepriekš neizsludinātu pasākumu formātos, svētku dziesmām skanot gan no muzikālā retrotramvaja, gan no Radio mājas un Rātsnama balkoniem, no kuģīšiem pilsētas kanālā, kultūras centru sagatavotās zibakcijās pilsētas apkaimēs, tādējādi sniedzot prieku un radot svētku sajūtu rīdziniekos," stāsta Baltmane.

Viņa arī atgādina, ka šogad ierasti plašās Jāņu svinības un Rīgas svētku norises galvaspilsētā tiks aizvietotas ar kultūras pasākumiem visas vasaras garumā. Rīgas domes Kultūras komisija kopā ar Kultūras pārvaldi realizēs vasaras kultūras programmu ar mērķi iedzīvināt pilsētvidi ar vairāk nekā 100 pasākumiem 24 Rīgas apkaimēs.

"Skroderdienas" tiešsaistē, bet ne klātienē



Daudziem jau vairākās paaudzēs neatņemama ielīgošanas tradīcija ir Latvijas Nacionālā teātra iestudējuma "Skroderdienas Silmačos" apmeklējums. Tomēr, lai gan teorētiski teātris pirmsjāņu laikā varētu būt atvērts vakcinētajiem vai Covid-19 pārslimojušajiem apmeklētājiem, "Skroderdienu" izrādes klātienē nenotiek, tā vietā piedāvājot iemīļotos Blaumaņa jokus un mīlas pārpratumus skatīties tiešsaistē.

""Skroderdienas" klātienē nebūs. Lēmums par 15. jūniju ir nācis par vēlu. Turklāt arī vēl nemaz nav paspēts vakcinēt visus mūsu darbiniekus," sarunā ar "Delfi" saka Nacionālā teātra sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Lolita Grāvīte. Viņa arī atzīst, ka šobrīd nav īsti skaidrs, kā šī sistēma ar vakcinēto un pārslimojošo cilvēku pārbaudi darbosies.

Tomēr tiem, kuri vēlās "Skroderdienu" tradīciju, tiks piedāvāts izrādes ieraksts no Druvienas, kas tapa 2016. gadā - 30 gadus pēc leģendārās Alfrēda Jaunušāna izrādes brīvdabas versijas. Iestudējuma ieraksts būs pieejams tiešsaistē par maksu.

"Sviests" Valmiermuižā būs augustā





Par stabilu tradīciju vasaras saulgriežu kartē kļuvusi arī ielīgošana Valmiermuižā, kas pēdējos gados pāraugusi vērienīgā un starptautiskā etnomūzikas festivālā "Sviests". Jau maija sākumā par lēmumu pārcelt pasākumu ziņoja "Sviesta" rīkotāji no Valmiermuižas kultūras biedrības. Šobrīd plānots, ka festivāls notiks šā gada augustā.

Tomēr ielīgošanas tradīcija nebūs pārtraukta, jo 19. jūnijā no pulksten 12 līdz 17 Valmiermuižas parkā notiks mājražotāju un amatnieku tirdziņš "Gardu muti", kas ļaus ieskandināt Jāņus, sarūpēt svētku mielastu un dažādus amatnieku meistarstiķus, kā arī izzināt Valmiermuižu – tās vēsturi un apkārtni.

"Ikvienam būs iespējams ne tikai iegādāt labumus tirdziņā, bet arī baudīt ainavisko apkārtni, izzināt vēstures līkločus – klausoties Valmiermuižas stāstu ierakstā un apskatot kādreizējo Valmiermuižas pils iespējamo apjomu vides stendos. Valmiermuižas alus virtuvē piedāvās alus lūkošanu, kur atklāt alus un pieskaņotu uzkodu saderības stāstu. Laiskojoties parkā varēs ieturēt maltīti un baudīt gardas uzkodas. Turpat būs sastopama arī Valmiermuižas staļļa saime," raksta organizatori no Valmiermuižas kultūras biedrības.

Valmierā - jāņošana Jāņparkā

Valmierā šogad saulgriežu noskaņu varēs meklēt Jāņparkā. 22. jūnijā no pulksten 18 līdz 22 Jāņparkā valdīs rosība – te mazi un lieli Jāņabērni varēs piestāt, lai sarūpētu svētku galdam nepieciešamo, apgūtu svētku rituālus un baudītu īstas Jāņu sajūtas, informē Valmieras Kultūras centra sabiedrisko attiecību vadītāja Līga Tarbuna.

Pasākuma "Jāņojam Jāņparkā" laikā varēs vērot uguns iegūšanas rituālu un Jāņu ugunskura iedegšanu, kā arī īpaši veidotā foto stūrī iemūžināt mirkli fotogrāfijās. Tematiskā svētku tirdziņā varēs sarūpēt gardumus savam svētku galdam, darbosies arī āra kafejnīca. Muzikālo noskaņu Jāņparkā radīs koklētāja Zane Sniķere, grupa "Muiža", Valmieras Kultūras centra kamerkoris "Kaķi" (diriģente Inga Zirne).

Pušķotā Vidzemes sēta un tirdziņš Brīvdabas muzejā



Svētku noskaņu varēs meklēt arī Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā. 19. jūnija rītā tas tiks pušķots, bet īpaši krāšņi posta Vidzemes sēta, jo mājai "Skaldi" tikko ir nosvinēta 140 dzimšanas diena un tā ir arī viena no senākajām celtnēm muzejā. No Vestienas uz muzeju atvesta 1931. gadā, "Delfi" stāsta muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Rimšēviča.

Viņa saka, ka gan 19., gan 20., gan 21. jūnijā būs dažādi muzikāli priekšnesumi, iespējas nopīt sev puķu un zāļu vainagu un noteikti gūt pirmsjāņu emocijas. 19. jūnjā no pulksten 10. līdz 15 Brīvdabas muzejā gaidāms pirmsjāņu tirdziņš.

Turaidas muzejrezervātā – svētku noskaņas un puķu meklēšana individuāli



Līdz šim īsto saulgriežu nakts svinēšanu, ievērojot senču tradīcijas, piedāvāja Turaidas muzejrezervātā. Jāņkalnā, uguns tika degta jau 21. jūnijā, vēl pirms oficiālajām Jāņu brīvdienām. Tomēr šogad drošības apsvērumu dēļ publisks saulgriežu nakts pasākums nenotiks, portālam "Delfi" stāsta Turaidas muzejrezervāta Izglītojošā darba un komunikācijas nodaļas vadītāja Gunta Zaķīte.

Tomēr garajās Jāņu brīvdienās Turaidas muzejrezervāts būs atvērts katru dienu no pulksten 10 līdz 20. Zaķīte arī atgādina, ka jau no 3. jūnija muzejrezervātā apmeklētājiem ir atvērtas arī ekspozīcijas telpās.

"22. jūnijā Turaidas muzejrezervāta ļaudis kopā ar Turaidas muzejrezervāta atbalsta biedrību dosies sētas aplīgošanā un rotāšanā. Tradicionāli Vasaras saulgriežu laikā ir tikusi pušķota sēta ar ziediem un meijām, kā arī tās iedzīvotāji dāsni ar dziesmām apveltījuši teju katru sētas stūrīti. Arī Turaidas muzejrezervātā ik gadu tiek rotātas ēkas un apdziedāti muzeja darbinieki un viesi," stāsta Zaķīte.

Apmeklētājiem no 23. līdz 27. jūnijam būs iespēja piedalīties izzinošā meklēšanas spēlē dabā "Es noviju vainadziņu no visām puķītēm", kuras laikā būs jāatrod deviņas puķes, ko simboliski ievīt Jāņu vainagā.

Latviskā dzīvesziņa un līgošana Siguldā



Šogad pandēmijas dēļ lieli pasākumi, tostarp ierastās kopīgās Jāņu svinības Siguldā nenotiks, tomēr no 19. jūnija īpaša svētku programma tiks realizēta Koprades laboratorijās Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā.

Kā vēsta kultūras centra "Siguldas devons" pārstāve Kristīne Ķepale, ievērojot spēkā esošos epidemioloģiskās drošības noteikumus, Koprades laboratorijās tiks vērts vaļā latviskās dzīvesziņas pūru. Svētku noskaņu radīs pļavu ziedu košums, tautas mūzikas skaņas un ikviens apmeklētājs varēs izvēlēties sev piemērotāko līgotni.

19. jūnijā pulksten 17 Līgo dziesmas dziedāšanai pie svētku ugunskura piedāvās folkloras kopa "Senleja".

Savukārt Zaļās Villas kvartālā, Kr.Valdemāra ielā 3. no pulksten 16 līdz 21 norisināsies saulgriežu bio tirgus. Varēs iegādāties bioloģiski sertificētu zemnieku saimniecību produktus: svaigus un pārstrādātus dārzeņus, gaļu, ogas un pārstrādātus ogu produktus, piena produktus, maizi, medu, kūciņas un našķus, smiltsērkšķu produktus, putnu un liellopu gaļu, kulināriju, kūpināta gaļu un zivis, mērces. Kā arī amatnieku un dizaina lietas – apģērbu, rotas, keramiku, koka izstrādājumus, sveces, ziepes.

20. jūnijā pulksten 11 Koprades laboratorijās norisināsies meistarklase "Gatavo Jāņu sieru" kopā ar meistari Zentu Biti. Dalībnieku skaits ierobežots. Informācija un pieteikšanās līdz 19. jūnijam pa tālr. 67971280.

Savukārt 21. jūnijā pulksten 17 gaidāma vainagu pīšanas meistardarbnīca kopā ar Indru Čeksteri un Margitu Porieti. Dalībnieku skaits ierobežots. Informācija un pieteikšanās līdz 19. jūnijam pa tālr. 67971280.

Par svētku noskaņu būs padomāts arī Siguldas novadā. 22. jūnijā Allažu pagastā zirga pajūgā ar līgo dziesmām pagalmus ieskandinās folkloras kopa "Senleja", Morē - dziedošie amatiermākslas kolektīvi, bet Siguldas pagastā svētku instalāciju veidos Tautas lietišķās mākslas studija "Vīgrieze".

Muzikālā pūdele un Līgo pajūgi Liepājā



Pirmssvētku noskaņas radīšanai no 14. jūnija Rožu laukumu rotās svētku simbols – muzikāla pūdele, kas atskaņos Līgo dziesmas un tautiskas melodijas mūsdienīgās apdarēs. Projekts tapis Liepājas Tautas mākslas un kultūras centram sadarbojoties ar pilsētas galveno mākslinieci Agitu Ansuli, "Delfi" stāsta Liepājas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Savukārt Saulgriežu dienā, 21. jūnijā, pulksten 12 no pilsētas centra virzienā uz Ezerkrastu un Karostu dosies divi muzikālie Līgo pajūgi, kuros svētkus ieskandinās Rucavas kapela "Paurupīte" un "Hāgenskalna muzikanti" no Rīgas.

Lai mūzika iedvesmotu un noskaņotu liepājniekus un pilsētas viesus arī citviet pilsētā, Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs aicina Liepājas uzņēmumus vienoties kopīgā akcijā un āra kafejnīcās un tirdzniecības vietās no saulgriežiem līdz Līgo svētkiem ik dienu no pulksten 12 līdz 18 saviem apmeklētājiem atskaņot saulgriežu laika melodijas. Enģele arī saka, ka uzņēmēji muzikālo materiālu varēs saņemt, sazinoties ar centra projektu vadītāju Daigu Kirhneri pa tālruni 28310511 vai rakstot uz e-pastu daiga.kirhnere@liepaja.lv.

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra "Youtube" kanālā svētku dienās būs skatāms īpašs video, kurā ar vasaras saulgriežu tradīcijām iepazīstinās Liepājas postfolka apvienība "Saule i tuvāk". Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs aicina liepājniekus kopīgi radīt svētku noskaņu pilsētā, rotājot savas mājas un pagalmus, dziedot Līgo un Jāņu dziesmas, baudot tradicionālos svētku ēdienus un dzērienus, kā arī saulgriežu laikā smeļoties enerģiju tautas tradīcijās.

Ielīgošana un Jāņu dziesmas Ventspilī



Dažādos radošos veidos par svētku noskaņu tiks gādāts arī Ventspilī.

Kā "Delfi" informē Ventspils pilsētas domes Tūrisma informācijas centra sabiedrisko attiecību speciāliste Karīna Kabaka, 21. jūnijā Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā no pulksten 18 līdz 21 būs Zāļu diena. Apmeklētāji varēs doties ielīgošanas pastaigā muzeja teritorijā. Dzīvajās Līgo ekspozīcijās piedalīsies Liepājas aktrišu kopa "Atštaukas", notiks zirgu meistarības paraugdemonstrējumi un izrādes. Būs aplūkojami mājdzīvnieki un Ventspils Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde. Ikviens varēs apgūt senās līgošanas tradīcijas varēs kopā ar Ventspils Kultūras centra amatiermākslas kolektīviem un Līgo saimi.

Savukārt 23. jūnijā no pulksten 10 līdz 12 Ventspils ielās dosies Līgo vilcieniņš, kurā kora "Kaiva" dziedātāji izdziedās skaistākās Līgo dziesmas. Kā vēsta Kabaka, pilsētas iedzīvotāji aicināti doties pirmspusdienas pastaigā, un var atgadīties, ka kāds varbūt taps izjokots un izzobots ar asprātīgām, krāšņām un varbūt arī nerātnām, un nešpetnām četrrindēm, vai paslavēts un uzmundrināts, novēlot izdošanos visās dzīves gaitās.

Protams, Ventspilī gaidāms arī Līgo svētku tirgus, bet no 17. jūnija līdz 18. jūlijam teātra namā "Jūras vārti" būs aplūkojama mākslinieču Laimdotas Malles un Kristīnes Krauzes-Sluckas mākslas objektu izstāde.

Jūrmalā degs ugunskuri jūras krastā



Saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem publisku pasākumu rīkošanai, plaši publiski Līgo svētku pasākumi Jūrmalā šogad netiks rīkoti, taču vasaras saulgriežu noskaņās 23. jūnijā no pulksten 20 līdz 2 naktī jūras krastā degs astoņi līgo ugunskuri – Lielupē, Bulduros, Dzintaros, Dubultos, Mellužos, Vaivaros, Kauguros un Jaunķemeros.

Kā "Delfi" pastāstīja Jūrmalas pilsētas Sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Krieviņa, Dzintaru un Kauguru pludmalē būs izveidota muzikāla vides instalācija "Div` saulītes" – uz lielajiem ekrāniem varēs vērot īpaši Līgo svētkiem ierakstītus dziesmotus mūziķu sveicienus.

Uguns un smilšu skulptūras Jelgavā



Jau 19. jūnijā no pulksten 10 Jelgavā, Pasta salā, vārtus vērs Baltijā vērienīgākais smilšu skulptūru parks. Stāstot par pasaules leģendām – zīmīgiem vēstures un mūsdienu notikumiem, smilšu skulptūru parkam šogad izraudzīta tēma "Latvieši pasaulē – no idejas līdz leģendai".

Skulptūru parks strādās arī svētku dienās no pulksten 10 līdz 20.

Kā "Delfi" pavēstīja pašvaldības pārstāve Elīna Gaile, jau kopš 10. jūnija Jelgavā Pasta salā mākslinieki uzsākuši darbu pie lielformāta keramikas uguns skulptūru – jeb šamota skulptūru tapšanas. Tēlniecības darbos dažādās interpretācijās tiks attēlota saulgriežu tēma.

Lielformāta keramikas uguns skulptūras šogad rada mākslinieki no Latvijas Ilze Emse-Grīnberga, Mārīte Margareta Djačenko kopā ar Kristīni Djačenko kā arī Jānis Leimanis, un tēlnieki no Lietuvas Vilius Šliuzelis un Irēna Šliuzeliene. Ievērojot drošības pasākumus, šogad lietuviešu mākslinieku darbs taps Šauļos un uz Jelgavu atceļos jau pabeigts, tāpēc tas būs īpašs pārsteigums ne vien šamota skulptūru parka apmeklētājiem, bet arī pārējiem simpozija dalībniekiem. Īpaši, ka vienu no skulptūrām veidos šogad mūžībā aizgājušā ilggadējā simpozija mākslinieciskā vadītāja Aleksandra Djačenko sieva Mārīte un meita Kristīne, turpinot simpozija aizsācēja darbu Jelgavā. Visu darbu tapšanu uzraudzīs šā gada simpozija mākslinieciskais vadītājs Jānis Leimanis.

Kā atgādina Gaile, jau tradicionāli kopā ar smilšu skulptūrām, Jelgavā, Pasta salā tiek veidotas arī šamota skulptūras, kas ir īpašs Zemgalei raksturīgs māls, sajaukts ar sīki sasmalcinātām apdedzinātām māla daļiņām, tādā veidā radot īpašu karstuma noturīgu un brīvdabas klimatiskajiem apstākļiem piemērotu materiālu. Kad skulptūras ieguvušas mākslinieku veidotās formas, tās tiek dedzinātas 1200 grādu karstumā, uzburot unikālu kvēlošanas šovu. Jau no 22. jūnija seši jauni Latvijas un Lietuvas keramiķu veidoti mākslas darbi būs apskatāmi un papildinās Pasta salas teritorijā jau esošo šamota skulptūru parku.

Savukārt, 21. jūnijā godinot gada garāko dienu un īsāko nakti, Jelgavas pilsētā būs sastopama arī iestādes "Kultūra" folkloras kopa "Dimzēns", priecējot garāmgājējus ar tradicionālām saulgriežu dziesmām un rituāliem.

Tukums iemirdzēsies Jāņu nakts krāsā



Par īpašu svētku sajūtu atbilstoši pandēmijas ierobežojumiem būs gādāts arī Tukumā. No 21. līdz 26. jūnijam Tukuma Pilsētas parkā ienāks lauku idille. Ap saulrieta laiku (Tukumā tas ir ap pulksten 22.22) vairākos desmitos smaržīgu siena zārdu īpašā gaismu un skaņu partitūrā iemirdzēsies trejdeviņas uguntiņas, kas atvērs vārtus uz mistēriju pilno vasaras saulgriežu nakti.

21. jūnija vakarā, iestājoties krēslai, Pilsētas parkā notiks "Saulgriežu mistērija", kurā, kā raksta rīkotāji, zināmais satiksies ar nezināmo, sievišķais ar vīrišķo un vasaras saulgriežu nakts valdzinājums liks gaisam ietrīsēties.

No 21. jūnija līdz pat Jāņiem Tukuma centrā, Brīvības laukumā būs iespējams apskatīt Lielo Jāņu vainagu un uzņemt skaistāko vasaras saulgriežu foto. Daloties ar bildēm sociālajos tīklos, organizatori aicina izmanto tēmturi #jāņunaktskrāsā.

Šīs norises organizē Tukuma pilsētas Kultūras nams, bet svētku noskaņu bagātinās arī citas aktivitātes.

Jāņu laikā pilsētas iedzīvotājiem un viesiem būs pieejams arī nesen iekārtotais, urbānais dārzs "Dobnīca" "Tukku Magi" teritorijā, ko izlolojuši un bijušās fermentu rūpnīcas teritorijā izveidojuši "Radi Tukku Magi" brīvprātīgie. Šī tiek pieteikta kā brīnišķīga vieta laiskai piknikošanai un sarunām.

Īpašajā saulgriežu laikā Tukumā ikvienu gaidīs arī Durbes pilī. Tieši pirms Saulgriežiem, no 19. jūnija ikvienam apmeklētājam būs pieejama Tukuma muzeja 85. gadu jubilejas izstāde "Artefactum", kurā tiks sniegts ieskats muzeja kolekciju daudzveidībā, izceļot trīs nozīmīgākās mākslas kolekcijas: tēlotājas, lietišķi dekoratīvās un tautas mākslas, ko saista nacionālais kolorīts. Izstādē arī apskatāmi jaunā Tukuma novada tautastērpi un keramiķu darbi.

Durbes pils pagalmā ir skatāmas Laimoņa Mieriņa gleznu reprodukcijas. Pēc ilgāka laika pils teritorijā būs atgriezušies arī atpūtas zviļņi.

Arī citi Tukuma muzeji svētku laikā gaidīs apmeklētājus. Muzeji būs atvērti 19. un 20. jūnijā, 22. jūnijā un pēc svētkiem no 25. līdz 27. jūnijam.

Ielīgošana un Saulgriežu iedvesmas dārzs Kuldīgā



Pirmdien, 21. jūnijā, no pulksten 12 līdz 18 norisināsies ielīgošana Kuldīgas ielās un laukumos, pavēstīja Kuldīgas pašvaldības pārstāvis Kārlis Komarovskis.

Otrdienā, 22. jūnijā, norisināsies "Jāņu tirgus Kuldīgā". Tirdziņš Liepājas ielā darbosies no pulksten 12 dienā līdz 18 vakarā. "Jāņu tirgū Kuldīgā skanēs dziesmas, valdīs radoša atmosfēra, varēs pīt un iegādāties Jāņu vainagus, būs siers, alus un kvass, pīrāgi un rauši, tā teikt viss Jāņu galdam, dāvanas iešanai ciemos, kā arī Līgo svētku rotas mājas dekorēšanai un sevis rotāšanai," stāsta Komarovskis.

Savukārt no 21. līdz 27. jūnijam skvērā pie Kuldīgas kultūras centra atradīsies Saulgriežu iedvesmas dārzs.

Tradīcijas, tirdziņš un brīvdabas 'Skroderdienas' Ogres novadā



Ar dažādām meistarklasēm, tradīciju izzināšanu, tirdziņu un Ogres teātra izrādi "Skroderdienas Silmačos" brīvdabas izrādēm svētku laiks sagaidīts Ogrē un Ogres novadā.

19. jūnijā no pulksten 15 līdz 19 Pļavā aiz Ogres novada Kultūras centra norisināsies tirdziņš "Saulgriežus gaidot". Kā vēsta Ogres novada kultūras centra pārstāvji, Tirdziņā valdīs vasaras saulgriežu atmosfēra - acis priecēs jānu zāles, smaržos kūpinājumi un gardus sierus, kā arī citu produkciju, piedāvās tirgotāji no dažādiem Latvijas novadiem. Gadatirgus apmeklētājiem būs iespēja iegādāties amatu meistaru darinājumus, pārtikas produktus, daiļamatniecības izstrādājumus un citus ražojumus svētku galdam un lustīgai līgošanai.

Savukārt 23. jūnijā no pulksten 13 līdz 14 Ogres novada Kultūras centrā būs brīvdabas meistarklase kopā ar zāļu sievu Līgu Reiteri "Jāņuzāles vainagos, receptēs un tradīcijās". Maksa – 5 eiro.

Brīvdabas meistarklases laikā būs iespēja iemācīties nopīt tādu vainagu, ko nevar pārraut pat divi vīri. Zāļu sieva dalīsies zināšanās par augu nozīmi un to, kādus ziedus izvēlēties, lai ar vainagu galvā var sagaidīt saullēktu un tas nesavīst.

Līgas Reiteres meistarklase gaidāma arī Ogres novada Ogresgala pagasta Tradīciju parkā 17. jūnijā pulksten 18 un Ogres novada Ogresgala pagasta Ciemupē 18. jūnijā pulksten 18.

Savukārt Ogres novada, Madlienas pagasta Plāteres pilskalnā 20. jūnijā pulksten 20 gaidāms pasākums "Saulgrieži Plātere".

Savukārt Ogres teātris Jāņu nedēļā skatītājus aicina uz "Skroderdienu Silmačos" brīvdabas izrādēm Ikšķilē un Meņģelē. Izrāde Līgo vakarā būs skatāma arī Balvos.

"Skroderdienu Silmačos" izrādes būs skatāmas 22. jūnijā pulksten 20 Ikšķiles estrādē, 23. jūnijā pulksten 19 Balvu Pilsētas estrādē un 27. jūnijā pulksten 17 Meņģeles estrādē. Ieeja visās izrādēs – bez maksas.

Izrādi Ikšķiles estrādē iespējams apmeklēt, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un digitālo Covid-19 sertifikātu, kas apliecina, ka skatītājs ir vakcinēts pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā izslimojis Covid-19. Izrādes Balvu Pilsētas estrādē un Meņģeles estrādē būs iespējams apmeklēt arī, uzrādot pēdējo 48 stundu veiktu negatīvu Covid-19 testu vai pēdējo sešu stundu laikā veiktu negatīvu Covid-19 ātro antigēna testu. Bērniem līdz 12 gadu vecumam ieeja pasākumos brīva.

Saulgrieži un Zāļu tirgus Daugavpilī



Daugavpilī svētku noskaņā notiks Zāļu tirgus. Ikviens gaidīts 23. jūnijā no pulksten 10 līdz 16 Daugavpils cietoksnī uz koka tilta pie Nikolaja vārtiem.

Cēsīs vispirms Uzvaras diena, pēc tam – līgošana

Cēsīs īsi pirms Jāņiem - 22. jūnijā – tiks svinēta Cēsu kauju gadadiena jeb Latvijas Uzvaras diena. Dienas vidū norisināsies vēsturnieku diskusija.

Jāņu nedēļā no 22. līdz 27. jūnijam būs aktīva “Roadgames” interaktīvā spēle "Cēsu kaujas", kas iepazīstinās un izvedīs dalībniekus pa vietām, kas Cēsīs saistītas ar vēsturisko notikumu. Spēle paredzēta komandām 1-4 dalībnieku sastāvā. Komanda, kas spēlē iegūs visvairāk punktus, saņems vērtīgas balvas. Bezmaksas spēles kodu skaits ierobežots, sīkāka informācija par noteikumiem būs pieejama www.cesis.lv.

Līgo svētkos 23. junijā notiks tradicionālais skrējiens "Jānis un Jānītis". Būs iespējams skriet trīs distances - 5 km, 12 km un 24 km. Katrs dalībnieks varēs skriet brīvi izvēlētu maršrutu no Cēsu pils parka laika posmā sākot no pulksten 7. Distance jānoslēdz līdz pulksten 14. Vairāk informācijas - www.cesis.lv.

Jau ziņots, ka no otrdienas, 15. jūnija, atļauts organizēt un piedalīties publiskos pasākumos, ievērojot noteiktas prasības. Plašāk par noteikumiem pasākumiem var lasīt šeit. Savukārt par to, kā pārbaudīt un kas jāzina par digitālo Covid-19 sertifikātu, var lasīt šeit.