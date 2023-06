'Skroderdienas Silmačos' un 'Jauno Jāņu orķestris' Jūrmalā

Jūrmalas pilsēta aicina uz latviskām tradīcijām bagātiem vasaras saulgriežu ielīgošanas pasākumiem un līgošanu Mellužu estrādes parkā un Kauguru pludmalē 23. jūnijā.

17. jūnijā no pulksten 13 līdz 16 uz pasākumu "Līgotāji, līgotāji nav vairs tālu Jāņu diena…" aicina Jūrmalas Brīvdabas muzejs.

Savukārt 19. jūnijā pulksten 19.30 Dzintaru koncertzālē norisināsies leģendārās Rūdolfa Blaumaņa lugas "Skroderdienas Silmačos" uzvedums, kurā spēlēs aktieri no teju visiem Latvijas lielākajiem teātriem. Biļetes uz izrādi nopērkamas "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās.

21. jūnijā pulksten 19 Lielupes krastā, Ezeru ielas peldvietā, sāksies vasaras saulstāvju svinēšana. Jau no pulksten 17 iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties kopīgā svētku norises vietas iekārtošanā un rotāšanā, vainagu vīšanā. Kopā ar folkloras kopām "Kokle" un "Mare", "Jūrmalas amatnīcas" meistariem un pašiem iedzīvotājiem ar dziesmām, dejām un Jāņu laika rituāliem tiks sagaidīts saullēkts.

Lielā līgošana 23. jūnijā no pulksten 21 līdz 02 šogad norisināsies Mellužu estrādes parkā un Kauguru pludmalē.

Mellužu estrādē pulksten 21 sāksies īsākās gada nakts garākā sadziedāšanās, uz kuru līgotājus aicinās Dita Lūriņa, Zane Dombrovska, Juris Jope un Gundars Grasbergs. No pulksten 23 līdz 02 balli spēlēs Andris Ērglis un muzikālā apvienība "Mirāža". Pasākuma norises vietā degs jāņuguns un darbosies kafejnīca.

Kauguru pludmalē no pulksten 21 līdz 23 spēlēs grupa "Jauno Jāņu orķestris", savukārt no pulksten 23.30 līdz 01 uz skatuves kāps mūzikas grupa "Gapoljeri". No pulksten 01 līdz 02 balli spēlēs dīdžejs. Pludmalē degs jāņuguns, būs atvērta kafejnīca.

Ieeja pasākumos ir bez maksas.